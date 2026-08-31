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«Авито»: каждый второй россиянин покупает ребенку технику для учебы

Аналитики «Авито» опросили родителей и узнали у них, какую технику они покупают своим детям и для чего она им нужна. Оказалось, что каждому второму ребенку покупают гаджеты для учебы. Потратить на них родители в среднем готовы 28 000 руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Какие устройства и для чего покупают

8 из 10 россиян покупают своим детям технику и гаджеты. В основном им берут смартфоны (42%), ноутбуки (30%), планшеты (27%), наушники (26%) и стационарные компьютеры (24%). Еще 23% купили или собираются купить ребенку смарт-часы.

Чаще всего технику детям покупают для развития и обучения каким-то новым навыкам (28%) или для школы (19%). Еще 17% приобретают гаджеты для того, чтобы было удобно связаться с ребенком, а 16% — для удобства и комфорта самого ребенка.

Техника в том числе играет роль в воспитании детей. Так, 6 из 10 россиян признались, что им приходилось забирать гаджет у ребенка, из них 30% практикуют такие ограничения регулярно.

Как выбирают и сколько тратят

При выборе техники родители чаще всего обращают внимание на соотношение цены и качества (41%). Также среди популярных критериев — надежность (38%) и общие характеристики устройства (33%). Еще 25% важно, чтобы гаджет недорого стоил, а 17% — чтобы он был прост в использовании.

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Бренд важен лишь одному из десяти (10%) родителей. Однако предпочтения среди производителей у опрошенных все же есть. Большинство россиян купили бы своему ребенку технику от Samsung (19%), Xiaomi (15%) или Apple (11%). Также в пятерку брендов-лидеров вошли Honor (8%) и Huawei (6%). А 12% отметили, что не смотрят на производителей совсем.

Потратить на гаджеты для ребенка родители в среднем готовы 28 000 руб. в год. При этом 17% хотели бы уложиться в 10 000 руб., 28% — в сумму от 10 000 до 20 000 руб. Еще 29% готовы потратить от 20 000 до 40 000 руб., 17% — от 40 000 до 60 000 руб., а 9% — еще больше.

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