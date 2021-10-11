Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард 3

Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 1

Российские чиновники пересядут на стандартные ПК со стандартным ПО к 2024 году 2

Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1

Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1

Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 4

Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1

Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1

В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений 1

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1

Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 1

Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1