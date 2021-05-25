Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговля розничная
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Публикаций - 77, упоминаний - 79
Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тач Майкл 36 2
|Емельченков Сергей 83 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Martinez Inma - Мартинез Инма 1 1
|Жариков Александр 2 1
|Колпаков Александр 5 1
|Ланько Егор 6 1
|Аликошвили Георгий 11 1
|Шкипин Виктор 11 1
|Гордиенко Ростислав 17 1
|Калядин Даниил 2 1
|Волошина Татьяна 1 1
|Кипайкина Елена 2 1
|Кузякин Дмитрий 22 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Дмитриев Михаил 1 1
|Павлов Алексей 5 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Семенихина Татьяна 2 1
|Платонов Михаил 38 1
|Кучугин Илья 41 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Греф Герман 205 1
|Гоц Роман 24 1
|Колбин Евгений 43 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Gartner 2193 1
|The Nilson Report 6 1
|IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
|IBM Managed Security Services 8 1
|IBM X-Force Red Team 3 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru