Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВЭД
Внешнеэкономическая деятельность
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 51
ВЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
|Голудина Наталья 5 2
|Кравченко Георгий 9 1
|Оверчук Алексей 8 1
|Востриков Юрий 19 1
|Ярош Сергей 11 1
|Возмилов Андрей 7 1
|Москаленко Наталья 2 1
|Демяшкевич Светлана 6 1
|Епифанова Анна 1 1
|Сивокобильска Оксана 17 1
|Браун Татьяна 1 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Илия Димитров 7 1
|Михайлик Алексей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru