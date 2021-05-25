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Торговля розничная


25.05.2021 Отчет Intel: периферийные вычисления — движущая сила бизнес-инноваций 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
18.03.2021 ВТБ наймет более 600 специалистов в рамках программы «600 дней» 1
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» 1
11.02.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу 1
18.12.2020 Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение 1
30.11.2020 «Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
16.07.2020 Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор» 1
14.07.2020 Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах 1
29.06.2020 Accenture разработала посткризисное решение для ритейла «Бесконтактный магазин» 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 2
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
13.04.2020 Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк 1
13.04.2020 Сбербанк кардинально переработал свой интернет-банк 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 1
01.04.2020 Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
12.02.2020 Исследование IBM X-Force: кража учетных данных и уязвимости стали главными врагами бизнеса 1
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
26.12.2019 Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту 1
26.11.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность менять номер телефона уведомлений при помощи банкомата 1
04.07.2019 «Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
21.05.2019 Сбербанк запустил акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо» по кредитным картам 1
19.04.2019 «ДомКлик» Сбербанка расширил каталог предложений коммерческой и нежилой недвижимостью 1
15.04.2019 Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк 1
11.04.2019 Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики 1
12.03.2019 Альфа Private улучшил мобильное приложение для состоятельных клиентов 1
11.03.2019 Сбербанк представил поиск по приложению «Сбербанк онлайн» на базе машинного обучения 1
06.03.2019 «Сбербанк Онлайн» вошел в топ5 мобильных приложений России 1
21.02.2019 Самозанятые клиенты Альфа-Банка могут встать на учет в ФНС через приложение 1
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
11.01.2019 Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений 1
10.01.2019 Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца 1
20.12.2018 Сбербанк и Mastercard обеспечат бесконтактную оплату в одно касание к смартфону 1
13.12.2018 Сбербанк обеспечил в 42 городах России возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона 1
12.12.2018 Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России 1
20.09.2018 КРОК и ЦРТ внедрили в Альфа-Банке интеллектуального робота-помощника. 1

Публикаций - 77, упоминаний - 79

Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая Платформа 34 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 8
Google LLC 7158 3
Microsoft Corporation 11110 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Крок 1221 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Philips 724 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Intezer 3 1
Media.Work 3 1
Superdesigners 3 1
ParaType - ПараТайп 6 1
IBM X-Force IRIS team 3 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
Хомнет Консалтинг 127 1
Accenture - Аксенчер 532 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Facebook 3766 1
IBM 3546 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Pirit - Пирит 9 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Software AG 123 1
Orange S.A. 450 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 28
Альфа-Банк 1126 9
Visa International 1346 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Русский стандарт Банк 302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
ВТБ24 583 1
Белый Ветер 54 1
Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
Landor&Fitch 3 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Щука - дизайн-студия 6 1
СберАвто 18 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
Бегемаг - Сеть универсамов 3 1
Uber 257 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Связь-банк 78 1
Barclays 50 1
Банк Зенит 131 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Uber Technologies 258 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Альфа-Групп 321 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
СберЛогистика 42 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
X5 Group 599 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Татнефть 112 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 5 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 75 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 13
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Яндекс.Маркет 439 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Альфа-Банк Private Banking - А-Клуб 3 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Microsoft Azure 1171 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 1 1
ВТБ Онлайн 137 1
Сбербанк СберИндекс 1 1
Visa Electron 49 1
Сбербанк Плати QR 3 1
Сбербанк Agile Home 3 1
MasterCard MoneySend 39 1
Apple iPad 3263 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
WhatsApp Messenger 654 1
СберФуд - SberFood 17 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Atos BullSequana Edge 12 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
CSI Set Retail 44 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Microsoft Office 1942 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Тач Майкл 36 2
Емельченков Сергей 83 1
Рыбакова Любовь 12 1
Martinez Inma - Мартинез Инма 1 1
Жариков Александр 2 1
Колпаков Александр 5 1
Ланько Егор 6 1
Аликошвили Георгий 11 1
Шкипин Виктор 11 1
Гордиенко Ростислав 17 1
Калядин Даниил 2 1
Волошина Татьяна 1 1
Кипайкина Елена 2 1
Кузякин Дмитрий 22 1
Каюмов Шамиль 34 1
Дмитриев Михаил 1 1
Павлов Алексей 5 1
Крейнин Владислав 10 1
Семенихина Татьяна 2 1
Платонов Михаил 38 1
Кучугин Илья 41 1
Кирсанова Светлана 54 1
Греф Герман 205 1
Гоц Роман 24 1
Колбин Евгений 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Россия - СФО - Новосибирск 1971 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Европа 3766 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Украина 3374 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - Калужcкая область 2 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Казахстан - Республика 2637 1
Китай - Ухань 32 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Кемерово 311 1
Польша - Республика 831 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Private Banking 16 1
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Gartner 2193 1
The Nilson Report 6 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
IBM Managed Security Services 8 1
IBM X-Force Red Team 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Effie Awards 3 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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