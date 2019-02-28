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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора CNews Топ-поставщики госсектора Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе



28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля
24.12.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля
18.12.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля
10.04.2018 ИКТ в госсекторе 2018
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
04.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
22.11.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

Публикаций - 77, упоминаний - 96

CNews Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22089 49
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7945 9
Ростелеком - РТЛабс 147 9
CommuniGate Systems - СталкерСофт 60 7
Базальт СПО 232 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 270 6
Ростех - Ростехнологии 2442 5
ОТР 171 5
Программный продукт ГК 3704 5
Восход ФГБУ НИИ 504 4
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 4
IBS - ИБС экспертиза 61 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 721 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС 38 3
Цифра ГК 442 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1137 2
5 Джи Вайфай 4 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 2
IBM - International Business Machines Corp 8825 1
Riken Kankoshi Co 23 1
21 век – ТВ - Народный телефон 626 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 705 1
Hitachi - Хитачи 1383 1
Virgin Group 123 1
Элемент ГК - Elementec 626 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 536 1
СКБ Контур 527 1
Сбер - Цифровая Платформа 383 1
Bolt 21 1
Kometa - Комета 73 1
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 34 1
ФОРС - Центр разработки 307 1
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 8 1
ITG - INLINE Technologies Group 149 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1409 1
Softline - Софтлайн 1834 1
Астерос - Asteros 602 1
Воентелеком 138 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 147 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5054 1
Газпром ПАО 890 1
Почта России ПАО 1831 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Согласие СК 497 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 223 1
Walt Disney Company 546 1
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7811 21
Федеральное казначейство России 1175 16
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2301 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7690 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 126 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 393 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1418 11
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2090 10
Правительство Республики Башкортостан 34 10
Правительство Калининградской области 45 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 10
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 509 8
Правительство Тюменской области 68 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1004 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 856 8
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 100 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России 36 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1557 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2106 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2417 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 5
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 29 5
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 48 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 668 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 3
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1175 3
Правительство РФ 7153 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14821 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3639 17
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 950 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9771 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 213 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 364 3
PC game - ПК игры - компьютерная игра 394 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2688 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2644 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 970 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7374 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1258 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 696 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31896 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 742 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 59 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1413 1
ИТ-аутсорсинг 866 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1107 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1964 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 740 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 131 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 297 1
Website - Вебсайт 3630 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1759 1
ARM64 - Архитектура процессора 1227 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2013 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 307 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 537 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 314 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2132 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 443 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 892 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 894 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 189 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 391 2
NASA Stardust 47 1
U.S. Department of Defense - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 86 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
SpaceX Falcon - ракета-носитель 111 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 441 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 120 1
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 26 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 29 1
Тройка - транспортная карта 119 1
ЭОС Дело СЭД 1984 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 180 1
Microsoft Office Excel 744 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 27 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 12 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 166 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 37 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 9 1
ЭЛАР Контекст 6 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 11 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 51 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1015 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1833 1
WhatsApp Messenger 714 1
Linux OS 7484 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 698 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 759 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 584 1
Бутенко Юрий 64 12
Фишер Андрей 59 11
Чамара Денис 58 11
Калина Роман 61 11
Таипов Расул 11 10
Солодовников Денис 78 10
Катамадзе Анна 72 10
Евстигнеев Сергей 21 10
Цариковский Федор 31 9
Песчанских Георгий 38 9
Гуревич Раиса 16 9
Герасимюк Максим 20 9
Козырев Алексей 274 8
Усманов Артур 24 8
Чернякова Елена 29 8
Раков Ярослав 49 8
Турчак Евгений 23 8
Власов Сергей 77 8
Бойко Елена 167 8
Ляшенко Сергей 29 8
Левин Леонид 107 8
Стрельцов Андрей 56 8
Приданкин Андрей 30 8
Крюков Сергей 27 8
Звягина Наталья 64 8
Фомичев Олег 110 7
Малышев Александр 34 7
Финк Дмитрий 14 7
Селиванов Дмитрий 51 6
Трушкин Константин 50 6
Исанин Антон 1636 5
Смирнов Алексей 161 5
Кошкин Андрей 21 5
Аитов Тимур 187 4
Ковнир Евгений 74 4
Бутин Вячеслав 11 4
Матвеева Татьяна 83 3
Бессольцев Дмитрий 3 3
Веригин Илья 28 3
Чукарин Алексей 56 3
Россия - Российская федерация - РФ 102419 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44575 49
Земля - планета Солнечной системы 6961 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 977 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32055 9
Россия - ЦФО - Тамбовская область 416 9
Россия - ЦФО - Тульская область 950 8
Солнечная система 2164 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1191 6
Того - Тоголезская Республика 12003 6
Луна 1173 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5099 4
Япония 9546 4
США - Калифорния 3358 3
Великобритания - Лондон 1993 3
Юпитер - планета Солнечной системы 529 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12611 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 568 2
Испания - Королевство 2772 2
США - Техас 807 2
Германия - Федеративная Республика 8315 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10949 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1486 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11984 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12591 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 75 1
Швейцария - Цюрих 245 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 263 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 1
США - Аризона 465 1
США - Массачусетс - Бостон 360 1
Италия - Рим 195 1
Россия - УФО - Челябинская область 909 1
США - Джорджия - Атланта 244 1
Венера - планета Солнечной системы 261 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 327 1
Куба - Республика 209 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 858 1
Америка 1953 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2272 21
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 279 13
Доктрина информационной безопасности России 15 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 2041 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 396 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6129 5
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 613 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5826 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1168 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 679 2
Физика - область естествознания 657 2
Информационное общество - Государственная программа 1154 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 552 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 2
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 216 1
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 60 1
Образование - Наука - Научная деятельность 1994 1
Психология 141 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 379 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 482 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1002 1
Образование в России 1701 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1440 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2351 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2832 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 12
Physical Review Letters 111 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2246 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 716 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2887 10
CNews Tenders 14 6
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 111 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 29 1
ТГУ - Томский государственный университет 89 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1107 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 35 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги 47 1
MBARI - Monterey By Aquarium Research Institute 3 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1428 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 541 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 551 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 3
100+ Forum Russia 1423 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
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