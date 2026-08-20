«Авито Подработка» назвала наиболее высокооплачиваемые смены в ритейле и общепите Москвы

По данным аналитиков «Авито Подработки», в августе 2026 г. самые высокие вознаграждения в ритейле и общепите Москвы предлагали за доставку заказов на велосипеде и пешком. При средней продолжительности смены девять часов они составляли 7,98 тыс. и 7,64 тыс. руб. соответственно. Таким образом, на подработке можно заработать свыше 5 тыс. руб. за выход. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В ритейле и общепите следом за курьерскими сменами высокие средние вознаграждения предлагали за подработку в сфере приготовления пищи — 5,64 тыс. руб. за смену. Высокие ставки также фиксировались в других направлениях кухни: за мойку посуды и инвентаря в среднем можно было получить 5,63 тыс. руб., а за выпечку хлеба — 5,63 тыс. руб.

Лидерами по оплате стали направления с самой высокой нагрузкой и дефицитом кадров. Курьерские смены требуют постоянной физической активности на улице и в трафике. На кухне и пекарнях ключевыми факторами стали интенсивность труда и необходимость закрывать большой объем заказов в ограниченные временные сроки. Такие задачи часто предполагают занятость в условиях высокой скорости и ответственности за качество и сроки, что также отражается на уровне вознаграждения.

Средние предлагаемые вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на «Авито Подработке». Заработать за смену можно и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

«Общепит и ритейл — сферы, где объем задач зависит от загрузки бизнеса, поэтому платформенная занятость помогает быстро привлекать исполнителей на разовые смены. Для людей это возможность подрабатывать в любое время в удобном месте даже без опыта и иметь дополнительный источник дохода. При этом эти две отрасли очень востребованы: по России число предложений выхода на смену в ритейле увеличилось более чем два раза (+113%), а в общепите — на 71%», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».