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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Медиалогия


20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 1
08.07.2021 Москва потратит 540 миллионов на систему мониторинга критики властей во «Вконтакте», Facebook и Telegram 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
26.10.2020 CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг 4
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
19.10.2020 Власти Подмосковья потратят 50 млн руб. на подсчет «лайков» в Facebook и «Вконтакте». Название победителя забыли удалить из ТЗ? 2
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками 4
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 7
29.04.2015 Когнитивное электронное правительство России 1
05.02.2015 CNews остается самым цитируемым СМИ об ИКТ в России 3
28.01.2015 Для Минобороны разрабатывают продвинутую альтернативу «Медиалогии» 1
10.09.2014 Медиаимперия Анатолия Карачинского подешевела в 1,7 раза 3
06.03.2014 Приложение для чтения новостей, созданное россиянами, вошло в мировой топ-3 1
20.12.2013 ИТ в авиации: тренды для трех составляющих 1
06.12.2013 Интеграция коммуникационных возможностей является драйвером ИТ-расходов 1
18.02.2013 Топ-менеджер SAP возглавил направление по работе с «большими данными» в IBS 1
05.07.2012 Алексей Волин назначен заместителем министра связи 1
18.04.2012 Россия готовит «Электронный парламент»: открыт сбор идей 1
06.04.2012 CNews стал самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России по итогам 2011 г. 3
09.11.2011 Abbyy мигрирует в Windows Azure 3
27.10.2011 CNews с большим отрывом лидирует в рейтинге цитируемости ИКТ-изданий 3
09.09.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2011 года 1
27.07.2011 Слежка чиновников за интернет-СМИ стартует через три недели 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1
21.06.2011 CNews вновь признан самым цитируемым ИКТ-изданием Рунета 2
28.01.2011 Рейтинг: CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 3
19.04.2010 Россия: откаты за госконтракты по ИТ достигают 75% 1
29.03.2010 Минобороны приобретёт ПТК мониторинга и анализа СМИ 1
10.12.2009 Журнал «Компьютерра» закрыт 1
27.10.2009 «Медиалогия» представила медиа-рейтинг ИТ-брендов за сентябрь 2009 г. 3
24.07.2009 В МГИМО построена система учебных ситуационных центров 2
19.01.2009 ИТ-проект для Администрации Медведева: на Cognitive подают в суд 1
16.01.2009 CNews в числе самых цитируемых интернет-СМИ России 5

Публикаций - 37, упоминаний - 70

Медиалогия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Microsoft Corporation 11226 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 3
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 3 2
DXC Technology 17 2
Luxoft - Люксофт 233 2
IBM 3575 2
SAP SE 3228 2
Telegram Group 702 2
EPAM Systems - Test IO 2 1
Vocord - Вокорд 99 1
IntegrIT 4 1
PressReader 1 1
TimelinePI 4 1
YouScan 11 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Прогноз 197 1
Сервис Плюс 97 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Google LLC 7198 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Sprinklr 3 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
Kribrum - Крибрум 16 1
Netcraft 22 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Тривиум - Trivium 4 1
Netris - Нетрис 46 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Twitter 2204 1
Huawei 2736 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 2
Oradell Equites 2 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Банк Интеза 20 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Nouse Limited 2 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Локо-Банк 31 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Lynwood Investments 6 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
СКБ-банк 86 1
СДМ-Банк 51 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 189 1
Альфа-Групп 330 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Правительство РФ 2209 2
Президент Российской Федерации 1443 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
Администрация Президента РФ 271 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Безопасный город 348 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Google Android 10752 4
Apple iOS 5742 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Google YouTube - Видеохостинг 1742 2
NativeAI 1 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Java - Язык программирования 1185 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Apple iPad 3263 1
Prognoz Platform 74 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple Mac 1466 1
Apache HTTP Server 223 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Волков Александр 17 3
Волин Алексей 113 2
Моносов Александр 8 2
Карачинский Анатолий 74 2
Григорьева Нина 4 2
Райков Александр 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Басов Александр 2 1
Бадиков Александр 1 1
Карачинский Роман 3 1
Чудинов Александр 1 1
Черкесова Бэлла 8 1
Тимакова Наталья 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Соловьев Юрий 25 1
Будберг Александр 1 1
Фридман Михаил 54 1
Енгибарян Ваге 9 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Делицын Леонид 94 1
Соколова Наталья 12 1
Сысоев Игорь 31 1
Ахмеров Тимур 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Индонезия - Республика 389 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
СССР - Ленинград 71 1
Канада - Ванкувер 68 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
GfK - ГФК-Русь 120 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771206, в очереди разбора - 674888.
Создано именных указателей - 46354.
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