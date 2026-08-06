«Авито Подработка» назвала регионы с самым динамичным ростом предложений для рабочих и линейных специалистов

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как в разных регионах России изменилось число предложений о временной занятости для рабочих и линейных специалистов. Аналитики сравнили данные за I полугодие 2026 г. с аналогичным периодом 2025 г. В числе регионов с наибольшим спросом на таких исполнителей оказалась Вологодская область: за год количество предложений о подработке здесь увеличилось более чем в 2,5 раза (+153%), а за смену исполнителям платили порядка 5,4 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего исполнителей рабочих и линейных специальностей в Вологодской области привлекали в сферы общественного питания (+125%), складской логистики (+117%) и в строительство жилых и коммерческих объектов (+54%).

Повышенный спрос на исполнителей рабочих и линейных специальностей в Вологодской области обусловлен высокой потребностью в кадрах в обрабатывающей промышленности — по данным регионального министерства труда и социальной защиты, сейчас более половины всех предложений о работе в Вологодской области приходится на рабочие специальности. Многие компании в такой ситуации обращаются к платформенной занятости, поскольку этот формат позволяет проще и быстрее найти исполнителей.

Также в 2,5 раза (+150%) за год увеличилось число предложений о подработке для рабочих и линейных специалистов в Архангельской области. Здесь они могли получать около 5 401 рубля за смену. Наиболее активно заказчики искали таких исполнителей в сферах ритейла (+73%), складской логистики (+41%), а также ЖКХ и городской инфраструктуры (+40%).

Тройку лидеров замкнула Владимирская область. За год количество предложений о подработке для рабочих и линейных специалистов здесь выросло в 2,4 раза (+142%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 5,5 тыс. руб. за смену. Наиболее востребованными исполнители оказались в сферах общественного питания (+121%), ритейле (+70%) и складской логистики (+53%).

Сами исполнители стали чаще интересоваться подработкой на рабочих и линейных позициях в Псковской области (+60%), Костромской области (+42%) и Марий Эл (+41%), а также в Курганской (+38%) и Амурской (+39%) областях.

«По итогам I полугодия 2026 г. количество предложений о подработке для рабочих и линейных специалистов в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря формату подработки бизнес может вовлекать больше разных групп населения: пенсионеров, матерей с детьми и студентов, а также создавать условия для тех, кто уже работает и готов брать дополнительные смены. Гибкая занятость повышает трудовую мобильность и дает населению дополнительные источники дохода», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».