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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВКС Видеоконференцсвязь Videoconferencing TelePresence Телеприсутствие Телеконференции Видеозвонок



28.02.2022 Как выбрать персональные видеоустройства для удаленной работы
Рынок видеоконференцсвязи 2021
15.02.2022 5 технологических трендов в сфере ВКС на 2022 год
02.02.2022 Российские клиники получили бесплатный доступ к сервису ВКС от «Телфин»
28.01.2022 Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС
25.01.2022 ВКС Trueconf стала бесплатной для госструктур на период дистанционного режима
24.12.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ВКС 2020
20.12.2021 Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок
20.12.2021 Яков Шапиро -

ВКС растут быстро, меняются качественно
20.12.2021 Станислав Иодковский -

Нам не хватает русских Илонов Масков
20.12.2021 Ирина Степанова -

Развитие ВКС-решений идет в сторону улучшения пользовательского опыта
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76%
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом
15.12.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений
14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС
14.12.2021 Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams
25.11.2021 В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава
10.11.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini доступна к заказу в России
29.10.2021 «Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат»
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн
23.10.2021 Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах
22.10.2021 «Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы
07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего
06.07.2021 Робот на связи: как выбрать автоматизированного помощника для бизнеса
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком»

Публикаций - 2325, упоминаний - 4370

ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4710 218
TrueConf - ТруКонф 270 178
Polycom - Поликом Россия 377 177
Microsoft Corporation 22365 174
VideoMost - ВидеоМост 208 107
Spirit DSP - Спирит Корп 424 100
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 96
Huawei 3175 95
Zoom Int - Zoom Video Communications 1082 79
Крок - Croc 1610 78
Avaya Inc - Avaya СНГ 966 78
Ростех - Ростехнологии 2502 74
Cisco Systems - Tandberg 158 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 61
VK - Mail.ru Group 3016 60
Apple Inc 10605 54
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 52
Intel Corporation 11198 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6442 51
Yandex - Яндекс 4943 50
Meta Platforms - Facebook 4230 46
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 89 45
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 40
Samsung Electronics 9267 40
Oracle Corporation 5983 40
Программный продукт ГК 3853 38
Logitech 392 36
Google LLC 10151 33
РусБИТех - ГК Astra Linux 550 31
IBM - International Business Machines Corp 8892 31
HP Inc. 5287 31
Softline - Софтлайн 1849 30
SAP SE 4537 30
ХайТэк - Hi-Tech 97 28
LifeSize 40 28
NVision Group - Энвижн Груп 660 26
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 24
IVA Technologies - ИВКС 82 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5148 39
РЖД - Российские железные дороги 1444 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 26
Газпром ПАО 965 20
Альфа-Банк 1454 19
Почта России ПАО 1845 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 265 11
Русагро Группа Компаний 181 10
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 358 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 9
Ростех - Вертолеты России 140 8
Роснефть НК 428 8
РСХБ - Россельхозбанк 226 8
АТАК - сеть магазинов 2508 7
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 258 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 7
Точка 1382 7
Росводоканал 69 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 114 7
Россети Ленэнерго 526 6
Открытие ФК 2478 6
Уралсиб Банк 474 5
X5 Group 695 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1201 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 4
Л’Этуаль - Торговая сеть 79 4
Открытие ФК - Росгосстрах 262 4
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 35 4
Boeing 955 4
Евросеть 1392 4
Societe Generale - Росбанк 435 4
ЦИАН - CIAN 58 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 115 4
Газпром нефть 420 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1414 4
ГПБ - Газпромбанк 833 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 106
Правительство РФ 7782 60
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 59
Президент Российской Федерации 3505 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 31
Верховный суд Российской Федерации 696 31
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 29
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1042 24
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1435 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2338 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1303 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2028 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1096 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 506 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1217 13
Правительство Москвы 1585 13
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 193 12
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 170 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1316 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 642 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 8
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 155 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 869 7
Федеральное казначейство России 1272 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 180 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 244 18
Единая Россия - Политическая партия 244 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2502 3
Руссофт - Russoft 370 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 286 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
WiMAX Forum 66 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 15 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 39 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 201 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ЛДПР 98 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 472
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 289
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 10428 276
Сервер - Серверные платформы 8596 266
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 246
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 219
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 167
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 160
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 149
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 148
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 126
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 121
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3712 117
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5002 112
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5136 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 106
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7305 105
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 677 102
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4751 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10446 96
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1874 94
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 92
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2209 90
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4539 77
Website - Вебсайт 7515 76
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9186 71
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5376 71
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 926 67
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2367 61
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3661 60
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1648 59
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1764 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9738 57
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5G - Пятое поколение мобильной связи 2309 47
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1705 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6443 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3021 44
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4862 39
Google Android 11851 196
Apple iOS 6372 154
Microsoft Skype 1928 147
Microsoft Windows 10 11406 139
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 135 118
Linux OS 7617 102
Microsoft Teams 296 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2447 68
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 129 50
Apple macOS 1420 47
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 298 42
WhatsApp Messenger 728 35
Apple iPad 3623 34
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 55 31
Cisco Webex - Intranets.com 152 31
Polycom RealPresence Group 60 30
Microsoft Office 3222 30
Apple Mac - Apple Macintosh 2634 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1042 27
Microsoft Office 365 830 26
Microsoft Outlook 1237 26
Microsoft Skype for Business 136 25
Microsoft Exchange 1201 24
TrueConf Online 29 23
Google YouTube - Видеохостинг 2243 19
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 32 19
Google Chrome - браузер 1254 19
Apple macOS X - Rhapsody 1490 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 244 18
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 34 18
Яндекс.Телемост 62 18
Rakuten Viber 481 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 413 17
Microsoft SharePoint Products and Technologies 752 17
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 113 16
Google Play - Google Store - Android Market 2705 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6169 15
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 824 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 611 14
