Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПГК
Первая грузовая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 146
ПГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Урьяс Вадим 76 44
|Ямщиков Владимир 32 23
|Карпов Иван 41 21
|Соловьев Алексей 60 20
|Нестеров Алексей 79 20
|Четвернин Алексей 651 18
|Рубин Адар 28 14
|Слышкин Василий 54 14
|Егоров Владимир 52 14
|Васильев Владислав 39 14
|Сотин Денис 102 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Мискевич Евгений 29 14
|Халматов Максим 45 14
|Дьяченко Валерий 66 14
|Чаркин Евгений 182 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Прохорова Алла 45 14
|Степченков Максим 36 13
|Платонов Михаил 38 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Смык Виталий 27 13
|Сирота Юрий 38 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Лебедев Антон 28 13
|Вахнин Павел 51 13
|Портной Михаил 23 13
|Емелин Александр 25 13
|Хасин Михаил 26 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Абакумов Евгений 103 13
|Антонов Александр 73 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Шадура Максим 17 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|CNews Analytics 1988 4
|Fortune Global 500 160 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru