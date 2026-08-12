«Авито Работа»: число вакансий, доступных в том числе для специалистов без опыта, выросло на 10% за год

По данным «Авито Работы», в июне–июле 2026 г. количество вакансий с пометкой «в том числе для кандидатов без опыта» в России выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом работодатели в среднем предлагали начинающим специалистам 92,16 тыс. руб/мес. Среди рабочих профессий наиболее активно искали стропальщиков — специалистов, которые занимаются перемещением и закреплением грузов с помощью подъемной техники. Таких вакансий с пометкой «в том числе для кандидатов без опыта» за год стало в 2,4 раза (+142%) больше, а средние зарплатные предложения на этой позиции составили 77,82 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще стали искать также слесарей механосборочных работ, которые выполняют сборку, регулировку и подготовку механизмов и оборудования. Количество таких вакансий, где готовы рассмотреть в том числе кандидатов без опыта, за год увеличилось более чем в два раза (+113%), а соискатели могли рассчитывать в среднем на 109,91 тыс. руб/мес.

Почти вдвое (+96%) выросло число предложений, доступных в том числе для соискателей без опыта, у аппаратчиков — эти специалисты контролируют работу производственного оборудования и технологических процессов. Работодатели предлагают им в среднем 65,06 тыс. руб/мес.

Здесь и далее под средним зарплатным предложением понимается усредненное значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях на платформе. Показатель может отличаться от номинальной зарплаты сотрудника, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

Больше всего количество вакансий с пометкой «в том числе для кандидатов без опыта» увеличилось в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры — почти в 2,5 раза (+147%) за год. Также значительный рост числа подобных предложений эксперты зафиксировали в транспортном машиностроении (+64%) и строительстве жилых и коммерческих объектов (+51%).

«Работодатели продолжают расширять возможности для трудоустройства кандидатов без опыта, особенно в сегменте рабочих профессий, где многие компании готовы самостоятельно обучать новых сотрудников. При этом начинающие специалисты могут рассчитывать не только на быстрый вход в профессию, но и на конкурентный уровень дохода. Так, самые высокие средние зарплатные предложения среди вакансий с пометкой “без опыта” зафиксированы для сборщиков урожая — 150 тыс. руб/мес. Также в тройку лидеров вошли арматурщики со средними зарплатными предложениями 148 тыс. руб/мес и монолитчики, которым предлагают в среднем 131,5 тыс. руб/мес», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».