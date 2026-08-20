«Авито Работа»: наладчики и водители спецтехники возглавили рейтинг по росту зарплат в промышленности

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы за II квартал 2026 г. и выяснили, у каких специалистов в промышленности средние зарплатные предложения выросли наиболее значительно. Лидером рейтинга стали наладчики — их средние предлагаемые зарплаты увеличились на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 157,62 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Рост средних зарплатных предложений у наладчиков связан с активной модернизацией промышленных предприятий, внедрением нового оборудования и автоматизированных линий, где эти специалисты играют ключевую роль в настройке и обслуживании станков. Важно учитывать, что средние зарплатные предложения указаны для специалистов с опытом работы один–три года и рассчитаны на основе зарплатных вилок, заявленных работодателями в вакансиях. На уровень предлагаемых зарплат влияет и то, что многие позиции предполагают вахтовый формат работы, который традиционно сопровождается более высоким уровнем зарплатных предложений. Фактический доход сотрудников также может зависеть от премий.

На втором месте — водители спецтехники (+40%, 145,17 тыс. руб/мес). Замыкает тройку менеджеры по работе с клиентами (+38%, 78,77 тыс. руб/мес). В топ-5 также вошли электрики (+37%, 96 тыс. руб/мес) и операторы производственной линии (+32%, 110,96 тыс. руб/мес). Рост средних зарплатных предложений в этих профессиях отражает спрос на квалифицированных специалистов. Компании активно расширяют производства, модернизируют оборудование и запускают новые проекты, что требует квалифицированных кадров, способных работать с современными технологиями.

Самые высокооплачиваемые направления в промышленности

По итогам I полугодия 2026 г. лидером по уровню средних зарплатных предложений среди промышленных отраслей стало транспортное машиностроение. В среднем новым сотрудникам здесь предлагали 143,19 тыс. руб/мес. Наиболее высокий доход в отрасли получали автожестянщики (175,69 тыс. руб/мес), автомаляры (158,95 тыс. руб/мес) и автоэлектрики (150 тыс. руб/мес).

Второе место по уровню средних зарплатных предложений заняло строительство промышленных и инфраструктурных объектов — в этой сфере новым сотрудникам предлагали в среднем 121,35 тыс. руб/мес. Самые высокие средние зарплатные предложения были зафиксированы для каменщиков (150 тыс. руб/мес), арматурщиков (142,11 тыс. руб/мес) и монолитчиков (139,66 тыс. руб/мес). Высокая потребность в этих специалистах связана с реализацией крупных инфраструктурных и производственных проектов, где именно рабочие строительных специальностей обеспечивают основные этапы возведения объектов.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых направлений производство промышленного оборудования и станков, где средние зарплатные предложения составили 111, 53 тыс. руб/мес. Наиболее высокий предлагаемый доход в отрасли работодатели предлагали наладчикам (123,9 тыс. руб/мес), газорезчикам (118,05 тыс. руб/мес) и слесарям (107,81 тыс. руб/мес). Востребованность этих специалистов обусловлена тем, что именно они обеспечивают настройку, обслуживание и бесперебойную работу производственного оборудования.

«Промышленность остается одним из ключевых драйверов рынка труда, а рост зарплатных предложений отражает высокий спрос на специалистов, которые обеспечивают непрерывность производственных процессов. По итогам I полугодия 2026 г, наиболее заметно средние предлагаемые зарплаты выросли в транспортном машиностроении — на 64% год к году. Существенную динамику также показали строительство промышленных и инфраструктурных объектов (+22%) и производство промышленного оборудования и станков (+19%). Компании продолжают модернизировать производства, расширять мощности и запускать новые проекты, поэтому в условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры все чаще предлагают специалистам более привлекательные условия труда и дохода», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».