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КИИ
Критическая информационная инфраструктура
Цифровой суверенитет


19.10.2021 R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов 1
29.09.2021 СХД Aerodisk Engine интегрированы со средствами доверенной загрузки «Аккорд» 1
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 2
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 1
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 2
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 2
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 2
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 2
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 5
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ» 4
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности 3
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
29.07.2021 «Информзащита» и НПП «Цифровые решения» договорились о сотрудничестве 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 5
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 2
05.07.2021 Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России 3
28.06.2021 Group-IB: количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире выросло в 12 раз 1
28.06.2021 Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года 10
28.06.2021 Катастрофическая хакерская атака на нефтепровод привела к изменению законодательства США 2
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 1
15.06.2021 Эксперты «Инфосистемы джет» разработали стратегию развития ИТ и ИБ для «Вологодской областной энергетической компании» 1
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
09.06.2021 Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров 1
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 16
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 2
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 2
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти 4
14.05.2021 Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства 3
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 4
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 2

Публикаций - 173, упоминаний - 498

КИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 18
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 16
Базальт СПО 206 10
Infotecs - ИнфоТеКС 249 10
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 9
Microsoft Corporation 11060 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Softline - Софтлайн 1474 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 6
Ред Софт - Red Soft 246 6
Крок 1219 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
РТЛабс 145 6
Инфосистемы Джет 675 6
Информзащита 423 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
Intel Corporation 4169 5
Huawei 2730 5
InfoWatch - Инфовотч 607 4
Код Безопасности 365 4
Программный продукт ГК 92 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Infotecs - Перспективный мониторинг 11 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
3733 4
IBM 3537 4
Норси-Транс (НТ) 49 3
Aquarius - Аквариус 209 3
Крипто-ПРО 200 3
Google LLC 7144 3
Oracle Corporation 3342 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 3
Bellsoft - БеллСофт 26 3
Siemens AG - Сименс Россия 648 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Почта России ПАО 1572 5
Газпром ПАО 520 4
Физприбор - Московский завод 8 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
Газпром нефть 382 2
Роснефть НК 367 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Visa International 1345 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Аэрофлот 493 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
British Airways - British Midland International 39 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Кировский завод 26 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Миландр ПКК 26 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Honda 71 1
ТРИЭР 5 1
Norsk Hydro ASA 3 1
Россети Ленэнерго 44 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 4 1
УЦ Профи 2 1
РМК - Русская медная компания 4 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
Colonial Pipeline 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 28
Правительство РФ 2201 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 16
Федеральное казначейство России 766 15
Президент Российской Федерации 1439 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 10
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 10
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 10
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 9
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 6
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 34
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 13
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 6
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 134 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 31
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 12
Linux OS 4253 11
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
Microsoft Windows 10 6629 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 6
Infotecs - ViPNet TIAS 6 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Ред ОС 239 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 4
Apple macOS 922 3
Java - Язык программирования 1175 3
Infotecs - ViPNet IDS HS 13 3
Infotecs - ViPNet IDS NS 4 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 3
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 2
Infotecs - ViPNet Client 53 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Positive Technologies - PT Platform 4 2
Kaspersky Internet Security 289 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Aladdin JaCarta 147 2
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Apple iOS 5741 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
Путин Владимир 1824 20
Четвернин Алексей 651 12
Евстигнеев Сергей 21 10
Катамадзе Анна 72 10
Калина Роман 60 10
Бутенко Юрий 64 10
Чамара Денис 57 10
Фишер Андрей 54 10
Таипов Расул 11 10
Солодовников Денис 62 10
Цариковский Федор 31 9
Герасимюк Максим 20 9
Гуревич Раиса 16 9
Песчанских Георгий 37 8
Звягина Наталья 64 8
Бойко Елена 151 8
Козырев Алексей 270 8
Крюков Сергей 26 8
Стрельцов Андрей 53 8
Чернякова Елена 26 8
Левин Леонид 83 8
Усманов Артур 24 8
Ляшенко Сергей 29 8
Приданкин Андрей 30 8
Власов Сергей 76 8
Смирнов Алексей 142 7
Фомичев Олег 107 7
Раков Ярослав 48 7
Покровский Иван 46 7
Мылицын Роман 79 7
Дрюков Владимир 29 7
Турчак Евгений 23 6
Трушкин Константин 43 6
Малышев Александр 31 6
Финк Дмитрий 14 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Касперская Наталья 197 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Ляпунов Игорь 52 5
Мишустин Михаил 302 5
Россия - Российская федерация - РФ 57309 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 14
Россия - Республика Алтай 684 9
Россия - Тамбовская область 322 9
Россия - Тульская область 752 7
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Индия - Республика 2169 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Южная Корея - Республика 1456 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 3
Россия - Республика Крым -Ялта 28 3
Япония 2778 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Европа 3745 3
Россия - Смоленск 234 2
Украина 3361 2
Латинская Америка 723 2
Россия - Ивановская область 262 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Новороссийск 140 2
Казахстан - Республика 2627 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Восточная Европа 1676 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Калининград 662 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Томская область 419 1
СССР - Ленинград 69 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 27
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 14
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 13
Доктрина информационной безопасности России 14 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 5
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Экономический эффект 20 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Федеральный закон 194-ФЗ - О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 1 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 16
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Ведомости 259 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
N+1 - Издание 94 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Washington Post 109 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 12
Gartner 2190 7
IDC - International Data Corporation 2713 4
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 1
РАН - Российская академия наук 316 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 13
Микроэлектроника - международный форум 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Национальная банковская премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759043, в очереди разбора - 662733.
Создано именных указателей - 46354.
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