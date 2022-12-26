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Collaboration Совместная работа Командная работа

Collaboration - Совместная работа - Командная работа


26.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность
18.11.2022 «Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы
19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk
12.05.2022 Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний
11.04.2022 В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro
16.03.2022 Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис»
03.02.2022 Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей
09.11.2021 Zextras запустила открытое решение для совместной работы
02.11.2021 Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной
27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы
22.10.2021 «Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы
01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы
26.05.2021 В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами
19.05.2021 HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда
14.12.2020 Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud
23.10.2020 Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций
27.08.2020 Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs
30.07.2020 Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений
09.07.2020 Orange внедрила контакт-центр и сервисы совместной работы для крупнейшей судоходной компании Израиля
07.07.2020 Lancloud и Zextras запустили сервис корпоративной почты и совместной работы на базе Zimbra
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке
27.03.2020 Cisco представила решения для совместной работы на дому и в офисе
30.01.2020 Cisco обновила Cisco Webex для безопасной совместной работы
20.01.2020 Сотрудничество человека и робота
13.11.2019 Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы
07.11.2019 Cisco представила обновленный портфель продуктов для совместной работы
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами
23.09.2019 Cisco представила новые решения для совместной работы
21.08.2019 Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы

Публикаций - 4813, упоминаний - 5002

Collaboration упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23512 805
IBM - International Business Machines Corp 9195 273
SAP SE 4882 232
Cisco Systems 4876 226
Oracle Corporation 6309 220
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6267 209
7012 206
Google LLC 10951 203
1С-ИжТиСи 6328 195
Intel Corporation 11673 168
Softline - Софтлайн 2086 162
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10087 159
HP Inc. 5520 138
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 387 113
Huawei 3511 111
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4161 108
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1005 104
VideoMost - ВидеоМост 237 104
TrueConf - ТруКонф 306 101
Apple Inc 11202 100
Spirit DSP - Спирит Корп 449 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9459 93
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8055 93
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 92
Dell EMC 4917 91
Yandex - Яндекс 5687 88
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1799 86
Samsung Electronics 9737 81
Zoom Int - Zoom Video Communications 1325 80
VMware 2135 79
Docsvision - ДоксВижн 969 79
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2789 78
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 821 73
Meta Platforms - Facebook 4339 71
Directum - Директум 912 71
Крок - Croc 1710 70
АйТи 1284 68
Adobe Systems 1507 64
Корус Консалтинг ГК 1070 61
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6950 60
Лента - Сеть розничной торговли 1703 176
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5827 130
РЖД - Российские железные дороги 1622 74
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6199 71
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2391 66
Почта России ПАО 1995 62
Открытие ФК - Банк Открытие 2836 57
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6636 52
Газпром ПАО 1154 45
Альфа-Банк 1599 38
ГПБ - Газпромбанк 941 31
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 711 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 27
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 26
Газпром нефть 499 25
X5 Group 819 25
Россети Ленэнерго 2350 25
ВсеИнструменты.ру 224 22
Связной ГК 1337 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 21
LinkedIn 582 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 325 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 845 19
Visa International 1872 19
ВТБ - ВТБ24 660 18
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 888 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 566 18
Societe Generale - Росбанк АКБ 506 17
РВК - Российская венчурная компания 536 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 15
Северсталь ПАО - Severstal 368 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 15
НСПК - Национальная система платежных карт 612 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 14
X5 Group - Перекрёсток 453 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 244 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1015 14
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17978 321
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9133 247
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2862 170
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10388 149
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2702 88
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 87
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 84
Президент Российской Федерации 3720 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3698 51
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4389 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1652 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 40
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 32
Федеральное казначейство России 1549 32
Правительство Москвы 1993 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 28
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 19
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 19
Управление делами президента Российской Федерации 102 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 18
Администрация Президента РФ 977 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 693 16
Судебная власть - Judicial power 2096 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2343 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 64
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 434 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 40
