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КИИ Критическая информационная инфраструктура Critical information infrastructure Цифровой суверенитет Digital sovereignty



22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход
30.11.2021 10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ»
28.06.2021 Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти
14.05.2021 Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства
26.03.2021 «Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ»
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО
01.12.2020 «Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО
03.11.2020 В России будут штрафовать до 500 тыс. руб. за нарушения безопасности КИИ
02.11.2020 Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года
21.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Закон о защите КИИ заметно расширил рынок для поставщиков
13.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Заказчики всерьез подошли к вопросу обеспечения защиты КИИ
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо»
20.07.2020 Сергей Борисов, УЦСБ: Что делать компаниям, которые подпадают под 187-ФЗ
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ»
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре
01.11.2019 Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке
19.08.2019 Программный комплекс «Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура» включен в реестр программ для ЭВМ
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform
20.06.2019 Эксперты Softline отметили резкий всплеск активности в области защиты КИИ
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ
28.11.2018 Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ
30.10.2018 «Стэп лоджик» разработал методику категорирования объектов критической информационной инфраструктуры
10.08.2018 Почему подключение к ГосСОПКА задерживается
02.02.2018 «Физприбор» и «Инфотекс» обеспечат кибербезопасность АСУ ТП КИИ
01.12.2017 Андрей Голов - С помощью технологии «наложенной безопасности» мы обеспечиваем цифровой суверенитет

Публикаций - 347, упоминаний - 459

КИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 31
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 29
Microsoft Corporation 22497 28
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 26
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 18
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 17
Ред Софт - Red Soft 299 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Программный продукт ГК 3960 13
Softline - Софтлайн 1870 13
Базальт СПО - BaseALT 254 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 12
AMT Group - АМТ-Груп 272 12
Oracle Corporation 6035 11
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 10
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 10
Huawei 3222 10
Google LLC 10352 10
Крок - Croc 1616 10
Intel Corporation 11262 9
Yandex - Яндекс 5015 8
Meta Platforms - Facebook 4267 8
Код Безопасности 432 8
Bellsoft - БеллСофт 35 8
SAP SE 4595 8
Twitter 2493 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 83 6
Telegram Group 805 6
Ростелеком - РТЛабс 151 6
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 6
InfoWatch - Инфовотч 842 6
Новые облачные технологии (НОТ) 277 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 6
Информзащита 641 6
6072 5
Росплатформа - Р-Платформа 64 5
Ростех - Автоматика Концерн 1008 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
Почта России ПАО 1853 9
Газпром ПАО 1008 5
Альфа-Банк 1476 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Роснефть НК 434 3
Visa International 1809 3
Физприбор - Московский завод 8 3
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 3
HeadHunter Group - HH Group 423 3
Открытие ФК 2713 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 2
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 40 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 2
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 2
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 2
Norsk Hydro ASA 6 2
Алроса АК 118 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
Газпром нефть 439 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 24 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
Промышленные технологии 51 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
РМК - Русская медная компания 9 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Аэрофлот 648 2
Почта Банк 319 1
BMW Group 392 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 158
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 153
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 94
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 56
Правительство РФ 8292 47
Президент Российской Федерации 3770 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 19
Федеральное казначейство России 1345 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Правительство Калининградской области 60 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 10
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 48 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
Правительство Тюменской области 69 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 8
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 37 6
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 29 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 29
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 4
TIA - Telecommunications Industry Association 70 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Linux Foundation 167 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 9 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 231
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 184
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 125
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 65
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 48
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 39
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 38
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 35
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 34
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 33
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 31
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 28
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 28
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 22
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 22
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 19
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 18
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 304 18
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 17
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 133 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 11
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 52
Linux OS 7669 33
Oracle Java - язык программирования 2554 23
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 17
Microsoft Windows 2000 2856 17
Ред ОС 312 16
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 15
AMT InfoDiode 32 13
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 13
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 13
Microsoft Windows 10 11713 11
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 135 9
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 8
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 34 8
Microsoft Office 3247 7
Oracle Java Development Kit - JDK 99 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 7
OpenJDK - Open Java Development Kit 65 7
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 84 7
Google Android 11959 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 6
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 95 6
Apple macOS 1457 6
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 15 6
InfoTeCS - ViPNet TIAS 9 5
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 5
InfoTeCS - ViPNet IDS 17 5
Microsoft SQL Server 1416 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 32 4
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 4
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 75 4
Apple iOS 6422 4
Aladdin JaCarta 257 4
Путин Владимир 2542 27
Рустамов Рустам 202 14
Исанин Антон 9365 12
Таипов Расул 11 10
Бутенко Юрий 64 10
Чамара Денис 58 10
Фишер Андрей 59 10
Катамадзе Анна 74 10
Евстигнеев Сергей 21 10
Гольцов Александр 62 10
Солодовников Денис 93 10
Калина Роман 61 10
Мишустин Михаил 376 9
Смирнов Алексей 166 9
Гуревич Раиса 16 9
Герасимюк Максим 20 9
Козырев Алексей 274 9
Цариковский Федор 32 9
Чернышенко Дмитрий 320 9
Бойко Елена 174 8
Покровский Иван 67 8
Мылицын Роман 85 8
Приданкин Андрей 30 8
Чернякова Елена 29 8
Усманов Артур 24 8
Ляшенко Сергей 29 8
Крюков Сергей 27 8
Левин Леонид 112 8
Песчанских Георгий 38 8
Звягина Наталья 64 8
Дрюков Владимир 30 8
Власов Сергей 83 8
Стрельцов Андрей 56 8
Раков Ярослав 49 7
Шадаев Максут 460 7
Фомичев Олег 112 7
Ляпунов Игорь 65 7
Малышев Александр 34 6
Рахметов Руслан 34 6
Касперская Наталья 248 6
Россия - РФ - Российская федерация 108428 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Германия - Федеративная Республика 8903 13
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 12
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 10
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 9
Европа 12319 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Россия - УФО - Тюменская область 838 8
Россия - ЦФО - Тульская область 965 7
Африка - Африканский регион 2928 7
Азия - Азиатский регион 3803 6
Япония 10069 6
Украина 6212 5
Америка Латинская 1413 5
Индия - Республика 4263 5
Южная Корея - Республика 4394 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 5
Ближний Восток 2549 5
Иран - Исламская Республика Иран 954 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 267 4
Китай - Тайвань 2115 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Уран - планета Солнечной системы 177 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 3
Сингапур - Республика 1574 3
Израиль 1756 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Америка 2011 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 155
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 100
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 78
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 49
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 42
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 39
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 26
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 23
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 21
Юриспруденция 1629 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 17
Доктрина информационной безопасности России 15 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 10
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 8
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 8
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Федеральное законодательство 1944 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 6
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 4
Человеческий фактор 1099 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 19
Коммерсантъ - Издательский дом 888 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
NYT - The New York Times 956 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Ведомости 375 2
Bloomberg 1009 2
Der Standard 3 1
WikiLeaks 113 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
ZDnet 584 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
РИА Новости 766 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
The Washington Post 298 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
N+1 - Издание 121 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 13
Gartner - Гартнер 3301 11
IDC - International Data Corporation 4671 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Cybersecurity Ventures 7 2
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Markets&Markets Research 97 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Comparitech 5 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
РАН - Российская академия наук 1397 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 32 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 16
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 84639.
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