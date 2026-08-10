Рынок дополнительной занятости для рабочих профессий вырос в 1,6 раза

Solar Staff и «Авито Подработка» изучили, как меняется спрос на специалистов рабочих профессий в гибкой занятости. Данные показывают: рынок растет не столько за счет притока новых исполнителей, сколько за счет увеличения выплат и расширения спроса за пределы e-commerce и ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным партнера Solar Staff за июнь 2025 — июнь 2026 г., число исполнителей рабочих специальностей год к году практически не изменилось — рост составил всего 1,8%. При этом совокупный доход, который они получили за задания, вырос в 1,6 раза. Данные показывают: рынок растет не столько за счет притока новых исполнителей, сколько за счёт увеличения выплат и расширения спроса за пределы e-commerce и ритейла.

Аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff и сервиса временной занятости «Авито Подработка» изучили портрет исполнителей, отрасли заказчиков и спрос на специалистов в бытовых услугах, индустрии красоты, фитнесе и сервисных направлениях.

Спрос выходит за пределы e-commerce и ритейла

Год назад рабочие специальности в гибкой занятости были почти полностью связаны с e-commerce и ритейлом: на эти отрасли приходилось 82% заказчиков. Сейчас их доля снизилась до 64%. Это не означает падение интереса со стороны e-commerce, а показывает, что доля рабочих специальностей растет в других отраслях.

Особенно заметно выросла доля для сферы услуг (бытовые и сервисные задачи): с 8% до 23%. Также увеличилась доля HORECA и ивентов — с 3% до 4%. Таким образом, спрос на рабочих специалистов перестаёт быть узкоотраслевой историей складов, логистики и онлайн-торговли. Все чаще такие исполнители нужны сервисным компаниям, бытовым службам, ресторанам, мероприятиям и компаниям реального сектора. Причём речь идет не только о частичной занятости, но и работе в штате на полный день.

«Одна из сфер, где особенно заметен спрос на рабочих специалистов, — автомобильный сервис. По данным “Автостата”, только в 2025 г. объем этого рынка достиг 1,204 трлн руб. — это на 20%, чем в 2024 г. С развитием сервисных услуг меняются и требования к специалистам: автомобили становятся технологически сложнее, развиваются гибридные и электрические силовые установки, цифровые системы, телематика, а кроме того, в последние годы на рынке появилось много новых брендов, с которыми отечественные специалисты раньше не работали. В результате спрос на квалифицированных механиков, автоэлектриков и диагностов китайских автомобилей растёт быстрее, чем рынок готовит новые кадры. В этих условиях компании конкурируют за специалистов, совершенствуя систему мотивации и условия работы. Например, в "Панавто" заработная плата автоэлектрика-диагноста по китайским премиальным автомобилям начинается от 250 тыс. руб. Причем на растущем рынке автосервиса возможности для развития есть и у опытных специалистов, и у тех, кто только входит в профессию. Быстрее осваивать ее и расти помогает наставничество опытных мастеров и обучение по программам автопроизводителей», — сказала Екатерина Норова, HR-директор мультибрендового дилера премиальных автомобилей «Панавто».

В бытовых услугах спрос вырос на 72%

По данным «Авито Подработки», в категории «Бытовые и персональные услуги» за рассматриваемый период количество откликов на предложения подработки выросло на 72%. Это отражает общую тенденцию: занятые горожане всё чаще делегируют бытовые задачи, а бизнес масштабирует привлечение через цифровые платформы.

Наибольший рост интереса к подработке в этой категории зафиксирован в Ставропольском крае (+142%), Ханты-Мансийском АО (+140%), Татарстане (+138%), Тульской области (+128%) и Красноярском крае (+126%).

Среднее предлагаемое вознаграждение в сфере бытовых и персональных услуг по России составило 36,31 тыс. руб. в месяц. Среди ключевых специализаций самый высокий уровень вознаграждения предлагают мастерам по ремонту бытовой техники — 84,9 тыс. руб. в месяц. Также в числе высокооплачиваемых направлений — портные (73,14 тыс. руб.), сантехники (61,61 тыс. руб.), мастера по химчистке (42,43 тыс. руб.) и уборщики (21,33 тыс. руб.).

По среднему уровню вознаграждения в бытовых и персональных услугах лидируют Санкт-Петербург (51,61 тыс. руб.), Забайкальский край (44,26 тыс. руб.), Москва (42,11 тыс. руб.), Кабардино-Балкария (39,77 тыс. руб.) и Волгоградская область (36,61 тыс. руб.).

