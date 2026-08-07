«Авито Работа»: 31% работающих россиян определились с профессией уже после начала карьеры

Эксперты «Авито Работы» опросили более 1,5 тыс. работающих россиян и выяснили, в каком возрасте и под влиянием каких факторов соискатели делают профессиональный выбор. Результаты опроса показали, что 31% опрошенных определяются с профессией уже после начала трудовой деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Тем не менее, около трети россиян выбрали свою профессию еще во время обучения в школе. Так, в 1–8 классах с выбором профессии определились 6% респондентов, в 9 классе — 10%, а в 10–11 классах — 17%. Еще 15% окончательно выбрали профессиональное направление во время обучения в колледже или вузе. При этом 3% работающих россиян определились с будущей профессией еще до школы.

Для большей части работающих россиян главным критерием при выборе профессии стали собственные интересы и предпочтения (30%). Еще 15% признались, что ориентировались прежде всего на карьерные перспективы и потенциальный уровень дохода, а 12% — на востребованность специальности на рынке труда. Каждый десятый (10%) опрошенный при выборе профессии ориентировался на возможность работать удаленно и самостоятельно строить рабочий график, а 9% сделали выбор в пользу специальности, которая считается престижной, популярной, и часто обсуждается в обществе. Реже на профессиональное самоопределение влияли семейные традиции: 9% сознательно решили работать в сфере, отличающейся от профессии родителей, а 8%, наоборот, продолжили семейное дело. Еще для 8% респондентов определяющую роль сыграли профориентационные мероприятия, стажировки или практика.

Примечательно, что молодые россияне чаще учитывают особенности будущего формата работы и возможности профессионального роста. Так, среди респондентов 25–34 лет карьерные перспективы и уровень дохода стали одним из ключевых факторов выбора профессии (19% опрошенных против 15% в среднем по выборке), также на их профессиональное самоопределение чаще влияли престиж профессии (14% против 9% в среднем) и профориентационные мероприятия (13% против 8% в среднем).

Зумеры 18–24 лет чаще других поколений обращают внимание на престижность профессии (14% против 9% в среднем) и чаще идут по стопам своих родителей (14% против 8% в среднем).

«Поколенческие различия показывают, что критерии выбора профессии постепенно смещаются. Старшее поколение чаще всего ориентировалось на личный интерес к делу (52%), тогда как для молодых специалистов все более значимыми становятся формат работы, карьерные перспективы и возможность самостоятельно управлять своим временем — например, 23% респондентов 18–24 лет отметили важность удаленной работы и гибкого графика против 10% в среднем по выборке. Это отражает изменения в представлениях о том, какой должна быть современная карьера», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Исследование также показало, что большинство работающих россиян готовы предоставить детям свободу в выборе профессионального пути. Почти половина опрошенных (48%) отметили, что для них не важно, какую профессию выберет ребенок, главное, чтобы она ему нравилась. Еще 23% хотели бы, чтобы дети построили карьеру в сфере, отличающейся от профессии родителей. Еще 15% респондентов были бы рады, если бы дети продолжили семейную профессиональную традицию.