«Авито» позволит покупателям получать гарантию на электронику от частных продавцов

Платформа «Авито» объявила о расширении «Авито Гарантии» опцией: теперь сервис стал доступен и при сделках с частными пользователями. Кроме того, сервис распространился на новые категории электроники. Помимо смартфонов, гарантию теперь можно оформить при покупке ноутбуков, планшетов, видеокарт и игровых приставок — как новых, так и бывших в употреблении. Партнером программы выступает «АльфаСтрахование».

Рынок перепродажи электроники продолжает расти: пользователи все чаще выбирают вторичный рынок как возможность приобрести технику по более выгодной цене. По данным «Авито», около 3 млн пользователей покупают электронику на платформе каждый месяц. При этом одним из ключевых факторов при выборе устройства остаются уверенность в его качестве и безопасность сделки. Расширение программы «Авито Гарантия» позволит сделать такие покупки еще более надежными.

Сервис доступен по всей России, где работает «Авито Доставка». Оформить гарантию можно в мобильном приложении, а также через мобильную и десктоп-версию сайта одновременно с заказом товара.

«Сегодня ресейл электроники — это уже не компромисс, а осознанный выбор миллионов пользователей. Вместе с развитием рынка растут и ожидания покупателей: им важно получать такой же уровень уверенности при покупке техники с рук, как и при покупке нового устройства в традиционной рознице. Мы последовательно развиваем сервисы, которые помогают снизить риски при онлайн-покупках и повышают доверие между пользователями. Расширение “Авито Гарантии” на покупки у частных продавцов — еще один шаг в этом направлении», — отметила Евгения Одинцова, директор бизнес-направления «Электроника и Бытовая техника» в «Авито».

После оформления покупатель получит ссылку на страховой полис в чате «Авито», а также SMS с инструкцией, как действовать в случае обнаружения неисправности. Гарантия действует в течение 90 дней после получения заказа. Если за это время будут выявлены скрытые внутренние дефекты, о которых не рассказал продавец, покупатель сможет оформить гарантийный случай. После диагностики устройство отремонтируют, а если восстановление окажется невозможным, покупатель получит денежную компенсацию в соответствии с условиями программы.

«Авито Гарантия» – это про дополнительную уверенность покупателя в своей покупке. Страховая защита позволяет спокойно пользоваться товаром после получения и обратиться за помощью, если обнаружится неисправность. Мы рады вместе с «Авито» делать покупки более комфортными и предсказуемыми для покупателей», — сказал Даниил Минчаков, руководитель направления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

Стоимость гарантии составляет до 3% от стоимости товара, а максимальная цена устройства, для которого можно воспользоваться сервисом при доставке в пункт выдачи заказов, — 150 тыс. руб.