Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SaaS
Software as a service
Программное обеспечение как услуга
On-premises
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2256, упоминаний - 4114
SaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березин Максим 60 18
|Халяпин Сергей 77 16
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 15
|Шевченко Владимир 135 14
|Прохоров Фёдор 78 12
|Левиков Антон 68 11
|Ипатов Вадим 80 11
|Реймер Денис 49 11
|Исанин Антон 28 11
|Hurd Mark - Херд Марк 87 11
|Путин Владимир 1821 11
|Рудаков Денис 31 10
|Стрелова Ольга 32 10
|Дегтярев Алексей 54 10
|Самойлов Юрий 55 9
|Степанов Антон 56 9
|Лысенко Эдуард 209 9
|Смирнов Александр 44 9
|Натрусов Артем 121 9
|Малышев Александр 31 9
|Садовенко Илья 60 9
|Плешков Алексей 42 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Соловьев Владимир 98 9
|Дергилёв Никита 40 9
|Фридман Илья 41 9
|Коротнев Константин 31 9
|Мацоцкий Сергей 150 9
|Сергеев Александр 21 8
|Кравченко Денис 24 8
|Мельникова Алиса 29 8
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 8
|Коровко Вадим 17 8
|Шадаев Максут 384 8
|Шестаков Александр 35 8
|Скородумов Анатолий 63 8
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Макаров Алексей 49 8
|Подкопаев Олег 24 8
|Захаров Павел 54 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758508, в очереди разбора - 662198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758508, в очереди разбора - 662198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru