Разделы

Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: число вакансий, доступных в том числе для специалистов без опыта, выросло на 10% за год

По данным «Авито Работы», в июне–июле 2026 г. количество вакансий с пометкой «в том числе для кандидатов без опыта» в России выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом работодатели в среднем предлагали начинающим специалистам 92,16 тыс. руб/мес. Среди рабочих профессий наиболее активно искали стропальщиков — специалистов, которые занимаются перемещением и закреплением грузов с помощью подъемной техники. Таких вакансий с пометкой «в том числе для кандидатов без опыта» за год стало в 2,4 раза (+142%) больше, а средние зарплатные предложения на этой позиции составили 77,82 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще стали искать также слесарей механосборочных работ, которые выполняют сборку, регулировку и подготовку механизмов и оборудования. Количество таких вакансий, где готовы рассмотреть в том числе кандидатов без опыта, за год увеличилось более чем в два раза (+113%), а соискатели могли рассчитывать в среднем на 109,91 тыс. руб/мес.

Почти вдвое (+96%) выросло число предложений, доступных в том числе для соискателей без опыта, у аппаратчиков — эти специалисты контролируют работу производственного оборудования и технологических процессов. Работодатели предлагают им в среднем 65,06 тыс. руб/мес.

Здесь и далее под средним зарплатным предложением понимается усредненное значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях на платформе. Показатель может отличаться от номинальной зарплаты сотрудника, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Больше всего количество вакансий с пометкой «в том числе для кандидатов без опыта» увеличилось в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры — почти в 2,5 раза (+147%) за год. Также значительный рост числа подобных предложений эксперты зафиксировали в транспортном машиностроении (+64%) и строительстве жилых и коммерческих объектов (+51%).

«Работодатели продолжают расширять возможности для трудоустройства кандидатов без опыта, особенно в сегменте рабочих профессий, где многие компании готовы самостоятельно обучать новых сотрудников. При этом начинающие специалисты могут рассчитывать не только на быстрый вход в профессию, но и на конкурентный уровень дохода. Так, самые высокие средние зарплатные предложения среди вакансий с пометкой “без опыта” зафиксированы для сборщиков урожая — 150 тыс. руб/мес. Также в тройку лидеров вошли арматурщики со средними зарплатными предложениями 148 тыс. руб/мес и монолитчики, которым предлагают в среднем 131,5 тыс. руб/мес», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

CNewsMarket подготовил рейтинг российских программно-аппаратных комплексов

Продавцы маркетплейсов создают собственные онлайн-магазины. Их число выросло в полтора раза

Обзор: Российские программно-аппаратные комплексы (ПАК) 2026

Россияне разлюбили iPhone. Грядет массовое бегство на Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще