Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mediascope
Медиаскоп
TNS Россия, ТНС Гэллап
Исследовательская компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 101
Mediascope упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казарян Карен 31 3
|Коренков Сергей 10 3
|Стрелкова Александра 5 3
|Ишунькина Инесса 3 2
|Левин Леонид 83 2
|Волин Алексей 113 2
|Плуготаренко Сергей 50 2
|Путин Владимир 1826 2
|Дмитриева Наталья 5 2
|Кузьмин Василий 7 2
|Перевозчиков Игорь 1 1
|Зайцева Дарья 2 1
|Симоненко Светлана 1 1
|Гришунин Сергей 1 1
|Севастьянова Наталья 2 1
|Окопный Иван 4 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Цуприков Михаил 1 1
|Жунич Марина 5 1
|Смелянская Мария 1 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Мруць Кристина 2 1
|Достов Виктор 18 1
|Лукьянов Роман 3 1
|Ульданов Сергей 1 1
|Сюй Виктор 22 1
|Яковицкий Андрей 1 1
|Маркова Мария 1 1
|Куракин Алексей 5 1
|Круглов Александр 10 1
|Савков Леонид 32 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Румянцев Антон 46 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Горелкин Антон 34 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Жигарев Сергей 14 1
|GfK - ГФК-Русь 119 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765051, в очереди разбора - 668738.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765051, в очереди разбора - 668738.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru