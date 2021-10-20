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Avito
Авито


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 1
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
11.10.2021 Удобно торговать: «Авито» упрощает доставку товаров с платформы 1
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 8
28.09.2021 BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании 1
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 5
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 2
26.04.2021 ProductCamp запускает «онлайн-город» ProductLand 1
15.04.2021 МТС разработала технологию оценки эффективности наружной рекламы с помощью Big Data 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
05.04.2021 «Авито» меняет структуру, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых проектов 2
29.03.2021 Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
24.03.2021 «Билайн» выставил на продажу данные об абонентах по номерам их телефонов 1
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 2
10.03.2021 «Авито»: россияне скупают оборудование для майнинга 4
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 2
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
01.12.2020 «Яндекс» создал «убийцу» «Авито» 2
23.11.2020 Google предложила владельцам смартфонов легкий заработок, «украв» идею у «Яндекса» 1
20.11.2020 «Тилтех капитал» инвестировал в ресейл-маркетплейс товаров высокой моды 1
17.11.2020 Новым директором по продукту «Авито» стал топ-менеджер Amazon 3
27.10.2020 Лидеры онлайн-торговли оценили возможности использования нового цифрового сервиса Росаккредитации 1
19.10.2020 Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру» 1
28.09.2020 Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео 1
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
15.09.2020 Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате 1
28.08.2020 Что делать со старой техникой: 5 вариантов 1
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
18.08.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала многократный рост фишинга в сегменте онлайн-продаж и доставки 1

Публикаций - 171, упоминаний - 267

Avito упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 44
Yandex - Яндекс 4101 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
Rambler Group - Рамблер ГК 485 12
Google LLC 7144 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
АФК Система ПАО 994 8
Microsoft Corporation 11060 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
Sorsdata 5 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
GTS - Global Telesystems 8 5
3733 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
Revo Technologies 6 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Samsung Electronics 5651 4
Oracle Corporation 3342 4
Facebook 3765 4
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
App Annie 73 3
GitHub 412 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Yota - Скартел 623 3
СКБ Контур 416 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Naumen - Наумен 341 3
Сервис Плюс 97 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 16
Альфа-Банк 1123 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 9
AliExpress 275 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 7
Qiwi 783 7
HeadHunter Group - HH Group 336 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Gett 60 6
ЦИАН - CIAN 39 6
FGI Wireless 9 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Восточный Банк 108 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
PPE Group 5 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Аэрофлот 493 4
Wildberries 128 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
CarPrice - Карпрайс 31 4
Открытие ФК 538 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Naspers 56 3
Яндекс.Такси 271 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 3
eBay Inc 529 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Pandao 21 3
Почта России ПАО 1572 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 2
Uber Technologies 258 2
Visa International 1345 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Техносила 135 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Президент США 105 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 653 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Руссофт - Russoft 250 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
C2C - Consumer-to-consumer 22 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Lightning 131 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 18
Google Android 10750 16
SQL - Язык программирования 432 12
VK - Mail.Ru myTarget 99 12
VK - Mail.ru Облако 77 10
Apple iOS 5741 10
VK - Mail.ru Одноклассники 857 10
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 8
Яндекс.Маркет 439 7
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft SQL Server 793 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 4
Google YouTube - Видеохостинг 1713 4
DataSpace ЦОД 18 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Яндекс.Толока 12 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Superjob 172 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Kaspersky Security Cloud 27 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Microsoft Excel 436 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
Google Android Package Kit - APK 43 2
Apple iPhone 6 547 2
Яндекс.Директ 91 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Kaspersky Internet Security 289 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 2
WhatsApp Messenger 654 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Google Maps - Карты Google 398 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Богуславский Леонид 25 5
Зюзин Иван 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Делицын Леонид 94 4
Кордичев Алексей 8 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Владимиров Максим 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Нестеров Алексей 79 3
Куракин Алексей 5 3
Путин Владимир 1824 2
Правдивый Владимир 4 2
Осипов Константин 8 2
Носова Юлия 12 2
Голов Николай 3 2
Рагулин Лев 4 2
Сергиенко Дмитрий 12 2
Евтушенков Владимир 130 2
Ермаков Игорь 19 2
Царева Юнона 4 2
Марич Игорь 18 2
Лукьянов Дмитрий 5 2
Буйлов Юрий 13 2
Белинский Антон 5 2
Елистратов Николай 90 2
Никифоров Николай 1126 2
Осипов Александр 22 2
Чаркин Евгений 182 2
Федоров Антон 8 2
Галушкин Олег 168 1
Натрусов Артем 121 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Макаров Валентин 111 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Хайруллин Айрат 39 1
Гонтарев Павел 69 1
Солонин Сергей 82 1
Левшин Александр 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
Казахстан - Республика 2627 10
Украина 3361 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Европа 3745 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 8
Восточная Европа 1676 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Азия - Азиатский регион 1513 6
Северная Америка 1409 5
Ближний Восток 1471 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 5
Индия - Республика 2169 4
Чехия - Чешская Республика 494 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Франция - Французская Республика 2120 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Европа Центральная 106 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Япония 2778 2
Россия - Краснодар 1037 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Нидерланды 972 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Россия - Уфа 640 1
Россия - Находка 79 1
Европа Западная 612 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Курганская область 261 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 14
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Чемпионат Италии по футболу 6 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
HighLoad++ Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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