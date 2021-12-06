Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВКС
Системы видеоконференцсвязи
Videoconferencing
TelePresence
Телеприсутствие
Публикаций - 694, упоминаний - 2119
ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Одинцов Дмитрий 84 57
|Готальский Михаил 91 39
|Свириденко Андрей 93 30
|Айвазов Армен 450 18
|Четвернин Алексей 659 18
|Королев Алексей 20 16
|Герман Андрей 19 14
|Серова Елена 299 13
|Хомяк Юрий 34 11
|Солдатов Станислав 13 11
|Никифоров Михаил 15 10
|Хомяков Сергей 33 10
|Кабанов Владимир 174 9
|Соловьев Владимир 101 8
|Борилин Вячеслав 15 7
|Медведев Дмитрий 1582 7
|Школьников Николай 26 7
|Якупов Лев 8 7
|Горбунов Алексей 20 7
|Григорьев Андрей 17 6
|Капцов Сергей 9 6
|Баринов Александр 29 5
|Макаров Станислав 114 5
|Путин Владимир 2408 5
|Натензон Михаил 13 5
|Крысина Ольга 109 5
|Попов Борис 7 5
|Столяр Валерий 8 5
|Степанова Ирина 7 4
|Chambers John - Чемберс Джон 114 4
|Шальнов Олег 13 4
|Смирнов Алексей 157 4
|Печенин Алексей 14 4
|Клепинин Павел 8 4
|Степанов Антон 57 4
|Лосев Сергей 43 4
|Лебедев Георгий 49 4
|Солонин Виталий 85 4
|Теличева Наталья 128 3
|Грачев Кирилл 4 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru