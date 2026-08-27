Разделы

Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для видеооператоров в сфере кино выросли на 51% за год

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменились средние зарплатные предложения на платформе для специалистов в сфере кинематографа и видеопроизводства. Наибольший рост — на 51% за год — зафиксирован у видеооператоров. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Видеооператорам в январе–июле 2026 г. в среднем предлагали 90,56 тыс. руб/мес. Эти специалисты отвечают за съемку — от построения кадра и света до работы с техникой на площадке. На втором месте — видеомонтажеры: их средние зарплаты выросли на 45% год к году, достигнув 79,56 тыс. руб/мес. Они собирают отснятый материал в готовый ролик, работают со звуком и графикой.

На третьем месте — актеры. Средние предлагаемые зарплаты для них за год выросли на 40% и составили 115,82 тыс. руб/мес. При этом актерская работа носит проектный характер: занятость зависит от конкретного проекта, количества съемочных дней и условий работы, поэтому фактический доход может существенно различаться от месяца к месяцу.

В топ-5 по динамике также вошли визажисты (+12%, 95 тыс. руб/мес) и художники (+10%, 60,42 тыс. руб/мес). В контексте кинопроизводства эти специалисты играют важную роль: визажисты обеспечивают грим актеров и воплощают в жизнь в целом образы персонажей, а художники участвуют в создании декораций и костюмов.

Под средним зарплатным предложением понимается усредненное значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях на платформе. Показатель может отличаться от номинальной зарплаты сотрудника, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Соискатели тоже стали активнее интересоваться работой в киноиндустрии. Больше всего вырос интерес к профессии актера — число откликов на такие вакансии за год увеличилось на 32%.

«Спрос на профессионалов в сфере видеопроизводства растет вместе с самим рынком контента: компаниям и медиа сегодня нужно больше качественного видео, а значит — специалистов на разных этапах его создания: от подготовки и съемок до монтажа и постпродакшна. При этом растет спрос не только на тех, кто работает непосредственно с техникой и монтажом, но и на участников съемочного процесса. Так, чаще всего на платформе стали искать актеров — в январе–июле 2026 г. число вакансий для них выросло на 24% год к году», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Wildberries создала «убийцу» главного веб-сервиса РЖД

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще