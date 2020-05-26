Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Экспорт Экспортные операции
Публикаций - 235, упоминаний - 275
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru