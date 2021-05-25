Торговля розничная

Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение 1

Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1

Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России 1

Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1

Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту 1

Клиенты Сбербанка получили возможность менять номер телефона уведомлений при помощи банкомата 1

Альфа Private улучшил мобильное приложение для состоятельных клиентов 1

Сбербанк и Mastercard обеспечат бесконтактную оплату в одно касание к смартфону 1

Сбербанк обеспечил в 42 городах России возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона 1