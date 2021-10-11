Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦГУ
Цифровое государственное управление
Федеральный проект
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 160
ЦГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 21
|Носков Константин 201 14
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Кисляков Евгений 83 7
|Акимов Максим 167 7
|Ковнир Евгений 71 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Паршин Максим 141 5
|Бадалов Андрей 23 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Шадаев Максут 384 4
|Пак Олег 90 3
|Новиков Евгений 39 3
|Качанов Олег 58 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Тютрюмов Александр 3 2
|Турчак Андрей 14 2
|Фомичев Олег 107 2
|Шилов Сергей 61 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Зоткин Александр 2 1
|Беседа Сергей 2 1
|Урсу Юрий 2 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Комлев Николай 46 1
|Краснюков Андрей 3 1
|Ирисов Алексей 3 1
|Александрович Евгений 1 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Ильин Александр 10 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Новоселов Александр 6 1
|Чайка Юрий 21 1
|Томенко Виктор 6 1
|Оголь Елена 24 1
|Зимин Иван 7 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|CNews Analytics 1990 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru