«Яндекс» превратит «Телемост» в универсальный инструмент для общения — с видеозвонками, чатами и искусственным интеллектом

«Яндекс 360» обновит «Телемост», добавив в него функции мессенджера. Это сделает «Телемост» универсальным инструментом связи — пользователи смогут общаться через сообщения и по видео, один на один и в группе, по личным делам и по работе. Бизнес также получит доступ ко всем привычным возможностям «Мессенджера» и «Телемоста» в едином интерфейсе, в том числе и к функциям на базе ИИ: расшифровке и конспектированию встреч. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Пользователи смогут выбирать, как лучше связаться с человеком: написать в чат, позвонить по голосовой связи или организовать видеозвонок. Если включить синхронизацию Телемоста с адресной книгой телефона, оставаться на связи станет еще проще — все контакты будут под рукой.

В будущем «Яндекс 360» также добавит в «Телемост» возможность быстро переключаться между аккаунтами, например личным и рабочим. Пользователи не упустят ничего важного — уведомления о сообщениях и звонках будут приходить, даже если сейчас используется другой аккаунт.

Чаты, треды, группы и каналы сперва появятся в приложениях «Телемоста» для iOS и Android — это произойдет в декабре. В первой половине 2026 г. мессенджер станет доступен в браузерной и десктопной версии «Телемоста».

Функции для бизнеса

«Телемост» для бизнеса помогает корпоративным пользователям не упустить ничего важного из сказанного на встречах. Искусственный интеллект может расшифровать все, что говорили участники созвона, и подготовить конспект с ключевыми тезисами. Помимо этого, «Телемост» для бизнеса получил еще несколько важных обновлений. Одно из них — возможность подключаться ко встречам из переговорных комнат. Это можно сделать двумя способами: с помощью оборудования для SIP-телефонии, если оно есть у компании, либо через веб-подключение — просто отсканировав личным или рабочим устройством QR-код на экране телевизора в переговорке.

Корпоративные пользователи теперь могут участвовать во встречах даже без доступа в интернет. Все, что потребуется, — мобильный или стационарный телефон: достаточно набрать номер и добавочный, которые «Телемост» показывает в приглашении, и произойдёт подключение. Пользователь будет слышать все, что говорят другие участники встречи, а они будут слышать его. Функция особенно пригодится сотрудникам с разъездной работой.

В первой половине 2026 г. в «Телемосте» для бизнеса появятся инструменты для проведения вебинаров. С их помощью можно будет запланировать мероприятие — сделать лендинг и баннеры, разослать приглашения, составить анкеты для участников, — организовать сам вебинар и собрать статистику. В одном вебинаре cмогут участвовать до 50 спикеров и до 10 тыс. слушателей.