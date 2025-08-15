Разделы

Сервис «Контур.Толк» запустил бесплатного бота для видеозвонков

Разработчики сервиса коммуникаций «Контура» создали бота. Он позволяет мгновенно получить персональную ссылку на встречу и созвониться в «Толке».

Чтобы начать видеозвонок, пользователю достаточно перейти в Telegram-бот @KtalkCallsBot. Для каждого участника сервис генерирует персональную ссылку на встречу. Ссылку легко сразу переслать собеседнику — тот сможет присоединиться к разговору без регистрации и скачивания приложения.

Вячеслав Бухарин, ведущий разработчик «Контур.Толка», сказал: «Мы хотим, чтобы в любой ситуации люди могли поддерживать привычные бизнес-процессы и оставаться на связи с родными. Бот «Толка» — это способ быстро организовать видеозвонок, когда зарубежные сервисы недоступны».

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Толк» работает в любом популярном браузере: можно подключиться с телефона или компьютера. Бесплатная версия поддерживает демонстрацию экрана, чат и функцию «поднять руку» для включения в обсуждение, голосования, шумоподавление и виртуальный фон. Организатор звонка может пригласить до 50 участников на одну встречу. Время видеозвонка не ограничено.

Для пользователей, которым нужны дополнительные возможности, доступна полная версия «Толка». Она включает ИИ-резюме звонков, виртуальные доски, расширенные инструменты управления встречей и безлимитное облачное хранилище записей. Это позволяет вести полноценные рабочие процессы онлайн и сохранять все артефакты коммуникаций в одном пространстве.

