Collaboration Совместная работа Командная работа
Collaboration упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 203 38
|Курьянов Сергей 162 34
|Одинцов Дмитрий 96 33
|Свириденко Андрей 96 32
|Путин Владимир 2734 29
|Никифоров Николай 1172 24
|Рустамов Рустам 250 24
|Прянишников Николай 287 22
|Шадаев Максут 634 22
|Готальский Михаил 95 21
|Щеглов Петр 33 19
|Рыжиков Сергей 110 18
|Ипатов Вадим 84 18
|Макаров Станислав 117 17
|Смирнов Алексей 192 17
|Иванова Елена 78 17
|Серова Елена 319 15
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 15
|Демидов Михаил 133 15
|Чаркин Евгений 240 15
|Анфимов Павел 29 14
|Агафонова Наталия 40 14
|Бушмелев Сергей 44 14
|Хомяк Юрий 38 13
|Бейдер Александр 75 13
|Мишустин Михаил 482 12
|Андреев Владимир 85 12
|Чеглаков Андрей 55 12
|Натрусов Артем 193 12
|Satya Nadella - Сатья Наделла 182 11
|Паршин Максим 274 11
|Хомяков Сергей 41 11
|Житнюк Павел 33 11
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 11
|Касперская Наталья 268 11
|Сотин Денис 145 10
|Щеголев Игорь 689 10
|Якимчук Сергей 28 10
|Земков Сергей 157 10
|Нуралиев Борис 269 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218267, в очереди разбора - 881605.
Создано именных указателей - 110726.
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