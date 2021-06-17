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ВЭД
Внешнеэкономическая деятельность


17.06.2021 ВТБ поможет предпринимателям соблюдать требования валютного законодательства 1
31.05.2021 «Сбер» запустил новый способ коммуникации с предпринимателями 1
11.05.2021 Клиенты банка «Открытие» могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса 1
29.04.2021 Банк «Открытие» расширил функциональность интернет-банка для малого и среднего бизнеса 1
22.04.2021 ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует 1
08.04.2021 ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса 1
19.01.2021 Корпоративные клиенты «Сбера» получили доступ к ВЭД с помощью мобильного приложения 1
29.12.2020 «Ростех» и «Селдон» объявили об открытии крупнейшего в России удостоверяющего центра 1
24.12.2020 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги цифровизации бизнеса в 2020 году 1
17.12.2020 «Норбит» автоматизировала продажи в компании «Таможенная карта» 1
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 1
16.11.2020 Банк «Открытие» обновил интернет-банк для предпринимателей 1
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» 1
26.05.2020 «Точка» представила обновленный интернет-банк и мобильное приложение для бизнеса 1
25.05.2020 Х5 и Альфа-банк запустили робота-контролера оплат 1
21.05.2020 Сбербанк запустил Android-приложение для внешнеэкономической деятельности 1
17.04.2020 Сбербанк запустил пакет услуг «ВЭД без границ» 1
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 1
01.04.2020 Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса 2
16.05.2019 Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису 5
19.03.2019 Клиенты Альфа-банка смогут проследить маршрут своих международных платежей 1
11.03.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России 1
26.07.2018 Альфа-банк представил «умные» сервисы для бизнес-клиентов 1
22.09.2017 «Корус Консалтинг» внедрила ERP от Microsoft в крупном дистрибуторе автозапчастей 1
17.11.2015 ФТС России: электронная подпись набирает популярность среди участников ВЭД 1
17.08.2015 «Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов 2
28.04.2015 Линейка продуктов «СКБ Контур» пополнилась сервисом для таможенного декларирования 1
22.08.2014 «Банк24.ру» сделал возможным вход в «Интернет-банк» через социальные сети 1
27.01.2014 «Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista 1
24.12.2013 С 1 января 2014 г. Россия окончательно переходит на электронное таможенное декларирование 2
28.03.2013 Таможенные платежи теперь можно заплатить через интернет 3
09.07.2012 Таможенная служба России изъяла свыше 700 планшетов iPad, ввезенных нелегально 1
05.03.2012 ФТС России подготовила поправки в закон о таможенном регулировании в части перехода на электронное взаимодействие 1
21.09.2010 Украинским разработчикам ПО поднимают налоги в 5 раз 2
27.07.2010 Решения Acronis обеспечили безопасность рабочих процессов «Ростэк» 1
18.09.2009 СПО в России: станет ли каприз закономерностью? 1
11.09.2009 «Астерос» автоматизирует таможенные процедуры на пограничных пунктах пропуска 2
20.04.2009 Рынок СЭД в России надеется устоять 1
29.10.2008 «Ростэк» запустила портал о таможенной сфере 2

Публикаций - 39, упоминаний - 51

ВЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
Seldon - Селдон 14 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
iDA Mobile 8 1
Cisco Systems 2056 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Информзащита 423 1
Ланит ГК 1160 1
3779 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Альфа-Банк 1127 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Таможенная карта 9 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Точка 124 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Ак Барс Банк 174 1
X5 Group 600 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 205 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Wildberries 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2208 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ВТБ Бизнес Онлайн 9 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Альфа-Бизнес Онлайн 31 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 14 1
Точка X - Точка XS 4 1
BSS Digital2Business Mobile 1 1
SWIFT GPI - SWIFT Global Payment Innovation - Сервис трекинга валютного перевода 4 1
Открытие ФК Бизнес-Портал 11 1
BSS Digital2Speech 6 1
Банк Санкт-Петербург - ЯСчитаю 4 1
Manhattan SCALE 30 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
BSS Digital2Go 4 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Terrasoft Creatio 44 1
Apple - App Store 2198 1
Голудина Наталья 5 2
Кравченко Георгий 9 1
Оверчук Алексей 8 1
Востриков Юрий 19 1
Ярош Сергей 11 1
Возмилов Андрей 7 1
Москаленко Наталья 2 1
Демяшкевич Светлана 6 1
Епифанова Анна 1 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Браун Татьяна 1 1
Ухлинов Леонид 48 1
Илия Димитров 7 1
Михайлик Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - Калининградская область 542 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Хартия добросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности) 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Русский язык 1000 1
Markswebb 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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