Самые популярные «активные» подработки у россиян: данные «Авито Подработки»

Подработка может быть не только способом получить дополнительное вознаграждение, но и возможностью оставаться активным в течение рабочего дня. За январь–июль 2026 г. на платформе «Авито Подработка» выросло число предложений в профессиях, где исполнителям приходится много перемещаться, взаимодействовать с людьми и работать с товарами. Эксперты сервиса проанализировали, какие из таких вариантов занятости стали популярнее год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди таких предложений лидером по динамике количества предложений стала подработка работником торгового зала: число предложений выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Такая подработка предполагает постоянное перемещение по торговому залу, работу на ногах и активное пополнение полок и стеллажей. Среднее предлагаемое вознаграждение за смену составило 4,78 тыс. руб/мес.

На втором месте оказался комплектовщик в магазинах — количество предложений для исполнителей увеличилось на 13%. Такая подработка также требует физической активности: исполнителю приходится много перемещаться по магазину или складу, собирать заказы и переносить товары. Среднее вознаграждение достигло 4,96 тыс. руб. за смену.

Третью позицию заняла подработка поваром: количество предложений здесь увеличилось на 9%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 тыс. руб. за смену. В отличие от стационарной работы, эта подработка предполагает работу на ногах в течение смены, постоянное движение по кухне и выполнение большого количества задач в быстром темпе

Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов. Поэтому итоговые заработки могут отличаться от медианных значений.

«Мы видим, что активные форматы временной занятости — с постоянным движением, работой с людьми и практическими задачами — становятся всё более востребованными среди исполнителей. Бизнес быстрее закрывают предложения в сфере услуг и торговли, предлагая конкурентные условия, а исполнители выбирают такие предложения за возможность быстро включиться в подработку и получить достойное вознаграждение. Рост числа предложений и откликов в разных категориях показывает, что интерес к таким форматам не ситуативный, а устойчивый тренд на рынке подработки», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».



