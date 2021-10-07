Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1

Softline повысила уровень защищенности нового сервиса Mediascope 1

Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 1

Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО 1

Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1

GPMD начинает размещение рекламы в Instagram 1

GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper 8

В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 2

IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV 1

Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 1

Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад 1