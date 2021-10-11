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ЦГУ
Цифровое государственное управление
Федеральный проект


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 5
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
13.08.2021 Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард 3
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
23.07.2021 Цифровизация пожарного надзора будет стоить России 3,8 миллиарда 1
14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина 1
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 1
25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 1
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 1
21.06.2021 Российские чиновники пересядут на стандартные ПК со стандартным ПО к 2024 году 2
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 4
03.05.2021 Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
14.04.2021 Власти потратят 7,5 миллиардов на единое цифровое окно связи с гражданами 1
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1
31.03.2021 В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
18.03.2021 На Госуслугах появится сервис для предъявления претензий интернет-магазинам 1
12.03.2021 Цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена во всех субъектах страны 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 2
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
26.02.2021 Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 1
20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы 1
11.02.2021 Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома» 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 2
19.01.2021 «Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта 3
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час 3
28.12.2020 ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» переведена на РЕД ОС 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1

Публикаций - 116, упоминаний - 160

ЦГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 29
Восход ФГБУ НИИ 365 22
VK - Mail.ru Group 2483 7
Yandex - Яндекс 4101 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Microsoft Corporation 11095 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Крок 1220 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
ИБС экспертиза 43 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Компьюлинк УСП 67 2
Huawei 2730 2
Nokia Corporation 2439 2
Ланит ГК 1157 2
Кварта ВК - Quarta 10 2
Google LLC 7154 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Luxoft - Люксофт 233 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Eltex - Элтекс 71 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SAP SE 3215 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 12
Почта России ПАО 1574 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Транснефть 159 2
Вотрон 16 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Финконсалт ЦБКУ - Центр бухгалтерских и консультационных услуг 1 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Whirlpool 47 1
Синара ГК 11 1
Бином 16 1
Согласие СК 44 1
Алтайкрайэнерго 3 1
Avito - Авито 171 1
Совкомбанк ПАО 147 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1125 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 493 1
Почта Банк 289 1
Газпром ПАО 521 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 81
Правительство РФ 2205 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 13
Президент Российской Федерации 1439 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 10
Счётная палата РФ 460 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 7
Администрация Президента РФ 268 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 5
Управление делами президента Российской Федерации 38 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 80 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 29
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
НИР - Научно-исследовательская работа 115 5
Экология 18 5
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
ЕРМ - Единое рабочее место 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
Linux OS 4260 7
Google Android 10751 5
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Ред ОС 239 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Цифровой инспектор 6 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ФГИС Единый реестр проверок 8 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 2
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
Microsoft Windows 10 6645 2
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
VK - Mail.ru IoT Platform 2 2
Depositphotos - фотобанк 32 2
Linux MeeGo Core Software Platform 236 2
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 5 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Infotecs - ViPNet Coordinator 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
Путин Владимир 1826 21
Носков Константин 201 14
Чернышенко Дмитрий 234 8
Кисляков Евгений 83 7
Акимов Максим 167 7
Ковнир Евгений 71 5
Никифоров Николай 1126 5
Паршин Максим 141 5
Бадалов Андрей 23 5
Мишустин Михаил 302 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Шадаев Максут 384 4
Пак Олег 90 3
Новиков Евгений 39 3
Качанов Олег 58 2
Гонтарев Павел 69 2
Тютрюмов Александр 3 2
Турчак Андрей 14 2
Фомичев Олег 107 2
Шилов Сергей 61 2
Осеевский Михаил 221 2
Нечаев Андрей 21 2
Зоткин Александр 2 1
Беседа Сергей 2 1
Урсу Юрий 2 1
Поливенко Юрий 3 1
Комлев Николай 46 1
Краснюков Андрей 3 1
Ирисов Алексей 3 1
Александрович Евгений 1 1
Сорокоумов Александр 19 1
Ильин Александр 10 1
Оглоблин Александр 2 1
Новоселов Александр 6 1
Чайка Юрий 21 1
Томенко Виктор 6 1
Оголь Елена 24 1
Зимин Иван 7 1
Рыскаль Вадим 2 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Россия - Челябинская область 658 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Калужская область 572 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Россия - Республика Крым 626 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - Пенза 254 2
Россия - Псковская область 302 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Белгород 240 2
Россия - Республика Коми 411 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Тверская область 248 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - Республика Алтай 685 2
Россия - Вологодская область 316 2
Земля - планета Солнечной системы 864 2
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - Калининград 669 1
Россия - Рубцовск 14 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Тихвин 15 1
Россия - Мурманская область 292 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ульяновск 293 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Архангельская область 338 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 68
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 5
Образование в России 337 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 3
Проектный офис 16 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Русский язык 983 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 2 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
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