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 14
Одинцов Дмитрий 87 66
Готальский Михаил 95 56
Свириденко Андрей 95 35
Исанин Антон 8847 23
Путин Владимир 2526 18
Королев Алексей 20 17
Хомяков Сергей 37 15
Мишустин Михаил 365 15
Герман Андрей 19 14
Серова Елена 317 13
Хомяк Юрий 34 13
Кабанов Владимир 174 12
Солдатов Станислав 13 12
Никифоров Михаил 16 10
Ксенин Алекс 311 10
Медведев Дмитрий 1602 10
Степанова Ирина 12 9
Сельков Андрей 13 9
Борилин Вячеслав 18 8
Соловьев Владимир 102 8
Попов Борис 10 7
Школьников Николай 26 7
Горбунов Алексей 20 7
Якупов Лев 8 7
Никифоров Николай 1157 6
Капцов Сергей 9 6
Баринов Александр 33 6
Нащекин Алексей 111 6
Валов Юрий 6 6
Чернышенко Дмитрий 309 6
Шадаев Максут 452 6
Григорьев Андрей 17 6
Вексин Алексей 11 5
Сулаев Роман 5 5
Крамарь Виталий 14 5
Макаров Станислав 116 5
Натензон Михаил 13 5
Иодковский Станислав 10 5
Сиваков Юрий 5 5
Лосев Сергей 44 5
Россия - Российская федерация - РФ 106329 750
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 219
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12457 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45356 133
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12264 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 62
Европа 11456 41
Германия - Федеративная Республика 8647 41
Украина 6085 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5315 33
Россия - СФО - Новосибирск 3236 30
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 27
Казахстан - Республика 4434 26
Европа Восточная 2904 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2145 25
Япония 9855 23
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Россия - ПФО - Казань 2037 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2173 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3026 16
Беларусь - Белоруссия 3464 16
Земля - планета Солнечной системы 7241 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2810 15
Франция - Французская Республика 5545 15
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 991 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1707 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1597 14
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1269 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2142 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2103 14
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 848 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1420 12
Испания - Королевство 2856 12
Россия - ПФО - Самарская область 916 12
США - Калифорния 3375 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1190 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1545 12
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 953 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14795 82
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10544 81
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 70
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14682 64
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2154 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 52
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2302 47
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2066 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3101 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3866 33
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2508 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1716 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1711 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1122 17
Русский язык 4686 16
Образование в России 377 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1501 15
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1734 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3613 12
Мошенничество - Махинации 1665 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2256 11
СИЗО - Следственный изолятор 105 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1352 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1611 10
Федеральный бюджет Российской Федерации 1773 9
Информационное общество - Государственная программа 1196 9
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1143 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 10841 8
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 2382 8
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 353 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2095 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 554 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1254 7
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 244 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1166 7
Английский язык 721 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 597 6
Человеческий фактор 966 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 467 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10435 27
Thomson Reuters - Рейтер 5727 8
Коммерсантъ - Издательский дом 862 7
TAdviser - Центр выбора технологий 239 6
CNews - ZOOM.CNews 1473 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 576 5
The Verge - Издание 475 4
The Washington Post 298 4
Wikipedia - Википедия 410 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 262 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 3
Стрим-ТВ - телекомпания 144 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 3
CNews TV 521 2
NE Asia Online 313 2
Der Spiegel 142 2
Мобильные системы 84 2
Прайм - Агентство экономической информации 692 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
WSJ - The Wall Street Journal 1223 2
DigiTimes - Издание 1283 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 309 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 727 2
FT - Financial Times 1112 1
Sports.ru 18 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Engadget - Блог о технологиях 408 1
Regnum - Регнум 101 1
РИА Новости 763 1
Silicon.com 354 1
The Register 1282 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 395 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
Wired - Издание 215 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
New Scientist 1447 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
IDC - International Data Corporation 4641 44
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3273 44
Gartner 3294 38
Wainhouse Research 38 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 13
Forrester Research 803 13
500 Startups 3387 9
Frost & Sullivan 199 6
PCMark 103 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 721 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 189 4
IHS Infonetics Research 90 4
Markets&Markets Research 96 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 77 3
Fortune Global 100 138 2
Forrester Consulting 26 2
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
ABI Research 230 2
Juniper Research 466 2
Synergy Research Group 39 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Aragon Globe for Web and Video Conferencing 1 1
Fortune Global 500 277 1
Aragon Research 5 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
Harris Interactive 83 1
In-Stat/MDR 63 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Strategy Analytics 283 1
Gartner Dataquest 340 1
Yankee Group 166 1
Tractica 7 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Microsoft Research 128 1
comScore 351 1
BCG - Boston Consulting Group 84 1
ИТ-тренды 30 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5187 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1163 8
Финансовый университет при Правительстве РФ 101 8
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 5
ИРИ - Институт развития интернета 96 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 219 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 435 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 4
РУДН - Российский университет дружбы народов 53 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 4
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 222 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 26 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 3
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 10 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 15 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 60 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 17 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 2
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 7 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 612 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 32 2
Сириус - Образовательный центр 124 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 13 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 79 1
МЭИ - Московский энергетический институт 84 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1444 41
100+ Forum Russia 7389 20
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 3749 9
CeBIT 454 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 765 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 561 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 359 4
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 588 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 755 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 3
CiscoLive! 10 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 84 3
Армия - Международный военно-технический форум 35 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 303 2
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ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
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Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2562 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
TrueConf Видео+Конференция 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс 90 1
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IT&Security Forum 10 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 73 1
InAVation Awards 4 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
ProIntegration Awards 5 1
ISE - Integrated Systems Europe 36 1
TAdviser SummIT 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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