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«Авито» открыл набор на новую стажировку для разработчиков и тестировщиков

Технологическая платформа «Авито» запустила новый набор на стажировку для разработчиков. Участники смогут пройти стажировку по пяти направлениям — Backend, Frontend, QA, Android и iOS — и в результате получить опыт работы с продуктами и сервисами, которыми пользуются миллионы людей. Подать заявку можно до 30 августа 2025 г. Стажировка начнется в октябре и продлится девять месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Программа рассчитана на студентов второго-четвертого курсов бакалавриата, четвертого-пятого курсов специалитета, выпускников технических, математических и ИT-специальностей, а также тех, кто прошел профессиональную переподготовку в сфере ИT. Занятость составит от 25 часов в неделю, поэтому участники смогут совмещать ее с учебой.

В рамках программы студенты смогут принять участие в разработке реальных продуктов «Авито». Для поступления на направление Backend потребуются знания Golang или Python, SQL и REST, для Frontend — JavaScript и React, QA-специалистам — навыки тестирования и понимание процессов разработки. Также открыты отдельные направления для разработчиков Android и iOS.

Стажеры будут работать над реальными задачами в командах, получать поддержку наставника и обратную связь от команды, а также смогут общаться и обмениваться опытом внутри сообщества стажеров. Стажировка доступна в удаленном или гибридном формате в одном из пяти офисов «Авито».

Участникам предоставят ноутбук, компенсируют питание и откроют доступ к внутренним базам знаний и библиотекам. Также стажеры при необходимости смогут воспользоваться консультациями психологов и юристов. По окончании стажировки лучшим участникам предложат продолжить свою карьеру в компании.

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Подать заявку и прикрепить резюме необходимо до 30 августа 2026 г. Кандидаты могут выбрать два направления — приоритетное и запасное. Отбор состоит из четырех этапов: рассмотрение заявки и резюме, онлайн-тестирование, тестовое задание и видеоинтервью, а затем два собеседования — техническое с разработчиком «Авито» и интервью с руководителем и HR-специалистом.

«Мы считаем правильным с самого начала карьеры сочетать обучение с работой над реальными задачами. Поэтому на стажировке в «Авито» участники не решают учебные кейсы, а сразу погружаются в настоящие проекты, учатся принимать решения и получают обратную связь от опытных коллег. Такая практика помогает быстрее разобраться в профессии, развить прикладные навыки и понять, как устроена работа в большой технологической команде. Для нас это также возможность познакомиться с талантливыми ребятами в начале их профессионального пути и вместе создавать продукты, которыми пользуются миллионы людей», — сказала Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в «Авито».

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