«К2Тех» создала мультимедийные пространства для умных офисов крупной международной компании

Компания «К2Тех» создала мультимедийную среду для пространств двух московских офисов крупной международной компании. Оборудована многофункциональная зона отдыха для сотрудников и два конференц-зала для проведения общих собраний, презентаций, сеансов видеоконференцсвязи (ВКС).

В первом офисе инженеры «К2Тех» оснастили зону отдыха – комбинированное пространство, состоящее из игровой зоны и небольшого конференц-зала. В игровой зоне были установлены игровые приставки, большие ЖК-панели и акустические системы объемного звучания 5.1. Также специалисты «К2Тех» оборудовали караоке-кабинку и театральную студию – многофункциональную переговорную комнату – их можно зарезервировать заранее через внедренную систему бронирования, к которой были также подключены установленные ранее массажные кресла и игровые автоматы.

Прилегающий конференц-зал оснащен светодиодным экраном, потолочной акустикой и микрофонами, системой коммутации, камерами с функцией автоматического наведения на активного спикера для проведения сеансов ВКС, а также сценическим лючком для музыкантов, что позволяет проводить небольшие концерты. В отдельном помещении оператора установлены компьютер, мониторы и планшет для управления мультимедиа – для более гибкой настройки работы оборудования.

В зале также установлены сенсорные панели с предварительно настроенными сценариями использования оборудования, например, ВКС или презентация, что дает возможность рядовым пользователям использовать оборудования, не испытывая трудностей в настройке. Общее пространство зоны отдыха и конференц-зала оснащено системой фонового озвучивания и моторизированными шторами, также интегрированными в сценарии управления.

Более крупный конференц-зал второго офиса создан по принципу трансформера – в зале расположены мобильные стены-перегородки, позволяющие разделить пространство на три независимых комнаты или объединить с соседствующим кофепоинтом, открыв перегородку в холл перед залом. Для этого специалисты «К2Тех» использовали оптические датчики – в отличие от механических герконов оптика практически не изнашивается со временем, что значительно продляет срок эксплуатации оборудования.

В зале установлен вытянутый светодиодный экран с соотношением сторон 32:9 – подобная конфигурация лучше подходит для сеансов видеоконференцсвязи, позволяя разделить экран на презентацию и показ выступающего онлайн. Помимо аналогичных решений ВКС и комнаты оператора, в конференц-зале организована трибуна выступающего с лючком для подключения носимых устройств и дисплей-суфлер для чтения презентации с трибуны. Также в зале установлено 5 лючков для подключения к системе вывода видео. Помимо потолочных микрофонов, предусмотрены ручные микрофоны, микрофоны-петлички, гарнитуры для ВКС.

С учетом формата трансформера в зале установлены дублирующие телевизоры на моторизированных креплениях, автоматически выезжающие из-под потолка при смене конфигурации помещения. В сценарии автоматизации также включено адаптивное управление светом, а сенсорные панели управления оборудованием и система озвучивания установлены в каждой отделяемой части зала, включая кофепоинт.

Дмитрий Хлопов, руководитель направления мультимедиа-решений «К2Тех», сказал: «Созданная зона отдыха – хороший пример интеллектуального пространства, богатство сценариев использования которого создают мультимедиа-системы – от официальных встреч до игр в приставку, концертов и театральных постановок. Заказчик отмечает, что пространство работает круглосуточно, а сотрудники зачастую посещают его и в выходные дни».