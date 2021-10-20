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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ПГК
Первая грузовая компания


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 1
25.02.2021 Искусственный интеллект предскажет прибытие грузового вагона 3
18.12.2020 ПГК автоматизировала процесс закупок автоуслуг с помощью SaaS-сервиса «Площадки АТИ» 3
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
07.02.2020 Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA 5
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.12.2019 ГК «Корус консалтинг» приняла участие в разработке системы расчета ставок для ПГК 5
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1

Публикаций - 98, упоминаний - 146

ПГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 38
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Rimini Street 38 14
Schneider Electric 408 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Ситилинк - Citilink 190 13
Центр2М - Center2М 47 13
Cinimex - Синимекс 160 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилабс 25 13
SAP SE 3212 13
Такском - Taxcom 119 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
3738 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Крок 1219 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
Naumen - Наумен 341 3
Robin - Робин 15 3
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Аплана Группа компаний 102 2
Microsoft Corporation 11077 2
ELMA 106 2
Галактика - Корпорация 248 2
Oberon - Оберон 40 2
Ramax - Рамакс 62 2
АйТи 751 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Diasoft - Диасофт 354 2
K2 - К2РУ - SourceCode 35 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
Газпромбанк - ГПБ 692 22
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 21
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
Альфа-Банк 1123 17
АльфаСтрахование СГ 208 17
X5 Group 599 16
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 16
X5 Group - Пятерочка 559 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
Уралсиб Банк 389 14
Аэрофлот 493 14
Ингосстрах СПАО 210 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
МТС банк 254 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Интер РАО ПАО 158 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Mary Kay - Мэри Кэй 82 11
Открытие ФК 538 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 8
Hansa - Ханса 59 6
Почта России ПАО 1572 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Правительство РФ 2203 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 39
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 14
Big Data - Большие данные 1136 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 65 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 6
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Robin RPA 5 2
SAP Business Suite 65 2
SAP Fiori 40 2
Software AG ARIS 108 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Atos BullSequana S 16 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Alfresco 114 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 8 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
ATI.SU Площадки АТИ 6 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 6 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Урьяс Вадим 76 44
Ямщиков Владимир 32 23
Карпов Иван 41 21
Соловьев Алексей 60 20
Нестеров Алексей 79 20
Четвернин Алексей 651 18
Рубин Адар 28 14
Слышкин Василий 54 14
Егоров Владимир 52 14
Васильев Владислав 39 14
Сотин Денис 102 14
Клепиков Алексей 77 14
Каюмов Шамиль 34 14
Трофимова Людмила 31 14
Мискевич Евгений 29 14
Халматов Максим 45 14
Дьяченко Валерий 66 14
Чаркин Евгений 182 14
Генкина Екатерина 24 14
Прохорова Алла 45 14
Степченков Максим 36 13
Платонов Михаил 38 13
Семенихин Игорь 37 13
Смык Виталий 27 13
Сирота Юрий 38 13
Путятинский Сергей 53 13
Сыкулев Андрей 57 13
Бурилов Андрей 25 13
Федечкин Сергей 19 13
Лебедев Антон 28 13
Вахнин Павел 51 13
Портной Михаил 23 13
Емелин Александр 25 13
Хасин Михаил 26 13
Шевченко Владимир 135 13
Абакумов Евгений 103 13
Антонов Александр 73 13
Богданов Кирилл 91 13
Шадура Максим 17 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Россия - Российская федерация - РФ 57350 54
Восточная Европа 1678 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Казахстан - Республика 2629 8
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Грузия 691 4
Украина 3365 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Эстония - Эстонская Республика 415 3
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - Воронеж 690 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Красноярский край 663 1
Россия - Оренбургская область 293 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Россия - Калужская область 571 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Калининградская область 537 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Япония 2780 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Армения - Республика 688 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Россия - Севастополь 420 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 49
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 20
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Русский язык 982 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CNews Analytics 1988 4
Fortune Global 500 160 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 22
CNews AWARDS 291 18
CNews Баттл 34 14
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
IT-Лидер - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
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