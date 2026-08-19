«Авито Работа» и НПФ «Эволюция»: Кабардино-Балкария — регион-лидер по числу вакансий с корпоративными пенсионными программами

Российские компании стали чаще расширять социальные пакеты работников, предлагая им бонус в виде корпоративных пенсионных программ (КПП). Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах. Наибольший прирост числа вакансий с упоминанием КПП отмечен в Кабардино-Балкарии (+36%), Амурской области (+11%) и Республике Коми (+11%). Для сравнения: в Москве число таких вакансий выросло всего на 4%. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы» и НПФ «Эволюция», которые проанализировали динамику подобных вакансий за пять месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Авторы исследования отмечают, что и сами соискатели стали чаще обращать внимание на расширенный соцпакет. Интерес к вакансиям, включающим в описание КПП, за пять месяцев 2026 г. по сравнению с аналогичными показателями 2025 г. вырос на 14%. Аналитика показывает, что соискатели чаще задают уточняющие вопросы по таким вакансиям в чате и добавляют подобные предложения о работе в раздел «Избранное».

Наиболее выраженный рост числа предложений о работе с корпоративными пенсионными программами зафиксирован у работодателей в сферах доставки, грузоперевозок и логистики (+69%); добычи, переработки и транспортировки нефти и газа (+29%); строительства промышленных и инфраструктурных объектов (+24%); производства непродовольственных потребительских товаров (+21%). К последней категории относятся предприятия, занимающиеся производством посуды, косметики, швейных изделий и т. д.

В ряде отраслей увеличение числа вакансий с упоминанием корпоративных пенсионных программ сопровождается ростом предлагаемых зарплат. Наиболее заметно оплата труда выросла в сфере ремонта и отделки помещений, в среднем до 177,24 тыс. руб. в месяц (+60%), и в пищевой промышленности — до 159,42 тыс. руб. в месяц (+60%). В тяжелом машиностроении зарплатные предложения увеличились на 40% и в среднем составили 103,06 тыс. руб. в месяц.

«То, что региональные работодатели стали обращать больше внимания на корпоративные пенсионные программы, хороший знак. Причем речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе, — сказала генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина. — КПП — это инструмент, который дает работодателю возможность проявить заботу о своих специалистах и их будущем. Внедряя корпоративные пенсионные программы, компания создает хорошие условия для формирования финансового благосостояния работников и закладывает основу для совместной работы вдолгую».

«Расширение социальных программ — один из ответов работодателей на изменения рынка труда. Компании все чаще обращают внимание на специалистов старшего возраста, а сами соискатели становятся все активнее: за I полугодие 2026 г. число резюме соискателей старше 65 лет на «Авито Работе» выросло вдвое (+106%), а в возрасте от 45 до 64 лет — на 81%. В этих условиях корпоративные пенсионные программы являются дополнительным инструментом привлечения и удержания сотрудников, помогая работодателям формировать долгосрочные отношения с персоналом», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».



