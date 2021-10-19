Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КИИ
Критическая информационная инфраструктура
Цифровой суверенитет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 173, упоминаний - 498
КИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 20
|Четвернин Алексей 651 12
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Катамадзе Анна 72 10
|Калина Роман 60 10
|Бутенко Юрий 64 10
|Чамара Денис 57 10
|Фишер Андрей 54 10
|Таипов Расул 11 10
|Солодовников Денис 62 10
|Цариковский Федор 31 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Гуревич Раиса 16 9
|Песчанских Георгий 37 8
|Звягина Наталья 64 8
|Бойко Елена 151 8
|Козырев Алексей 270 8
|Крюков Сергей 26 8
|Стрельцов Андрей 53 8
|Чернякова Елена 26 8
|Левин Леонид 83 8
|Усманов Артур 24 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Власов Сергей 76 8
|Смирнов Алексей 142 7
|Фомичев Олег 107 7
|Раков Ярослав 48 7
|Покровский Иван 46 7
|Мылицын Роман 79 7
|Дрюков Владимир 29 7
|Турчак Евгений 23 6
|Трушкин Константин 43 6
|Малышев Александр 31 6
|Финк Дмитрий 14 6
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Касперская Наталья 197 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Ляпунов Игорь 52 5
|Мишустин Михаил 302 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759043, в очереди разбора - 662733.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759043, в очереди разбора - 662733.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru