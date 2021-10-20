Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВКС
Системы видеоконференцсвязи
Videoconferencing
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 518, упоминаний - 1374
ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Одинцов Дмитрий 83 20
|Готальский Михаил 91 6
|Королев Алексей 20 6
|Кабанов Владимир 174 6
|Свириденко Андрей 77 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Лосев Сергей 43 3
|Грачев Кирилл 4 3
|Ревяшко Андрей 18 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Семенов Александр 69 2
|Евсин Александр 10 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Бурметьев Данила 14 2
|Фролов Антон 7 2
|Канушкина Алена 2 2
|Макаров Станислав 111 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Валиуллин Адель 8 2
|Касаткин Алексей 9 2
|Абуталимов Заур 3 2
|Сулаев Роман 2 2
|Кузин Артур 2 2
|Степанова Ирина 5 2
|Леушев Андрей 63 2
|Печенин Алексей 12 2
|Петров Михаил 88 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Григорьева Евгения 57 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Варов Константин 24 2
|Смирнов Максим 19 2
|Милек Таня 7 2
|Гайдаров Игорь 2 2
|Столяр Валерий 8 2
|Путин Владимир 1820 2
|Гришин Владислав 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658093.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658093.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru