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ВКС
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06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams
25.11.2021 В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава
10.11.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini доступна к заказу в России
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами
19.02.2021 Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз»
18.02.2021 TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш
08.02.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams
28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal
16.12.2020 Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования
14.12.2020 Какие ВКС-системы наиболее популярны на российском рынке
09.12.2020 Новые эффективные решения для удаленной работы
02.10.2020 VideoMost вместе с Huawei представил первый ВКС сервер на ARM
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»
01.06.2020 «Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России
27.05.2020 Samsung и Cisco представили в России решение Webex On Flip
17.03.2020 Облачный ВКС-сервис SaaS VideoMost стал бесплатным

Публикаций - 694, упоминаний - 2119

ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TrueConf - ТруКонф 257 145
Polycom - Поликом Россия 369 137
Cisco Systems 4624 121
VideoMost - ВидеоМост 200 81
Spirit DSP - Спирит Корп 413 76
Microsoft Corporation 20962 76
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 56
Cisco Systems - Tandberg 148 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 53
Huawei 3132 45
Крок 1545 40
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 76 38
Zoom Int - Zoom Video Communications 931 35
РусБИТех - ГК Astra Linux 464 25
LifeSize 37 25
Apple Inc - Эппл Рус 10085 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 25
NVision Group - Энвижн Груп 624 23
VK - Mail.ru Group 2808 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 21
Logitech 353 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 19
Астерос - Asteros 583 19
Oracle Corporation 5770 19
Yandex - Яндекс 4544 19
Ростех - Ростехнологии 2297 19
Google LLC 9402 19
HP Inc. 5096 18
Softline - Софтлайн 1728 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 553 16
IBM 8630 15
Yealink 38 15
Samsung Electronics 8922 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 14
Meta - Facebook 4113 14
Crestron 84 14
Polymedia - Полимедиа 92 13
АйТи 1066 13
Adobe Systems 1329 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 27
РЖД - Российские железные дороги 1317 27
Альфа-Банк 1321 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1886 13
Газпром ПАО 745 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 9
РСХБ - Россельхозбанк 196 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 7
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 6
Роснефть НК 418 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 285 6
Почта России ПАО 1768 6
ВТБ Банк Москвы 432 5
Русагро Группа Компаний 170 5
Россети Ленэнерго 55 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 5
Вертолеты России 124 4
Уралсиб Банк 424 4
Л’Этуаль - Торговая сеть 73 4
Газпром нефть 398 4
Росгосстрах 219 4
РусГидро ПАО 157 3
X5 Group 630 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 3
ПСБ - Промсвязьбанк 634 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 226 3
ТНК-ВР Холдинг 236 3
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 3
РВК - Российская венчурная компания 505 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 3
Транснефть 206 3
Почта Банк 302 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 200 3
ФосАгро 63 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 690 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7308 37
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 20
Верховный суд Российской Федерации 289 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2006 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1218 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 12
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1834 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1725 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1089 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 9
Президент Российской Федерации 1711 9
Правительство РФ 2639 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1945 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1099 7
Федеральное казначейство России 862 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2729 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 162 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 5
Правительство Москвы 814 5
Счётная палата РФ 554 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1095 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 220 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 3
Единая Россия - Политическая партия 217 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
Руссофт - Russoft 337 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 2
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех 84 1
ЛДПР 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 193 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 127
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 64
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 61
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 50
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 36
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 27
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9141 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 22
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1486 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4000 20
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 68 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 16
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 99 16
3G - Стандарт мобильной связи 5061 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 676 14
ARM64 - Архитектура процессора 1223 13
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 520 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1399 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 9
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 226 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 9
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2105 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 342 9
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 21 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1481 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1265 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 8
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 8
Сервер - Серверные платформы 298 8
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 8
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 127 82
Google Android 11622 78
Microsoft Skype 1876 77
Apple iOS 6193 71
Microsoft Windows 10 10088 67
Linux OS 7160 63
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 124 36
Microsoft Lync 275 27
Apple macOS 1217 26
Cisco Webex 143 24
Microsoft Teams 244 23
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 54 21
