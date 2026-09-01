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«Авито» запускает оплату покупок через СБП за пределами платформы

«Авито» тестирует возможность оплачивать товары и услуги за пределами платформы через Систему быстрых платежей (СБП). Для оплаты можно использовать средства на балансе «Авито Кошелька» — как полученные от продаж, так и внесенные самостоятельно. Ими можно расплачиваться в магазинах, кафе, аптеках, на заправках и других торговых точках, принимающих СБП, а также оплачивать онлайн-покупки. Платежи проходят мгновенно, а комиссия для пользователей отсутствует. Сегодня на платформе открыто уже более 13 млн «Авито Кошельков». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Финансовые сервисы «Авито» мы развиваем вокруг реальных сценариев пользователей платформы. Люди не только покупают на «Авито», но и получают здесь деньги от продаж, поэтому мы расширяем возможности их дальнейшего использования. С оплатой через СБП средства из «Авито Кошелька» можно использовать и за пределами платформы — без предварительного вывода на банковскую карту. Мы хотим, чтобы финансовые сервисы органично продолжали основной пользовательский опыт «Авито» — от сделки до дальнейшего использования полученных средств, — сказала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам «Авито».

Оплатить покупку через СБП с баланса «Авито Кошелька» можно двумя способами: в офлайн-точке и при покупке на сайте или в приложении магазина.

Для оплаты покупок в магазинах, заправках и других торговых точках необходимо отсканировать QR-код СБП на кассе камерой смартфона или через встроенный сканер в приложении «Авито». Считывание QR-кода камерой смартфона доступно для всех пользователей, считывание сканером из приложения «Авито» – пока только для пользователей смартфонов на Android.

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При покупке на сайте или в приложении магазина нужно выбрать оплату через СБП, затем «Авито Кошелек» и подтвердить платеж.

Если на балансе недостаточно средств, система предложит пополнить его по номеру телефона – прямо перед оплатой, без необходимости выходить из системы.

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