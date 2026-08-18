«Авито Работа» и «Авито Услуги»: число вакансий в индустрии красоты выросло на 13% во II квартале 2026 года, а спрос на некоторые услуги в несколько раз

Количество вакансий в индустрии красоты выросло на 13% во II квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Вместе с тем рост числа заказов на бьюти-услуги вырос на 18%. Такие данные приводят аналитики «Авито Работы» и «Авито Услуг» по итогам совместного исследования сферы бьюти-услуг. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидером по приросту числа вакансий стал барбер — количество предложений для таких специалистов выросло на 24%, а средняя предлагаемая заработная плата составила 142,12 тыс. руб/мес. Рост интереса к этой профессии объясняется активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии: клиенты всё чаще выбирают мастеров, владеющих современными техниками и трендовыми подходами к мужскому уходу.

На втором месте по востребованности — мастера ногтевого сервиса. Спрос на них за год увеличился на 17%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 97,22 тыс. руб/мес. Расширение спектра услуг в маникюрном сервисе, теперь помимо классического маникюра, востребованы сложные дизайны, коррекция и уход — это привлекает разные сегменты клиентов.

Тройку лидеров замыкают парикмахеры (+15%, 95,64 тыс. руб/мес), визажисты (+12%, 90 тыс. руб/мес) и мастера эпиляции (+11%, 70,13 тыс. руб/мес). Рост спроса происходит благодаря делегированию процедур по уходу за собой мастерам, а также за счет развития бьюти-индустрии и появления новых сервисов. Вместе эти специалисты закрывают ключевые потребности рынка красоты, что и формирует устойчивый интерес работодателей к ним.

Средние значения на платформе отражают общую динамику, но могут отличаться для конкретных специалистов в зависимости от перечисленных условий. Важно учитывать, что уровень дохода в сфере красоты зависит от ряда факторов: региона работы, квалификации и опыта мастера, его специализации и техник, которые он использует. Также на итоговый заработок влияет формат занятости, а также количество записей и сезонность, которая формирует пиковые нагрузки в теплое время года. Поэтому средние значения на платформе отражают общую динамику, но могут отличаться для конкретных специалистов в зависимости от перечисленных условий.

«В индустрии красоты мы наблюдаем устойчивый рост числа вакансий по сравнению с 2025 г. Данный тренд связан с несколькими факторами: сезонным увеличением спроса на определенные услуги, расширением спектра предложений в бьюти-сфере и активным развитием мужского сегмента. Важно отметить, что рост спроса сопровождается и повышением требований к качеству услуг: клиенты все более внимательны к профессионализму мастеров, а конкуренция стимулирует специалистов развиваться и осваивать новые техники. Это открывает новые возможности для квалифицированных кадров, готовых работать на высоком уровне сервиса», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Согласно аналитическим данным «Авито Услуг», спрос растет и на услуги в сфере заботы о себе. Интерес к процедурам красоты увеличивался на услуги под большинство запросов клиентов — от создания полноценного образа до точечных и регулярных услуг.

Заметную динамику спроса показали экспресс-макияж (в 2,1 раза за год), создание вечернего образа (в два раза), создание свадебного макияжа и прически (в два раза), обучение макияжу для себя (+99%), репетиция макияжа перед важным событием (+83%) и биозавивка волос (+64%). Наиболее заметный рост спроса также показывают экспресс-педикюр (+29%), маникюр без покрытия (+26%) и однотонное окрашивание волос (+24%).