Apple iPad 3534 20
Polycom RealPresence Group 60 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 967 18
TrueConf Online 29 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2495 16
Microsoft Skype for Business 119 15
WhatsApp Messenger 687 14
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 25 13
Google YouTube - Видеохостинг 2165 12
Яндекс.Телемост 38 12
Rakuten Viber 459 11
TeamSpirit IM - Мессенджер 30 11
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 17 11
Microsoft Office 2943 10
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1130 10
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 10
Google Chrome - браузер 1162 9
Microsoft Exchange 947 9
Infotecs - ViPNet VPN-решение 164 9
Apple macOS X 1392 9
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 97 9
TrueConf Terminal 10 9
Ред ОС 258 9
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 19 8
Google Hangouts - Мессенджер 66 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 8
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 8
Одинцов Дмитрий 84 57
Готальский Михаил 91 39
Свириденко Андрей 93 30
Айвазов Армен 450 18
Четвернин Алексей 659 18
Королев Алексей 20 16
Герман Андрей 19 14
Серова Елена 299 13
Хомяк Юрий 34 11
Солдатов Станислав 13 11
Никифоров Михаил 15 10
Хомяков Сергей 33 10
Кабанов Владимир 174 9
Соловьев Владимир 101 8
Борилин Вячеслав 15 7
Медведев Дмитрий 1582 7
Школьников Николай 26 7
Якупов Лев 8 7
Горбунов Алексей 20 7
Григорьев Андрей 17 6
Капцов Сергей 9 6
Баринов Александр 29 5
Макаров Станислав 114 5
Путин Владимир 2408 5
Натензон Михаил 13 5
Крысина Ольга 109 5
Попов Борис 7 5
Столяр Валерий 8 5
Степанова Ирина 7 4
Chambers John - Чемберс Джон 114 4
Шальнов Олег 13 4
Смирнов Алексей 157 4
Печенин Алексей 14 4
Клепинин Павел 8 4
Степанов Антон 57 4
Лосев Сергей 43 4
Лебедев Георгий 49 4
Солонин Виталий 85 4
Теличева Наталья 128 3
Грачев Кирилл 4 3
Россия - Российская федерация - РФ 82082 404
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 143
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 21
Украина 5501 21
Европа 7242 20
Россия - СФО - Новосибирск 2905 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 18
Казахстан - Республика 4116 18
Россия - ПФО - Казань 1880 14
Европа Восточная 2804 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 13
Германия - Федеративная Республика 7770 13
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 12
Беларусь - Белоруссия 3189 11
Прибалтика - Балтия 1199 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 10
Великобритания - Лондон 1838 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 10
Индия - Республика 4069 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1565 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 9
Ближний Восток 2481 8
США - Калифорния 3063 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 8
Африка - Африканский регион 2659 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1378 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1857 7
Япония 7883 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 6
Франция - Французская Республика 4919 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 31
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1194 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 20
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 922 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 12
Русский язык 1653 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1463 7
СИЗО - Следственный изолятор 70 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 408 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 615 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 5
Частный сектор 7 5
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 4
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 148 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 220 3
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 2
Атлантис 64 2
Английский язык 374 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 2
Open Space - Офис открытого типа 16 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 20
TAdviser - Центр выбора технологий 226 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 4
Коммерсантъ - Издательский дом 783 4
Thomson Reuters - Рейтер 5606 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
CNews - ZOOM.CNews 1317 2
PCWorld - PC World 42 1
DigiTimes - Издание 1203 1
The Washington Post 287 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
Российская газета 219 1
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КиноПоиск - Портал о кино 119 1
NASASpaceflight 1 1
The Times 68 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 699 1
CNET - Издание 1557 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
N+1 - Издание 114 1
НТВ - Телекомпания 276 1
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Gartner 3173 31
Forrester Research 782 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 8
Frost & Sullivan 176 5
IHS Infonetics Research 87 4
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Juniper Research 419 2
Synergy Research Group 39 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Markets&Markets Research 85 2
eMarketer 195 1
Davies Hickman Partners 1 1
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Quocirca 12 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
Tractica 7 1
Медиалогия 44 1
Forrester Consulting 24 1
Microsoft Research 123 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
ABI Research 230 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ 89 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 6
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 4
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 3
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 2
Сириус - Образовательный центр 108 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 9 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 491 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 543 2
Туран Университет 1 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 2 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
Авикон Учебный центр - АНО ДПО УЦ 1 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 2 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 4 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 3 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 41
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 4
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 51 3
Олимпийские игры - Olympic Games 461 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Цифровые Вершины - премия 8 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 2
TrueConf Видео+Конференция 1 1
IDF - Intel Developer Forum 145 1
IT&Security Forum 10 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
Best Office Awards 2 1
ProIntegration Awards 4 1
InAVation Awards 4 1
ISE - Integrated Systems Europe 34 1
CiscoLive! 9 1
TAdviser SummIT 4 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
CeBIT 406 1
GeekBrains 42 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
CNews AWARDS - награда 330 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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