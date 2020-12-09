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Виртуализация Virtualization

Виртуализация - Virtualization


09.12.2020 Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД
29.05.2020 НИИ «Масштаб» создал платформу виртуализации рабочих мест Veil VDI
15.05.2020 Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены
15.04.2020 ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО
19.02.2020 Программный комплекс «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России
19.02.2020 Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне
05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации»
12.12.2019 REG.RU запустил облако на базе технологии виртуализации VMware
18.11.2019 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов SharxDesk и «Ред ОС»
17.10.2019 «Техносерв Cloud» оптимизировал свою платформу виртуализации на базе OpenStack
08.10.2019 Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года
19.07.2019 Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского»
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера
18.06.2019 «Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate
06.05.2019 Компания BCC привезла в Россию технологию обратной виртуализации
09.04.2019 Пресс-конференция CNews, ВСС и TidalScale «Революционная технология обратной виртуализации: создание программно-определяемых ЦОД» состоится 16 апреля
27.03.2019 Новые гибкие платформы решили проблему нехватки процессоров и памяти
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack
28.02.2017 Евгений Щепилов, Сервионика: Рынок виртуализации переходит к новым правилам игры
24.05.2016 Виртуализация хранения: секрет оптимальных инвестиций
23.03.2015 «Лаборатория Касперского»: ИБ должна присутствовать среди расходов на виртуализацию
05.10.2013 Дмитрий Тишин -

Об особенностях применения решений виртуализации в государственном секторе РФ
24.07.2013 Конференция CNews «Виртуализация: опыт и тренды»
26.12.2012 Виртуализация в бизнесе: Как сэкономить на «железе» в десятки раз
31.07.2012 Oracle покупает поставщика решений сетевой виртуализации Xsigo
14.05.2012 Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса
02.09.2011 Diebold представила прототип первого в мире виртуального банкомата
19.01.2011 «Астерос» создала виртуализированную платформу в МИСиС
23.12.2010 Экспертный взгляд в будущее: виртуализация становится необходимостью
11.06.2010 Windows 7: виртуализация проникает незаметно
13.05.2010 Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
16.03.2010 Виртуализация требует дополнительной защиты – эксперты
12.10.2009 Виртуализация: Microsoft готовится к реваншу
30.09.2009 Windows 7 + Windows Server 2008 R2: рассматриваем особенности
18.03.2009 Россия: VMware планирует вырасти вдвое

