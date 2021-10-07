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Mediascope
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07.10.2021 «Яндекс» начал измерять качество трафика при помощи MOAT Analytics 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
01.06.2021 Депутаты обязали Россию построить официальный измеритель интернет-ресурсов 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 1
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
22.10.2020 Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope 1
10.09.2020 Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 1
16.07.2020 Mediascope рассказала об онлайн-оплатах россиян в 2020 году 1
29.06.2020 Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО 1
01.06.2020 Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate 2
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 3
18.02.2020 GPMD начинает размещение рекламы в Instagram 1
13.02.2020 GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper 8
06.12.2019 «Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 2
09.09.2019 IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV 1
20.08.2019 Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет 2
14.08.2019 Поддержка «Яндекс.Денег» появились в мессенджере WhatsApp 1
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 1
25.07.2019 Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72% 1
10.06.2019 «Яндекс» и Mediascope договорились о расширении сотрудничества 2
23.04.2019 Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV 1
20.03.2019 «Яндекс.деньги» начали продавать билеты в кино 1
15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад 1
21.11.2018 Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности 1
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России 2
11.10.2018 Mediascope представила исследование «Онлайн-платежи в России» 1
04.07.2018 OFD.RU запустил поддержку в мессенджерах 1
25.06.2018 GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн» 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
19.03.2018 Gazprom-Media Digital о рынке видеорекламы: итоги 2017 и прогноз на год 1
19.03.2018 В России впервые сравнялось число зрителей онлайн-видео на мобильниках и на десктопах 2

Публикаций - 73, упоминаний - 101

Mediascope упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 21
VK - Mail.ru Group 2484 13
Google LLC 7158 7
Telegram Group 702 5
Webmoney 330 5
PayPal 441 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Facebook 3766 5
НСК - Наша Сервисная Компания 39 4
Huawei 2731 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
LeEco - LeTV 46 2
AOL Inc 314 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Mirabilis 15 2
Twitter 2204 2
Vengo Group 3 1
Blizzard Entertainment 213 1
Deloitte - Делойт 187 1
Brand Analytics 25 1
AOL - America Online 4 1
Tencent 93 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Мастертел - МТ Телеком 45 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Xiaomi 904 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Samsung Electronics 5686 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 8
Qiwi 783 5
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
Альфа-Банк 1126 3
Ситимобил - Служба такси 113 2
DST - Digital Sky Technologies 75 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
DST Global 165 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 2
Русский стандарт Банк 302 2
Газпром ПАО 523 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Яндекс.Такси 271 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
AliExpress 275 2
О2О Delivery club 153 2
Boxberry - российская служба доставки 20 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Открытие ФК 538 1
Naspers 56 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
ВТБ24 583 1
Uber Technologies 258 1
Equifax 22 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Uber 257 1
Vostok New Ventures 9 1
Ontarget - Онтаргет 1 1
Коловрат 5 1
Киноход 9 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Уралсиб Банк 390 1
Wildberries 128 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
LinkedIn 520 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Правительство РФ 2206 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 2
Президент Российской Федерации 1440 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Администрация Президента РФ 268 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 69 1
Big Data - Большие данные 1136 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
C2C - Consumer-to-consumer 22 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
AdTech Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы 17 1
Smart Reply - Функция "Умный ответ" для электронной почты 7 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Workflow - Поток работ 57 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 15
Apple iOS 5742 7
Google YouTube - Видеохостинг 1723 6
WhatsApp Messenger 654 6
Google Android 10751 5
Microsoft Windows 10 6652 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Rakuten Viber 429 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
Apple Pay 385 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Яндекс.Маркет 439 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 3
Samsung Pay 238 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 3
Apache Hadoop 339 2
Apple - App Store 2198 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Apache Spark 63 2
ICQ 499 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Amazon Alexa 138 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Яндекс.Дзен 66 2
Neoflex Datagram 5 2
Mediascope Data Platform 2 2
Linux OS 4265 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS 927 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
SQL - Язык программирования 434 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Google Gmail 606 1
ByteDance TikTok 95 1
Яндекс.Штрафы 6 1
Symbian OS 778 1
Казарян Карен 31 3
Коренков Сергей 10 3
Стрелкова Александра 5 3
Ишунькина Инесса 3 2
Левин Леонид 83 2
Волин Алексей 113 2
Плуготаренко Сергей 50 2
Путин Владимир 1826 2
Дмитриева Наталья 5 2
Кузьмин Василий 7 2
Перевозчиков Игорь 1 1
Зайцева Дарья 2 1
Симоненко Светлана 1 1
Гришунин Сергей 1 1
Севастьянова Наталья 2 1
Окопный Иван 4 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Цуприков Михаил 1 1
Жунич Марина 5 1
Смелянская Мария 1 1
Зинина Ульяна 4 1
Мруць Кристина 2 1
Достов Виктор 18 1
Лукьянов Роман 3 1
Ульданов Сергей 1 1
Сюй Виктор 22 1
Яковицкий Андрей 1 1
Маркова Мария 1 1
Куракин Алексей 5 1
Круглов Александр 10 1
Савков Леонид 32 1
Аксаков Анатолий 98 1
Воробьев Андрей 125 1
Румянцев Антон 46 1
Кириенко Владимир 38 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Гребенников Сергей 28 1
Горелкин Антон 34 1
Михайлов Сергей 37 1
Жигарев Сергей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Россия - Воронеж 692 2
Россия - Саратов 408 2
Африка 1491 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Япония 2792 2
Израиль 722 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Челябинск 773 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Ангола 21 1
Южная Африка 159 1
Россия - Пенза 254 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Украина - Чернобыль 7 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Европа 3766 1
Казахстан - Республика 2637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Восточная Европа 1682 1
Украина 3374 1
Россия - Омск 628 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 59 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 2 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
ТНТ - Телеканал 94 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Ведомости 259 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
Marie Claire 6 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Россия 24 - телеканал 86 1
The Guardian - Британская газета 190 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
НТВ - Телекомпания 164 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Bloomberg 785 1
The Wall Street Journal 709 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Forbes - Форбс 442 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
Nielsen Holdings 79 2
РАЭК Экономика Рунета 8 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Sensor Tower 8 1
ТИАР-Центр 3 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
GfK - ГФК-Русь 119 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 3
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765051, в очереди разбора - 668738.
Создано именных указателей - 46354.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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