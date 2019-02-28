Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора CNews Топ-поставщики госсектора Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе
Публикаций - 77, упоминаний - 96
CNews Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 4
|Аль-Каида - террористическая организация 53 1
|Бутенко Юрий 64 12
|Фишер Андрей 59 11
|Чамара Денис 58 11
|Калина Роман 61 11
|Таипов Расул 11 10
|Солодовников Денис 78 10
|Катамадзе Анна 72 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Цариковский Федор 31 9
|Песчанских Георгий 38 9
|Гуревич Раиса 16 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Козырев Алексей 274 8
|Усманов Артур 24 8
|Чернякова Елена 29 8
|Раков Ярослав 49 8
|Турчак Евгений 23 8
|Власов Сергей 77 8
|Бойко Елена 167 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Левин Леонид 107 8
|Стрельцов Андрей 56 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Крюков Сергей 27 8
|Звягина Наталья 64 8
|Фомичев Олег 110 7
|Малышев Александр 34 7
|Финк Дмитрий 14 7
|Селиванов Дмитрий 51 6
|Трушкин Константин 50 6
|Исанин Антон 1636 5
|Смирнов Алексей 161 5
|Кошкин Андрей 21 5
|Аитов Тимур 187 4
|Ковнир Евгений 74 4
|Бутин Вячеслав 11 4
|Матвеева Татьяна 83 3
|Бессольцев Дмитрий 3 3
|Веригин Илья 28 3
|Чукарин Алексей 56 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 12
|Physical Review Letters 111 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2246 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 716 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru