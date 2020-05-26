Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71233
ИКТ 6581
Организации 4596
Ведомства 1383
Ассоциации 514
Технологии 2551
Системы 15040
Персоны 24590
География 1306
Статьи 852
Пресса 750
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1034
Мероприятия 750

Экспорт Экспортные операции



26.05.2020 «Росэлектроника» нарастит экспорт герконов на фоне пандемии COVID-19
25.05.2020 «Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек
29.11.2019 Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел меры господдержки экспортного потенциала дата-отрасли
06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта
10.09.2019 Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС
06.09.2019 «Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток
16.08.2019 ИКТ-услуги станут самым быстрорастущим экспортом из России и достигнут $12 млрд в год
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний
25.02.2019 В России могут освободить экспортеров ИКТ-услуг от налога на прибыль
06.02.2019 Экспорт российского софта резко ускорился и перевалил за $10 млрд в год
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта
09.08.2018 В России создадут «виртуальный офшор» для экспорта услуг ЦОД
19.06.2018 eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров
24.05.2018 В России разработают меры поддержки экспорта услуг хранения и обработки данных
20.02.2018 Санкции не помеха: Экспорт российского софта в 2017 г. вырос более, чем на 10%
17.12.2015 100 российских ИТ-компаний получили поддержку в рамках программы стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции
13.11.2015 В России хотят наладить розничный экспорт через интернет
12.07.2012 Бразильский ИТ-рынок в 5 раз больше российского
01.07.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшим российским экспортером 2008 года
09.07.2003 Прорыв России в сфере аутсорсинга ИТ задерживается

Публикаций - 235, упоминаний - 275
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022