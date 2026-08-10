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Пользователи «Авито» смогут оплачивать покупки в «Яндекс Сплит»

На технологической платформе «Авито» появилась возможность оплачивать покупки частями в «Яндекс Сплит». Новый способ оплаты доступен при оформлении товаров с «Авито Доставкой» по всей России. Пользователи могут выбрать срок оплаты от 2 до 24 месяцев — в «Сплит» или «Супер Сплит» — и разделить стоимость покупки на несколько платежей с заранее фиксированным графиком. Об этом CNews сообщил представитель «Сплита».

Интерес покупателей к оплате частями продолжает расти. По данным «Авито», в первом полугодии 2026 г. количество успешно оформленных заказов с оплатой частями выросло на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек таких покупок оказался в три раза выше, чем при обычной оплате. Пользователи всё чаще выбирают такую опцию при покупке товаров, стоимость которых удобнее распределить на несколько месяцев, а не оплачивать целиком сразу.

Оплата частями в «Сплит» доступна для всех категорий товаров с «Авито Доставкой» — от электроники и личных вещей до товаров для хобби, ремонта и запчастей для автомобиля. Чтобы воспользоваться «Сплитом», достаточно выбрать его среди способов оплаты при оформлении заказа. Пользователь заранее увидит график и суммы всех платежей и сможет выбрать подходящий срок оплаты. Если товар не подошел и от него отказались, деньги вернутся на счет, с которого была оплачена покупка в «Сплит».

Сплит даст возможность пользователям не откладывать покупку уникальных товаров на «Авито», а быстро совершить сделку в моменте. Для продавцов – это драйвер роста продаж, так как возможность разбить оплату на несколько частей дает возможность покупателям гибко управлять собственным бюджетом.

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Игорь Герасименко, руководитель продукта «Сплит», сказал: «Оплата частями всё чаще становится осознанным выбором, а не крайней мерой: пользователи используют её не только в случаях нехватки средств, но в том числе, чтобы удобнее распределить бюджет на крупную покупку. Партнёрство с «Авито» логично продолжает эту тенденцию — мы делаем «Сплит» доступным там, где люди совершают дорогостоящие и не всегда простые покупки».

Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления «Авито», сказал: «Мы рады, что пользователям «Авито» стал доступен еще один удобный и знакомый многим способ оплаты покупок — «Яндекс Сплит». Возможность разделить стоимость товара на несколько платежей делает многие покупки доступнее и помогает грамотно планировать финансовую нагрузку. При этом продавец, как и раньше, получает средства после подтверждения сделки. Подключение «Яндекс Сплита» расширяет выбор финансовых сервисов на «Авито» и дает пользователям больше возможностей выбрать подходящий вариант оплаты».

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