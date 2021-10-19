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SaaS
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19.10.2021 Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu 1
18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний 1
12.10.2021 IBM представила бизнес-решение на базе ИИ для экологического мониторинга 1
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 6
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
07.10.2021 Citrix объявила об изменениях в руководстве 2
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation 9
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 2
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 1
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи 1
23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов 1
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года 3
16.09.2021 Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций 1
15.09.2021 Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021" 1
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях 2
14.09.2021 Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса 1
09.09.2021 «Оса групп» перешла в облако T1 Cloud 1
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 1
03.09.2021 Varonis: 43% всех облачных учетных записей устарели, не используются и подвергаются риску 3
01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan 1
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 1
16.08.2021 «Сименс мобильность» приобретает Sqills 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
22.07.2021 Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 5
16.07.2021 Check Point Software расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security 1
15.07.2021 «Цифровые аборигены» к 2025 г. займут 75% рабочих мест. Что надо предпринять? 1

Публикаций - 2256, упоминаний - 4114

SaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 366
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 146
SAP SE 3208 132
Oracle Corporation 3333 101
Google LLC 7135 96
VMware 1829 91
IBM 3530 81
3728 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 71
Крок 1219 68
Amazon Inc - Amazon.com 1469 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 58
Softline - Софтлайн 1474 57
Ланит ГК 1155 51
VK - Mail.ru Group 2482 48
Yandex - Яндекс 4100 45
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 43
Dell EMC 2393 41
Salesforce.com 272 37
Cisco Systems 2037 34
Citrix Systems 571 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 32
NetApp 485 31
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 31
Commvault 148 30
Huawei 2727 29
Cloud4Y 186 28
АйТи 749 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 27
Selectel - Селектел 137 24
iTeco - Ай-Теко 715 23
VideoMost - ВидеоМост 191 23
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 23
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 22
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 22
SAP CIS - САП СНГ 753 21
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 21
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 20
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 20
Fortinet 286 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 59
Альфа-Банк 1123 21
Газпромбанк - ГПБ 692 19
X5 Group 599 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
X5 Group - Пятерочка 559 16
Visa International 1345 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 14
Почта России ПАО 1570 14
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 13
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Уралсиб Банк 389 11
Новард Управляющая компания - Novard 67 11
En+ Group 17 11
Газпром ПАО 519 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 11
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Спортмастер 116 10
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Бинбанк 184 9
Роснефть НК 367 9
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Национальный банк Траст 96 8
Магнит - Сеть магазинов 269 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
МДМ Банк 150 8
Сетелем Банк 25 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
Bayer AG - Байер 36 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
ВТБ Банк Москвы 371 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 26
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 19
Правительство РФ 2200 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 11
Федеральное казначейство России 766 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
Счётная палата РФ 460 10
Президент Российской Федерации 1439 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 6
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 5
Руссофт - Russoft 250 5
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Free TON Community 5 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Linux Foundation 157 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 339
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 312
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 310
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 265
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 124
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 71
Kubernetes 307 53
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 52
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 51
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 50
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 48
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 46
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 46
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 45
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 40
DevOps - Development и Operations 296 40
OpenStack 347 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 34
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 33
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 32
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 31
Big Data - Большие данные 1136 30
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 26
ИТ-аутсорсинг 670 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 23
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 21
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 18
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 18
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 18
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 17
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 17
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 17
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 17
Microsoft Azure 1171 110
Google Android 10750 108
Apple iOS 5741 83
AWS - Amazon Web Services 568 76
Microsoft Windows 10 6622 74
Microsoft Office 365 769 70
Linux OS 4249 41
Microsoft Office 1926 36
Oracle Cloud Platform 151 35
Google Cloud Platform - GCP 194 34
Java - Язык программирования 1169 30
Microsoft Exchange 680 25
Microsoft Skype 1465 23
Microsoft SQL Server 790 22
Microsoft Teams 214 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 21
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 19
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 18
Apple macOS 922 18
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 17
Новые облачные технологии - МойОфис 311 17
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 17
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 16
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 16
МТС Cloud - CloudMTS 125 16
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 15
JavaScript - Язык программирования 627 15
Nvidia GeForce GTX 2055 15
Онланта OnCloud.ru 34 14
Docker - Платформа распределённых приложений 146 14
Microsoft Azure Stack 56 14
Rakuten Viber 429 13
Microsoft Skype for Business 116 13
Microsoft Excel 435 13
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 13
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 13
Microsoft Windows 7 1662 12
Merlion MerliOnCloud 29 12
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 12
Google Gmail 602 12
Березин Максим 60 18
Халяпин Сергей 77 16
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 15
Шевченко Владимир 135 14
Прохоров Фёдор 78 12
Левиков Антон 68 11
Ипатов Вадим 80 11
Реймер Денис 49 11
Исанин Антон 28 11
Hurd Mark - Херд Марк 87 11
Путин Владимир 1821 11
Рудаков Денис 31 10
Стрелова Ольга 32 10
Дегтярев Алексей 54 10
Самойлов Юрий 55 9
Степанов Антон 56 9
Лысенко Эдуард 209 9
Смирнов Александр 44 9
Натрусов Артем 121 9
Малышев Александр 31 9
Садовенко Илья 60 9
Плешков Алексей 42 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Соловьев Владимир 98 9
Дергилёв Никита 40 9
Фридман Илья 41 9
Коротнев Константин 31 9
Мацоцкий Сергей 150 9
Сергеев Александр 21 8
Кравченко Денис 24 8
Мельникова Алиса 29 8
Maddison John - Мэддисон Джон 22 8
Коровко Вадим 17 8
Шадаев Максут 384 8
Шестаков Александр 35 8
Скородумов Анатолий 63 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Макаров Алексей 49 8
Подкопаев Олег 24 8
Захаров Павел 54 8
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 282
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 270
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 265
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 115
Европа 3736 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 77
Германия - Федеративная Республика 3618 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 72
Казахстан - Республика 2622 67
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 54
Восточная Европа 1674 49
Украина 3353 49
Индия - Республика 2165 41
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 40
Беларусь - Белоруссия 2084 38
Франция - Французская Республика 2116 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 30
Россия - СФО - Новосибирск 1959 30
Япония 2771 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 28
Россия - ПФО - Казань 1510 28
Европа Западная 611 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 20
Россия - ПФО - Самара 1287 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 18
Ближний Восток 1471 15
Северная Америка 1407 15
Сингапур - Республика 808 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 14
Австралия - Австралийский Союз 1121 13
Африка 1486 13
Россия - Владивосток 864 12
Азия - Азиатский регион 1512 11
Италия - Итальянская Республика 1377 10
Нидерланды 971 10
Бразилия - Федеративная Республика 1122 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 156
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 141
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 132
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 98
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 97
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 43
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 34
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 21
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 21
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 20
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 17
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 15
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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