Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Виртуализация Virtualization
Публикаций - 2373, упоминаний - 2584
Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 15
|Блинов Михаил 73 14
|Володкович Вячеслав 50 7
|Сорокин Святослав 27 5
|Кузнецов Александр 85 4
|Мылицын Роман 85 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Рубанов Владимир 68 4
|Гаврилов Дмитрий 18 3
|Смирнов Алексей 166 3
|Козлов Михаил 167 3
|Маланин Василий 13 3
|Никифоров Игорь 31 3
|Демидов Михаил 132 3
|Рустамов Рустам 202 3
|Мельникова Анастасия 197 3
|Марченко Дмитрий 28 3
|Кушнир Леонид 18 3
|Серова Елена 317 2
|Тукалевский Денис 3 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Кадощук Игорь 16 2
|Коваль Игорь 13 2
|Сидоров Алексей 16 2
|Захаров Павел 59 2
|Войтов Матвей 5 2
|Королюк Алексей 86 2
|Кучугин Илья 42 2
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
|Панферов Андрей 7 2
|Урусов Виктор 60 2
|Халяпин Сергей 81 2
|Аншина Марина 76 2
|Наскидаев Олег 8 2
|Галкин Николай 18 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Белик Сергей 15 2
|Зинкевич Сергей 22 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
|ZDnet 584 3
|IDG - International Data Group 97 2
|Tom’s Hardware 127 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
|Pangnote 1 1
|Network World 32 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
|HPE Tech Pro Community 1 1
|EE Times 156 1
|Известия ИД 307 1
|Forbes - Форбс 591 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Reddit 221 1
|The Economist 43 1
|InfoWorld 56 1
|ComputerWorld 139 1
|Associated Press 1975 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru