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«Авито Реклама» запустила таргетинг по ключевым словам

«Авито Реклама» запустила таргетинг по ключевым словам — новый инструмент для работы с реальными намерениями посетителей «Авито». Он позволяет рекламодателям любого масштаба находить потенциальных клиентов по поисковым запросам и мотивировать их на покупку. Для этого ML-модели платформы обрабатывают 73 млн ключевых запросов в сутки. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Раньше инструменты «Авито Рекламы» решали имиджевые задачи брендов. Таргетинги работали на базе социально-демографических данных, истории просмотров карточек и интересов. Также реклама показывалась заранее собранным аудиторным сегментам.

Для того чтобы рекламодатели могли эффективнее влиять на привлечение заявок, звонков и продаж, необходим инструмент для работы со сформированным спросом. Таргетинг по ключевым словам решает эту задачу. Инструмент работает на базе поисковых запросов аудитории и позволяет перехватывать существующий спрос, влиять на выбор конкретных или сопутствующих товаров, а также находить нишевые аудитории.

Так, если посетитель «Авито» вводил в поисковой строке «купить диван», ему можно предложить рекламу мебели из ассортимента магазина или смежного товара, например, кресла. Аналогичный подход работает и для привлечения узкоспециализированной аудитории: бизнес, который оказывает услуги лизинга, может найти потенциальных покупателей автомобилей по соответствующим ключевым фразам. Такой подход повышает вероятность конверсии из показа рекламы в покупку.

«Авито Реклама выходит на принципиально новый уровень зрелости. Запуск таргетинга по ключевым словам — стратегический шаг, который позволяет нам эффективно конкурировать в сегменте перформанс-рекламы. Мы видим, как поведение пользователей меняется: все больше коммерческих запросов люди вводят не в классических поисковиках, а на площадках электронной коммерции. Авито и другие платформы стали для аудитории “поиском по умолчанию” — здесь можно одновременно найти товар, сравнить цены, почитать отзывы и сразу оформить покупку. Доступ к аудитории с уже сформированным спросом — ключевая причина эффективности таргетинга по ключевым словам на Авито. Инструмент объединяет интересы пользователя «здесь и сейчас» с задачами бизнеса, превращая общий трафик в управляемый поток высокоинтентных контактов. За счет работы с реальными намерениями пользователей, мы можем обеспечивать рекламодателей любого масштаба ключевыми для их бизнесов метриками: звонками, клиентами, продажами и ростом среднего чека», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

Ключевые слова можно сочетать с другими настройками кабинета: ретаргетингом, таргетингами по CRM-базе или на аудиторию, похожую на текущих клиентов бизнеса. Это позволяет рекламодателям точнее описывать целевых пользователей и повышать эффективность кампании. Например, если в случае с продавцом услуг лизинга добавить к ключевым словам таргетинг по интересу к юридическим лицам, рекламодатель найдет потенциальных покупателей среди владельцев автомобильного парка.

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Объем аудитории, найденный по поисковым запросам, считается только по уникальным пользователям. Если рекламодатель добавил несколько похожих ключевых фраз — «купить новую квартиру», «квартира по семейной ипотеке», «недвижимость в новом ЖК» — система учитывает пересечения и показывает суммарный охват.

За точность формирования нужного аудиторного сегмента в зависимости от поисковых фраз отвечают ML-модели «Авито» и собственные данные площадки. Система нормализации запросов автоматически исправляет опечатки и подбирает до 10 релевантных подсказок для каждого ключевого слова. Они ранжируются по размеру аудитории, поэтому в охват попадают все смысловые варианты формулировок, а не только буквальное совпадение фраз.

Для исключения нерелевантных запросов рекламодатель может добавлять минус‑слова — фразы, по которым показы будут исключены. Это удобно, когда одно и то же ключевое слово используется в разных сценариях. Например, если бренд продвигает модели кроссовок для взрослых, из показов рекламы можно исключить аудиторию, которая ищет детскую спортивную обувь. В данном случае можно добавить минус-слова «для детей» и сузить охват до нужного спроса.

Настроить таргетинг по ключевым словам можно в кабинете «Авито Рекламы». Для этого необходимо зайти в раздел «Аудитории», затем — во вкладку «Ключевые слова».

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