Индустрия красоты и фитнеса тоже растет

В категории «Фитнес-клубы, спа и салоны красоты» интерес исполнителей к подработке вырос на 36%. Наибольший рост контактов зафиксирован в Красноярском крае (+152%), Саратовской области (+137%), Иркутской области (+94%), Астраханской области (+92%) и Смоленской области (+90%).

Среднее предлагаемое вознаграждение в сфере фитнеса, спа и салонов красоты по России составило 55,05 тыс. руб. в месяц. Среди ключевых специализаций: мастера ногтевого сервиса — 75,68 тыс. руб., мастера по наращиванию ресниц — 67,19 тыс. руб., парикмахеры — 58,65 тыс. руб., мастера депиляции — 49,45 тыс. руб., мастера эпиляции — 49,35 тыс. руб.

По уровню вознаграждения в индустрии красоты лидируют Приморский край (79,19 тыс. руб.), Магаданская область (77,96 тыс. руб.), Москва (77,83 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (76,3 тыс. руб.) и Камчатский край (74,79 тыс. руб.).

«Фитнес-клубы, спа, салоны красоты и бытовые услуги — это сферы, где в основе всего стоит живой контакт: клиент доверяет мастеру самое личное — свой дом, своё тело, свою внешность. Данные платформы подтверждают и уверенный рост интереса исполнителей к такой подработке: на 36% в индустрии красоты и на 72% в бытовых услугах. Примечательно, что четыре из пяти регионов-лидеров по уровню вознаграждения в сфере красоты — это Дальний Восток и Крайний Север, где северные надбавки и высокий доход населения формируют конкурентные условия для специалистов. Всё больше специалистов выбирают частичную занятость — и обе сферы дают для этого объективные возможности», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Больше всего бизнесу нужны разнорабочие

Самой массовой категорией в сегменте остаются разнорабочие: они стабильно составляют около 88–90% всех исполнителей рабочих специальностей. При этом их доля в общей сумме выплат выросла с 68% до 80%.

Медианный доход разнорабочих за проект вырос в 2,6 раза — с 21 до 54 тыс. руб. При этом число исполнителей в категории практически не изменилось, поэтому рост нельзя объяснить сокращением выборки или уходом низкооплачиваемых специалистов.

У монтажников — второй по величине группы — медианный доход вырос на 17%, а число исполнителей увеличилось на 20%. Это также указывает на реальный рост спроса: в категорию приходит больше специалистов, но средний уровень выплат все равно растет.

«Проектная занятость выходит за пределы ИT, маркетинга и креатива: бизнес все чаще привлекает внештатных исполнителей для рабочих специальностей — от складских и логистических задач до монтажа, сервиса и ремонта. При этом рост выплат нельзя объяснить изменением состава исполнителей: у разнорабочих медианный доход за проект вырос почти в 2,6 раза при практически неизменном числе специалистов. Это говорит о реальном росте ценности такой работы для бизнеса. Гибкое привлечение рабочих специалистов становится частью операционной модели компаний, особенно когда нужно быстро закрывать нагрузку без расширения штата», — сказала Кристина Ибрагимова, коммерческий директор сервиса для автоматизации работы с исполнителями Solar Staff.

По данным исследования «Яков и Партнеры» и ВНИИ труда, опубликованного в 2026 г., к 2029 г. обрабатывающей промышленности потребуется около 1,6 млн работников. При этом 70% кадровой потребности приходится на специалистов среднего уровня квалификации, преимущественно рабочих профессий.

Исполнители все чаще оформляют самозанятость

По данным партнера Solar Staff, среди исполнителей рабочих специальностей растёт доля самозанятых. За год она увеличилась с 67% до 74%, а доля физлиц без такого статуса снизилась с 35% до 27%.

Это говорит о постепенной формализации рынка: исполнители чаще выбирают официальный налоговый статус, а заказчики получают более прозрачный формат сотрудничества. Для специалистов самозанятость также может быть выгоднее, чем работа в статусе физлица, поскольку позволяет самостоятельно платить налог по специальному режиму и официально подтверждать доход.

Как считали. Аналитики проанализировали более 5 тыс. обезличенных аккаунтов фрилансеров партнера Solar Staff в сегменте рабочих профессий, а также профили компаний, которые с ними работают. Аналитики «Авито Подработки» проанализировали данные платформы, где ежедневно доступны смены в более 500 городах по России.