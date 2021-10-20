Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Avito
Авито
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 171, упоминаний - 267
Avito упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богуславский Леонид 25 5
|Зюзин Иван 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Делицын Леонид 94 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Нестеров Алексей 79 3
|Куракин Алексей 5 3
|Путин Владимир 1824 2
|Правдивый Владимир 4 2
|Осипов Константин 8 2
|Носова Юлия 12 2
|Голов Николай 3 2
|Рагулин Лев 4 2
|Сергиенко Дмитрий 12 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Царева Юнона 4 2
|Марич Игорь 18 2
|Лукьянов Дмитрий 5 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Белинский Антон 5 2
|Елистратов Николай 90 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Осипов Александр 22 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Федоров Антон 8 2
|Галушкин Олег 168 1
|Натрусов Артем 121 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Макаров Валентин 111 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Солонин Сергей 82 1
|Левшин Александр 1 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Академия ФСБ России 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru