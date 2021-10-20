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Правительство РФ


20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 2
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 2
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 2
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 2
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
07.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: инициатива технологического предпринимательства позволит создать 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч рабочих мест 1
07.10.2021 В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 12
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 1
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 4
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 Первая полностью импортозамещенная подсистема начала работать в «Электронном бюджете» 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 4
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 2
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1

Публикаций - 2198, упоминаний - 3337

Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 383
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 88
Ростех - Ростехнологии 2230 77
Yandex - Яндекс 4098 72
VK - Mail.ru Group 2482 70
Microsoft Corporation 10997 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 51
Восход ФГБУ НИИ 365 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 42
Google LLC 7124 40
Apple Inc - Эппл Рус 7669 35
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 27
Ростех - Концерн Автоматика 396 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 24
Ланит ГК 1154 24
Samsung Electronics 5627 24
Facebook 3764 20
3726 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 20
SAP SE 3207 18
Крок 1219 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 18
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 17
Huawei 2723 17
IBM 3524 16
Telegram Group 702 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 13
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 12
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 12
Intel Corporation 4143 12
Rambler Group - Рамблер ГК 483 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 11
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Acronis - Акронис 363 10
Компьюлинк ГК - Compulink 209 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 9
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 9
Базальт СПО 206 9
InfoWatch - Инфовотч 600 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 109
РЖД - Российские железные дороги 1081 59
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 45
Почта России ПАО 1570 42
Газпромбанк - ГПБ 692 27
Аэрофлот 492 16
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 13
Альфа-Банк 1122 11
Транснефть 159 11
Газпром-Медиа Холдинг 120 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 10
РВК - Российская венчурная компания 476 10
Газпром ПАО 518 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 7
Почта Банк 289 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Газпром нефть 380 6
Совкомбанк ПАО 147 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 5
Россети ПАО 168 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
Спортмастер 116 5
X5 Group 599 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
Qiwi 783 4
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 4
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
Zenden Group 24 4
Visa International 1343 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 676
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 201
Президент Российской Федерации 1439 169
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 136
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 126
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 118
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 115
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 107
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 107
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 95
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 93
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 83
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 82
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 81
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 75
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 63
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 55
Федеральное казначейство России 766 51
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 46
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 38
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 37
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 37
Счётная палата РФ 459 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 37
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 36
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 32
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 31
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 29
Правительство Москвы 649 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 24
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 24
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 24
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 22
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 22
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 21
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 20
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 53
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 14
Руссофт - Russoft 250 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 13
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 9
Единая Россия - Политическая партия 171 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 7
АФТ - Ассоциация Финтех 76 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
ЛДПР 68 5
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 3
Интернет-видео - ассоциация 9 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 2
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
Союз машиностроителей России 26 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 63
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 33
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 32
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 21
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 19
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 19
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 18
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 16
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 12
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
DDR - Double data rate 1062 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 8
Безопасный город 347 8
Big Data - Большие данные 1136 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 147
Google Android 10750 56
Apple iOS 5741 46
Linux OS 4236 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 39
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 34
Microsoft Windows 10 6602 33
Новые облачные технологии - МойОфис 311 33
ЭОС Дело СЭД 619 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 22
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 21
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 20
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 17
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 15
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 15
VK - Mail.ru Одноклассники 848 15
Intel x86 - Архитектура процессора 990 13
Microsoft Windows 849 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 11
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 11
Ред ОС 239 11
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 10
Microsoft SQL Server 789 9
Microsoft Windows 7 1662 9
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 8
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 8
Apple iPad 3263 8
Apple macOS 921 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 7
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 7
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 7
Путин Владимир 1820 228
Медведев Дмитрий 1433 165
Никифоров Николай 1126 112
Мишустин Михаил 302 80
Чернышенко Дмитрий 234 79
Акимов Максим 167 64
Шадаев Максут 384 64
Носков Константин 201 60
Дворкович Аркадий 169 38
Четвернин Алексей 651 25
Левин Леонид 83 24
Паршин Максим 141 24
Кисляков Евгений 83 23
Ковнир Евгений 71 23
Осеевский Михаил 221 23
Соколов Алексей 121 21
Калугин Сергей 162 21
Волин Алексей 113 20
Раков Ярослав 48 20
Матвеева Татьяна 83 20
Борисов Юрий 91 18
Бокова Людмила 80 18
Албычев Александр 74 18
Козырев Алексей 270 17
Скляр Алексей 49 17
Комар Евгений 20 16
Селиванов Дмитрий 48 16
Бойко Елена 151 16
Покровский Иван 46 15
Иванов Алексей 76 15
Чернякова Елена 26 14
Валяева Елизавета 72 14
Щеголев Игорь 676 14
Силуанов Антон 52 14
Шипов Савва 70 14
Чамара Денис 57 14
Песчанских Георгий 37 14
Жаров Александр 165 14
Бутенко Юрий 64 13
Шайхутдинов Роман 107 13
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1658
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 368
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 116
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 105
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 60
Россия - Ростовская область 859 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 44
Беларусь - Белоруссия 2079 41
Казахстан - Республика 2618 39
Россия - Волгоградская область 395 38
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 37
Россия - Калининградская область 531 36
Россия - Республика Мордовия 386 32
Россия - Тульская область 752 31
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