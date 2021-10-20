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ВКС
Системы видеоконференцсвязи
Videoconferencing


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 13
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 2
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 9
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 1
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 4
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации 1
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 15
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 2
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 9
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников 2
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков 3
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 2
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 1
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране 1
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 1
15.04.2021 Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса 1
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы 1
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux 4
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
08.04.2021 Trueconf поддержит пострадавших от действий Zoom 1
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области 2
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 1
11.03.2021 Trueconf и «Ростелеком-Солар» выявили и устранили уязвимости в ПО для видеоконференций 1
26.02.2021 Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 1
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 4
19.02.2021 Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз» 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1

Публикаций - 518, упоминаний - 1374

ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VideoMost - ВидеоМост 191 54
Microsoft Corporation 10997 50
Cisco Systems 2035 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 35
TrueConf - ТруКонф 252 30
Cisco Systems - Tandberg 90 25
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 24
Крок 1219 23
Polycom - Поликом Раша 300 18
VK - Mail.ru Group 2482 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
Spirit DSP - Спирит Корп 246 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
Samsung Electronics 5627 11
Yandex - Яндекс 4098 11
Apple Inc - Эппл Рус 7669 10
Huawei 2723 10
АйТи 748 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
SAP SE 3207 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 7
ХайТэк - Hi-Tech 65 7
Ростех - Концерн Автоматика 396 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
IBM 3524 6
Google LLC 7124 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Инфосистемы Джет 675 5
Reliance Communications - Rcom 39 5
Logitech 166 5
Астерос - Asteros 531 4
Микротест 174 4
Ланит ГК 1154 4
X-Com - Икс ком 50 4
Код Безопасности 365 3
IVA Technologies 33 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Альфа-Банк 1122 4
X5 Group 599 3
Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 2 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Wildberries 128 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Росгосстрах 182 2
Полипластик 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
Uber 257 1
Славянка ГК 18 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
SFT Group 2 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 4 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 19 1
GMS Hospital 2 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Родник 45 1
Квадра ПАО 7 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Линия жизни 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Верховный суд Российской Федерации 174 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Правительство РФ 2198 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Москвы 649 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Счётная палата РФ 459 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 3 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 32
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 21
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 8
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 7
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 5
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
Collaboration - Совместная работа 14 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 3
Google Android 10750 58
Apple iOS 5741 55
Microsoft Windows 10 6602 41
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 41
Linux OS 4236 34
Apple macOS 921 19
Microsoft Skype 1459 18
Cisco Webex 107 17
Microsoft Lync 272 13
WhatsApp Messenger 654 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 10
Microsoft Exchange 677 8
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 8
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 7
Microsoft Teams 214 7
Microsoft Windows 849 7
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 7
Apple macOS X 900 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Microsoft Skype for Business 116 5
Microsoft Outlook 636 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 4
IVA Largo - Видеотерминал 14 4
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 4
Яндекс.Телемост 36 4
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 4
VK - Mail.ru Teambox 19 3
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 3
TrueConf Online 29 3
Softline DeskWork 55 3
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Avaya Scopia 10 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Одинцов Дмитрий 83 20
Готальский Михаил 91 6
Королев Алексей 20 6
Кабанов Владимир 174 6
Свириденко Андрей 77 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Лосев Сергей 43 3
Грачев Кирилл 4 3
Ревяшко Андрей 18 2
Игнатов Андрей 10 2
Хрычев Михаил 4 2
Семенов Александр 69 2
Евсин Александр 10 2
Смирнов Алексей 142 2
Рубанов Владимир 61 2
Бурметьев Данила 14 2
Фролов Антон 7 2
Канушкина Алена 2 2
Макаров Станислав 111 2
Прозоровский Василий 40 2
Валиуллин Адель 8 2
Касаткин Алексей 9 2
Абуталимов Заур 3 2
Сулаев Роман 2 2
Кузин Артур 2 2
Степанова Ирина 5 2
Леушев Андрей 63 2
Печенин Алексей 12 2
Петров Михаил 88 2
Ковалев Сергей 18 2
Григорьева Евгения 57 2
Никифоров Николай 1126 2
Варов Константин 24 2
Смирнов Максим 19 2
Милек Таня 7 2
Гайдаров Игорь 2 2
Столяр Валерий 8 2
Путин Владимир 1820 2
Гришин Владислав 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 292
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 39
Россия - Санкт-Петербург 7056 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 20
Украина 3344 17
Россия - Новосибирск 1954 14
Казахстан - Республика 2618 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 12
Россия - Екатеринбург 2054 11
Россия - Татарстан - Казань 1507 10
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Восточная Европа 1667 9
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - Татарстан Республика 1613 6
Индия - Республика 2156 5
Япония 2752 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Франция - Французская Республика 2109 3
США - Сан-Хосе 109 2
Грузия 687 2
Россия - Майкоп 29 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Нижний Новгород 1460 2
Россия - Краснодар 1031 2
Россия - Хабаровск 617 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Европа 3725 2
Кувейт 51 1
Монголия 172 1
Россия - Архангельская область 329 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 1
Казахстан - Алматы 261 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
Частный сектор 7 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 2
Open Space - Офис открытого типа 13 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Проектный офис 16 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1988 29
IDC - International Data Corporation 2708 4
Gartner 2187 3
Markets&Markets Research 78 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Synergy Research Group 13 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Tractica 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46326.
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