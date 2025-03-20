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Компания «Умный сервис» представила линейку роботов для ритейла, промышленности и складского сегмента

Компания «Умный сервис» представила линейку роботов для ритейла, промышленности и складского сегмента. Эксперты компании отметили тренд на рост применения роботизированной техники, которая способна решить дефицит рабочей силы в различных отраслях и снизить физическую нагрузку на сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Умного сервиса».

Новинка 2025 г. — технология световой разметки. Гобо-проекторы и система демаркации позволяют сократить расходы на краску, организовать гибкую световую разметку для различных этапов складских процессов и повысить эффективность управления пространством.

Стабильным спросом пользуется роботизированный клининг: лидером в этом сегменте остается модель Noblelift ANB510 с производительностью 2570 кв. м в час. Устройство привлекает клиентов простотой интеграции и скоростью внедрения в рабочие процессы.

Сервисная поддержка — еще один важный аспект. Многие компании воспринимают роботов как новую и сложную технологию, опасаясь трудностей в эксплуатации. «Умный сервис» предлагает комплексное сопровождение: стационарное обслуживание; выездной сервис в регионах. Это минимизирует риски и гарантирует надёжность работы оборудования.

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