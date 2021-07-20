Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Медиалогия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 70
Медиалогия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|Google Android 10752 4
|Apple iOS 5742 3
|Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
|Google YouTube - Видеохостинг 1742 2
|NativeAI 1 1
|МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
|Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
|Java - Язык программирования 1185 1
|IBM Watson 105 1
|Microsoft Windows 7 1662 1
|Microsoft Windows Phone OS 1472 1
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
|Apple iPad 3263 1
|Prognoz Platform 74 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
|Apple Mac 1466 1
|Apache HTTP Server 223 1
|Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
|Волков Александр 17 3
|Волин Алексей 113 2
|Моносов Александр 8 2
|Карачинский Анатолий 74 2
|Григорьева Нина 4 2
|Райков Александр 1 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Басов Александр 2 1
|Бадиков Александр 1 1
|Карачинский Роман 3 1
|Чудинов Александр 1 1
|Черкесова Бэлла 8 1
|Тимакова Наталья 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Будберг Александр 1 1
|Фридман Михаил 54 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Делицын Леонид 94 1
|Соколова Наталья 12 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
|GfK - ГФК-Русь 120 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771206, в очереди разбора - 674888.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771206, в очереди разбора - 674888.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru