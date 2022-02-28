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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) Мониторинг удаленно работающего персонала Дистанционная работа

Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа

 

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Обзор рынка: ключевые услуги и темпы их роста" на онлайн-конференции CNews "Технологии удаленной работы" 15 февраля 2022 года

 

Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк "Удаленная работа 2022: Статистика, тренды, вопросы эффективности", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
 


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19.11.2020 «Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?»
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13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября

Публикаций - 4844, упоминаний - 6218

Удаленная работа сотрудников (удалёнка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 665
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 459
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 377
6072 303
Google LLC 10352 285
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 271
VMware 2025 264
Cisco Systems 4720 248
Apple Inc 10683 232
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 218
Intel Corporation 11262 193
IBM - International Business Machines Corp 8941 191
SAP SE 4595 183
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 177
Softline - Софтлайн 1870 164
Dell EMC 4736 160
HP Inc. 5313 155
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 155
Oracle Corporation 6035 152
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 151
Крок - Croc 1616 140
Meta Platforms - Facebook 4267 137
Citrix Systems 744 135
Huawei 3222 131
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 122
Yandex - Яндекс 5015 119
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 119
Dr.Web - Доктор Веб 1186 117
Элемент ГК - Elementec 1523 108
VK - Mail.ru Group 3057 107
Amazon Inc - Amazon.com 2650 105
Directum - Директум 830 101
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 101
Samsung Electronics 9333 100
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 99
Nvidia Corp 3118 95
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 92
Check Point Software Technologies 694 91
Twitter 2493 89
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 290
Точка 1820 234
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 153
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 138
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 131
Открытие ФК 2713 102
РЖД - Российские железные дороги 1458 99
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 94
Почта России ПАО 1853 84
Альфа-Банк 1476 77
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 65
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 57
Россети Ленэнерго 786 51
Май - Российская торговая компания 416 45
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 44
Газпром ПАО 1008 43
ПСБ - Промсвязьбанк 682 43
HeadHunter Group - HH Group 423 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 41
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 39
Лента - Сеть розничной торговли 912 39
Газпром нефть 439 39
ГПБ - Газпромбанк 842 37
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 35
Почта Банк 319 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 33
Societe Generale - Росбанк 438 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 31
РСХБ - Россельхозбанк 228 29
НСПК - Национальная система платежных карт 401 28
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 28
X5 Group 709 28
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 27
Магнит - Сеть магазинов 447 26
Visa International 1809 26
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 25
ПГК - Первая грузовая компания 117 25
Транснефть 232 24
Совкомбанк ПАО 171 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 758
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 308
Правительство РФ 8292 270
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 198
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 168
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 147
Президент Российской Федерации 3770 129
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 111
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 99
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 98
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 88
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 85
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 83
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 82
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 76
Федеральное казначейство России 1345 73
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 68
Правительство Москвы 1640 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 63
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 55
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 54
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 48
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 48
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 47
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 45
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 39
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 39
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 33
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 32
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 29
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 28
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 26
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 25
Таможня - Таможенная служба 421 24
Счётная палата РФ 628 24
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 92
АФТ - Ассоциация Финтех 251 51
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 28
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 16
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 10
Единая Россия - Политическая партия 246 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 6
Web development - Веб-разработка 0 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 5
ASF - Apache Software Foundation 98 5
TIA - Telecommunications Industry Association 70 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
Ассоциация менеджеров 33 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 4
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Демократическая политическая партия США 91 3
ONF - Open Networking Foundation 18 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 3
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 3
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 3
Creative Commons - некоммерческая организация 37 3
OSI - Open Source Initiative 58 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
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Медведев Дмитрий 1604 36
Шадаев Максут 460 35
Дягилев Василий 83 34
Одинцов Дмитрий 88 29
Осеевский Михаил 264 27
Халяпин Сергей 81 27
Мишустин Михаил 376 25
Натрусов Артем 142 25
Чаркин Евгений 203 24
Белоусов Сергей 233 19
Прохоров Фёдор 81 19
Лигачев Глеб 61 19
Урусов Виктор 60 19
Демидов Михаил 132 18
Казарин Станислав 115 18
Макаров Станислав 116 18
Алифанов Кирилл 62 17
Горбатько Александр 95 17
Паршин Максим 200 17
Степанов Антон 57 17
Муттерперл Михаил 22 16
Матросов Александр 44 16
Врацкий Андрей 19 16
Ратиев Сергей 20 15
Собянин Сергей 222 15
Чернышенко Дмитрий 320 15
Касперская Наталья 248 15
Григорьева Евгения 57 15
Демидов Сергей 57 14
Мельникова Анастасия 197 14
Мотовилов Олег 63 14
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 14
Зайцев Михаил 164 13
Матвиенко Нина 12 13
Соловьев Сергей 47 13
Галушкин Олег 173 13
Суровец Дмитрий 44 13
Рустамов Рустам 202 13
Россия - РФ - Российская федерация 108428 3752
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1028
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 817
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 524
Европа 12319 413
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 394
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 340
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 292
Германия - Федеративная Республика 8903 249
Земля - планета Солнечной системы 7427 214
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 204
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 164
Казахстан - Республика 4467 150
Украина 6212 143
Япония 10069 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 136
Беларусь - Белоруссия 3525 134
Франция - Французская Республика 5665 126
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 118
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 114
Россия - СФО - Новосибирск 3269 108
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 101
Индия - Республика 4263 100
Канада 3319 98
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 94
Азия - Азиатский регион 3803 93
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 90
Европа Восточная 2927 89
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 81
Россия - ПФО - Казань 2085 78
Австралия - Австралийский Союз 2791 77
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 76
Италия - Итальянская Республика 3310 75
Африка - Африканский регион 2928 73
Испания - Королевство 2917 72
Ближний Восток 2549 71
Солнечная система 2236 70
Россия - Сибирь 1579 69
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 66
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 65
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1775
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1475
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1314
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1268
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 758
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 705
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 596
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 519
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 518
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Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 387
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