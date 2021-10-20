Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2198, упоминаний - 3337
Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 228
|Медведев Дмитрий 1433 165
|Никифоров Николай 1126 112
|Мишустин Михаил 302 80
|Чернышенко Дмитрий 234 79
|Акимов Максим 167 64
|Шадаев Максут 384 64
|Носков Константин 201 60
|Дворкович Аркадий 169 38
|Четвернин Алексей 651 25
|Левин Леонид 83 24
|Паршин Максим 141 24
|Кисляков Евгений 83 23
|Ковнир Евгений 71 23
|Осеевский Михаил 221 23
|Соколов Алексей 121 21
|Калугин Сергей 162 21
|Волин Алексей 113 20
|Раков Ярослав 48 20
|Матвеева Татьяна 83 20
|Борисов Юрий 91 18
|Бокова Людмила 80 18
|Албычев Александр 74 18
|Козырев Алексей 270 17
|Скляр Алексей 49 17
|Комар Евгений 20 16
|Селиванов Дмитрий 48 16
|Бойко Елена 151 16
|Покровский Иван 46 15
|Иванов Алексей 76 15
|Чернякова Елена 26 14
|Валяева Елизавета 72 14
|Щеголев Игорь 676 14
|Силуанов Антон 52 14
|Шипов Савва 70 14
|Чамара Денис 57 14
|Песчанских Георгий 37 14
|Жаров Александр 165 14
|Бутенко Юрий 64 13
|Шайхутдинов Роман 107 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755106, в очереди разбора - 658796.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755106, в очереди разбора - 658796.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru