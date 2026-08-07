«Авито Работа»: кадровый рынок достиг пика вовлеченности во всех возрастных группах

«Авито Работа» составила аналитический дайджест, посвященный текущей ситуации на рынке труда. Он объединяет сведения официальной статистики, аналитические данные платформы и итоги социологических исследований сервиса. Эксперты отмечают, что кадровый ресурс ядра рынка труда практически исчерпан: более 90% россиян 30–44 лет имеют работу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Индекс соотношения соискателей и работодателей вышел на плато, составив около 10 кандидатов на одного работодателя. Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме — 2,2%, а вовлеченность населения в трудовую деятельность, напротив, достигла максимальных значений. Более 90% россиян в возрасте от 30 до 44 уже трудоустроены. Среди мужчин данной возрастной категории цифра достигает 97%. В то же время зафиксирован значительный рост активности среди соискателей 45+. Если ранее эту группу часто воспринимали как предпенсионную, то сегодня это экономически активный и востребованный резерв. Более 90% россиян старше 45 лет имеют работу.

Стабильным и перспективным сегментом остаются молодые специалисты 18–29 лет. В этой категории сохраняется кадровый резерв: многие еще учатся и только выходят на рынок. Уровень вовлеченности здесь составляет около 69% у мужчин и 58% у женщин. При этом рост активности умеренный: количество резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. С возрастом активность растет: в группе 25–34 лет число резюме увеличилось на 59%.

Однако важно учитывать и сферу деятельности. На позициях продавцов-консультантов и кассиров чаще встречаются молодые люди 18–24 лет, подрабатывающие во время учебы. В сферах сельского хозяйства, ЖКХ, а также среди охранников и сторожей преобладают специалисты 45+. Активность в поиске работы снижается с возрастом: среди молодежи целенаправленно ищут работу 54% соискателей — это идеальный сегмент для быстрого закрытия вакансий. Зрелые специалисты 55+ чаще рассматривают предложения фоново, не покидая текущее место работы.

С возрастом увеличивается время поиска работы: молодежь 18-29 лет находит работу в среднем за 4,7-4,8 месяца, а кандидаты старше 45 лет — за 6,4-6,5 месяца. Соискатели используют несколько каналов поиска одновременно: лидируют специализированные сайты (47%), а также профильные каналы в соцсетях и мессенджерах. Несмотря на цифровизацию, рекомендации друзей и коллег остаются важным фактором доверия при поиске работы. В ключевых критериях выбора работодателя россияне всех возрастов оказались единодушны: понятный график и условия, прозрачная зарплата и официальное оформление. При этом есть и возрастные особенности: для молодых специалистов (18–34) важны возможности обучения и адаптации, для группы 35–64 — официальное оформление и стабильность, для кандидатов 45+ — четкие условия работы.

Большинство соискателей, не имеющих работы, готовы выйти на новое место в течение недели. Абсолютные рекордсмены — специалисты 30–44 лет: 97% из них готовы приступить к работе в ближайшие 7 дней, а часть — уже на следующий день после оффера. Высокая мобильность сохраняется и среди работающих россиян: 23% готовы выйти на новое место в течение трех дней, еще 17% — в течение недели.

«Мы отмечаем позитивную динамику на кадровом рынке, однако структурный дефицит кадров сохраняется. Чтобы эффективно закрывать вакансии, стоит пересмотреть подходы к найму и обратить внимание на кандидатов из нетипичных возрастных групп. Прежде всего, это молодые специалисты и соискатели 45+. Если раньше работодатели настороженно относились к вчерашним студентам из-за отсутствия опыта, а кандидатов 45+ считали менее мобильными, то сегодня это самый перспективный резерв кадрового рынка. При этом важно выстраивать индивидуальную стратегию коммуникации: молодежи нужны гибкость и менторство, специалистам 30–44 лет — оперативность выхода на работу, а к соискателям 45+ эффективнее всего обращаться через прямые рекламные каналы, так как они часто ищут работу пассивно», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Индивидуальные подходы для каждой группы соискателей могут разрабатываться на основе их жизненного контекста. Так, молодежь зачастую не может выйти на полный рабочий день из-за дневного обучения, поэтому актуальными будут стажировки, гибкие графики, менторство и т.д. Возрастная группа 30-44 года часто ограничена из-за семейных обстоятельств, и ориентируясь на них, важно оптимизировать процессы в найме и максимально их ускорить, а также дать возможность гибких условий. Группа 45+ — самая опытная: они могут обучать новичков и делиться опытом, однако здесь самый большой «пассивный» резерв: они чаще других мониторят рынок, не откликаясь, поэтому важно прямое обращение к кандидатам из этой группы.

Преимуществом при поиске кандидатов всех возрастов станет открытость и честность — понятный график, оформление, зарплата, наличие позитивных отзывов бывших сотрудников и т.д.