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 13
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 7
SoGo - Open Source Groupware 8 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 6
8K Association - Ассоциация 8K 160 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 4
Linux Foundation 174 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 3
ASF - Apache Software Foundation 105 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 3
Российская Ассоциация Телемедицины 18 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
Демократическая политическая партия США 116 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 63 2
Единая Россия - Политическая партия 263 2
ЛДПР 100 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53355 1977
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79266 1371
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39036 1188
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17235 1089
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25692 934
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25995 885
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13011 854
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10941 755
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6017 730
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17338 606
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21971 588
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10862 577
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11858 575
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7981 497
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13590 496
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10055 489
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11653 473
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11381 470
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17532 456
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21387 390
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9510 375
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19876 369
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8144 333
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8166 332
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8249 307
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13235 306
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5454 298
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации 1448 294
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12521 288
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7787 285
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14855 281
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12609 277
Microsoft Windows 14452 410
Linux OS 8259 320
Google Android 12569 295
Microsoft Office 3440 257
Apple iOS 6813 237
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6533 216
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 182
Microsoft Office 365 861 181
Microsoft Exchange 1334 179
Microsoft Office Excel 943 170
Microsoft SharePoint Server 687 156
Новые облачные технологии - МойОфис 487 149
Microsoft Outlook 1281 142
Microsoft Skype 1977 141
Adobe Photoshop 693 137
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3941 133
Nintendo Wii - игровая консоль 759 129
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 128
Nintendo DS - игровая консоль 328 128
Microsoft Windows 2000 12681 127
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 126
Microsoft Teams 370 123
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1245 118
Apple iPhone 6 6176 113
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 102
Apple iPad 3740 101
Apple Mac - Apple Macintosh 2870 91
Microsoft Azure 1321 90
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 88
Apple macOS 1715 87
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4117 77
Cisco Webex - Intranets.com 180 77
Microsoft SQL Server 1475 77
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1757 73
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 70
НКТ - Р7-Офис 203 68
Microsoft Exchange Server 472 64
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 693 62
Microsoft Windows 10 1517 58
Oracle Java - язык программирования 2768 57
Комиссаров Дмитрий 203 38
Курьянов Сергей 162 34
Одинцов Дмитрий 96 33
Свириденко Андрей 96 32
Путин Владимир 2734 29
Никифоров Николай 1172 24
Рустамов Рустам 250 24
Прянишников Николай 287 22
Шадаев Максут 634 22
Готальский Михаил 95 21
Щеглов Петр 33 19
Рыжиков Сергей 110 18
Ипатов Вадим 84 18
Макаров Станислав 117 17
Смирнов Алексей 192 17
Иванова Елена 78 17
Серова Елена 319 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 15
Демидов Михаил 133 15
Чаркин Евгений 240 15
Анфимов Павел 29 14
Агафонова Наталия 40 14
Бушмелев Сергей 44 14
Хомяк Юрий 38 13
Бейдер Александр 75 13
Мишустин Михаил 482 12
Андреев Владимир 85 12
Чеглаков Андрей 55 12
Натрусов Артем 193 12
Satya Nadella - Сатья Наделла 182 11
Паршин Максим 274 11
Хомяков Сергей 41 11
Житнюк Павел 33 11
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 11
Касперская Наталья 268 11
Сотин Денис 145 10
Щеголев Игорь 689 10
Якимчук Сергей 28 10
Земков Сергей 157 10
Нуралиев Борис 269 10
Россия - РФ - Российская федерация 123032 2677
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39387 713
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50194 469
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13166 398
Европа 21317 292
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17146 256
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14997 220
Германия - Федеративная Республика 12015 167
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 117
Украина 7273 103
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 10
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РАМН - Российская академия медицинских наук 114 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 8
МГПУ - Московский городской педагогический университет 27 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 290 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 250 7
ИРИ - Институт развития интернета 112 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 292 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 210 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 199 5
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РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 135 5
РУДН - Российский университет дружбы народов 59 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 206 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 123 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 4
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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