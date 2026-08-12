«Авито Подработка»: интерес к подработке пешим курьером в России вырос вдвое

Интерес россиян к подработке пешим курьером за год вырос вдвое (+104%), следует из данных «Авито Подработки» за I полугодие 2026 г. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 49,61 тыс. руб/мес и порядка 5,92 тыс. руб. за смену. Эксперты назвали регионы, где пешим исполнителям готовы платить самые высокие вознаграждения. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Пешая доставка превращается в один из самых быстрорастущих сегментов гибкой занятости: она не требует специальной квалификации или транспорта, а спрос со стороны бизнеса продолжает расти. Средний уровень предлагаемого вознаграждения пешим курьерам во многих регионах России превышает сумму в 50 тыс. руб/мес. Лидером по уровню зарплатных предложений стала Москва — здесь исполнителям в среднем предлагают 63,9 тыс. руб/мес. На втором месте — Томская область с 57,89 тыс. руб/мес. За ней следуют Чувашия (56,77 тыс. руб/мес) и Ульяновская область (56,38 тыс. руб/мес). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область, где среднее предлагаемое вознаграждение пеших курьеров составляет 56,22 тыс. руб/мес.

Вместе с уровнем предлагаемых зарплат растет и интерес исполнителей к таким вариантам подработки. Активнее всего подработку пешим курьером стали искать в Волгоградской области — число откликов там выросло на 126% за год. В Тюменской области количество желающих поработать в пешей доставке увеличилось на 117%, в Свердловской — на 115%. Во всех этих регионах средние предлагаемые вознаграждения превышают общероссийский уровень, что напрямую влияет на готовность исполнителей откликаться на предложения.

«В I полугодии мы видим не просто двукратный всплеск активности соискателей, а структурное изменение отношения людей к подработке: это уже не разовый заработок, а привычный и абсолютно легальный источник дохода. Во многом это связано с доступностью такого формата — для начала подработки, как правило, не требуется специальная квалификация или узкопрофильные навыки», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».