Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВКС Видеоконференцсвязь Videoconferencing TelePresence Телеприсутствие Телеконференции Видеозвонок
Публикаций - 2325, упоминаний - 4370
ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Одинцов Дмитрий 87 66
|Готальский Михаил 95 56
|Свириденко Андрей 95 35
|Исанин Антон 8847 23
|Путин Владимир 2526 18
|Королев Алексей 20 17
|Хомяков Сергей 37 15
|Мишустин Михаил 365 15
|Герман Андрей 19 14
|Серова Елена 317 13
|Хомяк Юрий 34 13
|Кабанов Владимир 174 12
|Солдатов Станислав 13 12
|Никифоров Михаил 16 10
|Ксенин Алекс 311 10
|Медведев Дмитрий 1602 10
|Степанова Ирина 12 9
|Сельков Андрей 13 9
|Борилин Вячеслав 18 8
|Соловьев Владимир 102 8
|Попов Борис 10 7
|Школьников Николай 26 7
|Горбунов Алексей 20 7
|Якупов Лев 8 7
|Никифоров Николай 1157 6
|Капцов Сергей 9 6
|Баринов Александр 33 6
|Нащекин Алексей 111 6
|Валов Юрий 6 6
|Чернышенко Дмитрий 309 6
|Шадаев Максут 452 6
|Григорьев Андрей 17 6
|Вексин Алексей 11 5
|Сулаев Роман 5 5
|Крамарь Виталий 14 5
|Макаров Станислав 116 5
|Натензон Михаил 13 5
|Иодковский Станислав 10 5
|Сиваков Юрий 5 5
|Лосев Сергей 44 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979636.
Создано именных указателей - 72974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979636.
Создано именных указателей - 72974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru