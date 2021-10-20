Правительство РФ

Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1

В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1

Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 1

В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 1

Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1

Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1

Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 1

Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1

Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1

Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1

Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1