Публикаций - 2373, упоминаний - 2584

Виртуализация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 620
Intel Corporation 11262 244
Softline - Софтлайн 1870 182
Huawei 3222 127
AMD - Advanced Micro Devices 3661 79
Cisco Systems 4720 78
VMware 2025 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 71
Ростех - Ростехнологии 2532 69
Oracle Corporation 6035 68
Инфосистемы Джет 865 63
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 60
Крок - Croc 1616 58
SAP SE 4595 58
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 35
Red Hat 1183 35
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 30
Meta Platforms - Facebook 4267 29
IBM - International Business Machines Corp 8941 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 24
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 22
VK - Mail.ru Group 3057 21
Dell EMC 4736 20
Citrix Systems 744 18
Apple Inc 10683 18
HP - Hewlett-Packard 3567 17
HP Inc. 5313 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 16
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 16
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 15
1С-Битрикс - Bitrix 443 15
Новые облачные технологии (НОТ) 277 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 15
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 14
6072 14
Google LLC 10352 14
1С-ИжТиСи 5461 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 75
РЖД - Российские железные дороги 1458 47
X5 Group 709 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 11
ПСБ - Промсвязьбанк 682 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Газпром ПАО 1008 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 7
Роснефть НК 434 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 5
Самолёт ГК 216 5
En+ Group - Эн+ ГК 19 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 5
Яндекс.Еда 490 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
Точка 1820 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 4
РусГидро ПАО 206 3
Segezha Group - Сегежа Групп 96 3
РесурсТранс 16 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
Совкомбанк ПАО 171 3
Газпром нефть 439 2
Северсталь ПАО 308 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Кораблик 37 2
Банк Зенит 215 2
Posti Group Corporation - Itella 25 2
Sanofi - Санофи 38 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 2
Альфа-Банк 1476 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Траст - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 2
LinkedIn 558 2
Татнефть 182 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 219
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 205
Президент Российской Федерации 3770 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 37
Правительство РФ 8292 34
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 22
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 8
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
Счётная палата РФ 628 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 4
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Правительство Москвы 1640 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
Web development - Веб-разработка 0 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
Linux Foundation 167 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
ONF - Open Networking Foundation 18 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 950
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 659
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 604
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 508
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 490
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 463
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 317
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 269
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 248
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 228
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 188
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 176
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 165
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 146
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 139
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 139
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 132
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 132
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 126
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 118
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 113
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 110
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 107
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 107
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 107
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 105
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 102
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 96
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 86
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 84
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 81
Website - Вебсайт 9736 79
DDR - Double data rate 2422 75
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 74
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 65
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 62
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 61
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 57
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 109
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 60
Linux OS 7669 47
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 37
Google Android 11959 37
Microsoft Windows 10 11713 35
Apple iOS 6422 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 23
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 22
Depositphotos - фотобанк 385 22
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 22
Apache Hadoop 356 21
Apple iPhone 6 2649 19
Intel x86 - архитектура процессора 1391 19
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 18
Microsoft Azure 1276 17
VMware vSphere 419 16
Microsoft Office 3247 16
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 16
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 154 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 14
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 13
IBM Power Systems - Серия серверов 216 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 12
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 11
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 11
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 156 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 10
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 9
Microsoft SQL Server 1416 9
Aladdin JaCarta 257 9
LG 75SM99 2832 8
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 8
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 165 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 8
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 7
HPE ProLiant - Серия серверов 258 7
Intel Optane Memory 107 7
Google Cloud Platform - GCP 251 7
Исанин Антон 9365 15
Блинов Михаил 73 14
Володкович Вячеслав 50 7
Сорокин Святослав 27 5
Кузнецов Александр 85 4
Мылицын Роман 85 4
Мишустин Михаил 376 4
Рубанов Владимир 68 4
Гаврилов Дмитрий 18 3
Смирнов Алексей 166 3
Козлов Михаил 167 3
Маланин Василий 13 3
Никифоров Игорь 31 3
Демидов Михаил 132 3
Рустамов Рустам 202 3
Мельникова Анастасия 197 3
Марченко Дмитрий 28 3
Кушнир Леонид 18 3
Серова Елена 317 2
Тукалевский Денис 3 2
Пегасов Сергей 55 2
Кадощук Игорь 16 2
Коваль Игорь 13 2
Сидоров Алексей 16 2
Захаров Павел 59 2
Войтов Матвей 5 2
Королюк Алексей 86 2
Кучугин Илья 42 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Панферов Андрей 7 2
Урусов Виктор 60 2
Халяпин Сергей 81 2
Аншина Марина 76 2
Наскидаев Олег 8 2
Галкин Николай 18 2
Вайнер Всеволод 26 2
Кабанов Владимир 174 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Белик Сергей 15 2
Зинкевич Сергей 22 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 511
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 163
Россия - РФ - Российская федерация 108428 154
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 67
Россия - СФО - Новосибирск 3269 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 51
Африка - Африканский регион 2928 47
Германия - Федеративная Республика 8903 37
Нидерланды 2197 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 28
Европа Восточная 2927 26
Европа 12319 17
Земля - планета Солнечной системы 7427 16
Швеция - Королевство 2072 13
Украина 6212 11
Польша - Республика 1559 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 10
Казахстан - Республика 4467 8
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Китай - Тайвань 2115 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Япония 10069 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Латвия - Латвийская Республика 690 4
Россия - ЦФО - Тульская область 965 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Испания - Королевство 2917 4
Россия - УФО - Свердловская область 1102 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1349
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 85
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 75
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 47
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 37
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 35
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 22
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 18
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 16
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 9
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 7
Мошенничество - Махинации 2142 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 6
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 6
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 6
Экономический эффект 694 5
Образование в России 460 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 5
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 4
Человеческий фактор 1099 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
ZDnet 584 3
IDG - International Data Group 97 2
Tom’s Hardware 127 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Pangnote 1 1
Network World 32 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
HPE Tech Pro Community 1 1
EE Times 156 1
Известия ИД 307 1
Forbes - Форбс 591 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Reddit 221 1
The Economist 43 1
InfoWorld 56 1
ComputerWorld 139 1
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Gartner - Гартнер 3301 23
IDC - International Data Corporation 4671 23
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 10
500 Startups 4742 10
Juniper Research 468 5
IDC Russia - IDC Россия 161 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 4
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IDC Russia Cloud Services Market 9 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 9 2
451 Research Group 87 2
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BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 18 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 8 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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Создано именных указателей - 79401.
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