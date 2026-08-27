«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для видеооператоров в сфере кино выросли на 51% за год

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменились средние зарплатные предложения на платформе для специалистов в сфере кинематографа и видеопроизводства. Наибольший рост — на 51% за год — зафиксирован у видеооператоров. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Видеооператорам в январе–июле 2026 г. в среднем предлагали 90,56 тыс. руб/мес. Эти специалисты отвечают за съемку — от построения кадра и света до работы с техникой на площадке. На втором месте — видеомонтажеры: их средние зарплаты выросли на 45% год к году, достигнув 79,56 тыс. руб/мес. Они собирают отснятый материал в готовый ролик, работают со звуком и графикой.

На третьем месте — актеры. Средние предлагаемые зарплаты для них за год выросли на 40% и составили 115,82 тыс. руб/мес. При этом актерская работа носит проектный характер: занятость зависит от конкретного проекта, количества съемочных дней и условий работы, поэтому фактический доход может существенно различаться от месяца к месяцу.

В топ-5 по динамике также вошли визажисты (+12%, 95 тыс. руб/мес) и художники (+10%, 60,42 тыс. руб/мес). В контексте кинопроизводства эти специалисты играют важную роль: визажисты обеспечивают грим актеров и воплощают в жизнь в целом образы персонажей, а художники участвуют в создании декораций и костюмов.

Под средним зарплатным предложением понимается усредненное значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях на платформе. Показатель может отличаться от номинальной зарплаты сотрудника, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

Соискатели тоже стали активнее интересоваться работой в киноиндустрии. Больше всего вырос интерес к профессии актера — число откликов на такие вакансии за год увеличилось на 32%.

«Спрос на профессионалов в сфере видеопроизводства растет вместе с самим рынком контента: компаниям и медиа сегодня нужно больше качественного видео, а значит — специалистов на разных этапах его создания: от подготовки и съемок до монтажа и постпродакшна. При этом растет спрос не только на тех, кто работает непосредственно с техникой и монтажом, но и на участников съемочного процесса. Так, чаще всего на платформе стали искать актеров — в январе–июле 2026 г. число вакансий для них выросло на 24% год к году», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».