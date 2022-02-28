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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) Мониторинг удаленно работающего персонала Дистанционная работа
Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Обзор рынка: ключевые услуги и темпы их роста" на онлайн-конференции CNews "Технологии удаленной работы" 15 февраля 2022 года
Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк "Удаленная работа 2022: Статистика, тренды, вопросы эффективности", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 68
|Никифоров Николай 1161 36
|Медведев Дмитрий 1604 36
|Шадаев Максут 460 35
|Дягилев Василий 83 34
|Одинцов Дмитрий 88 29
|Осеевский Михаил 264 27
|Халяпин Сергей 81 27
|Мишустин Михаил 376 25
|Натрусов Артем 142 25
|Чаркин Евгений 203 24
|Белоусов Сергей 233 19
|Прохоров Фёдор 81 19
|Лигачев Глеб 61 19
|Урусов Виктор 60 19
|Демидов Михаил 132 18
|Казарин Станислав 115 18
|Макаров Станислав 116 18
|Алифанов Кирилл 62 17
|Горбатько Александр 95 17
|Паршин Максим 200 17
|Степанов Антон 57 17
|Муттерперл Михаил 22 16
|Матросов Александр 44 16
|Врацкий Андрей 19 16
|Ратиев Сергей 20 15
|Собянин Сергей 222 15
|Чернышенко Дмитрий 320 15
|Касперская Наталья 248 15
|Григорьева Евгения 57 15
|Демидов Сергей 57 14
|Мельникова Анастасия 197 14
|Мотовилов Олег 63 14
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 14
|Зайцев Михаил 164 13
|Матвиенко Нина 12 13
|Соловьев Сергей 47 13
|Галушкин Олег 173 13
|Суровец Дмитрий 44 13
|Рустамов Рустам 202 13
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
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