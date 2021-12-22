Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КИИ Критическая информационная инфраструктура Critical information infrastructure Цифровой суверенитет Digital sovereignty
Публикаций - 347, упоминаний - 459
КИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 27
|Рустамов Рустам 202 14
|Исанин Антон 9365 12
|Таипов Расул 11 10
|Бутенко Юрий 64 10
|Чамара Денис 58 10
|Фишер Андрей 59 10
|Катамадзе Анна 74 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Гольцов Александр 62 10
|Солодовников Денис 93 10
|Калина Роман 61 10
|Мишустин Михаил 376 9
|Смирнов Алексей 166 9
|Гуревич Раиса 16 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Козырев Алексей 274 9
|Цариковский Федор 32 9
|Чернышенко Дмитрий 320 9
|Бойко Елена 174 8
|Покровский Иван 67 8
|Мылицын Роман 85 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Чернякова Елена 29 8
|Усманов Артур 24 8
|Ляшенко Сергей 29 8
|Крюков Сергей 27 8
|Левин Леонид 112 8
|Песчанских Георгий 38 8
|Звягина Наталья 64 8
|Дрюков Владимир 30 8
|Власов Сергей 83 8
|Стрельцов Андрей 56 8
|Раков Ярослав 49 7
|Шадаев Максут 460 7
|Фомичев Олег 112 7
|Ляпунов Игорь 65 7
|Малышев Александр 34 6
|Рахметов Руслан 34 6
|Касперская Наталья 248 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru