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«Авито Реклама» и «Авито Подработка»: почти половина россиян планирует подрабатывать этой осенью

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Подработки» провели исследование* среди более чем 10 тыс. респондентов, чтобы узнать, планируют ли они искать дополнительную занятость осенью, что мотивирует их выходить на подработку и какой доход они рассчитывают получать. Почти половина опрошенных (46%) намерены подрабатывать осенью, а в среднем рассчитывают получать на подработке около 36,56 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди тех, кто планирует дополнительную занятость, 12% уже нашли подходящие смены, 21% активно рассматривают предложения, а 13% пока только собираются начать искать подработку в ближайшее время. При этом почти четверть опрошенных (27%) готовы рассмотреть такой вариант, если появится подходящее предложение.

При выборе подработки для россиян важны не только условия оплаты, но и формат. Почти четверть (по 23%) респондентов предпочитают работать из дома или в помещении. 18% готовы выполнять задачи на улице, если такая подработка предполагает более высокую оплату.

Для большинства респондентов подработка осенью — это осознанный финансовый шаг. Треть опрошенных (33%) называют главной мотивацией возможность самостоятельно обеспечивать свои финансовые потребности. Еще 29% планируют с помощью подработки накопить на крупную покупку.

Среди сфер, которые россияне рассматривают для подработки, лидирует социальная (образование, здравоохранение, культура, спорт, соцзащита, ЖКХ) — ее выбрали 17% респондентов. Производство и промышленность, а также складская логистика привлекают по 14% опрошенных. Строительство и ремонт рассматривают 9%, транспорт — 8%, сельское хозяйство и сезонные работы — 7%.

«Осень — период, когда бизнесу особенно важно быстро усиливать команды: после лета растет деловая активность, увеличивается число заказов в торговле, логистике и на складах. Платформенная модель позволяет компаниям гибко закрывать такие задачи, привлекая исполнителей на разовые смены, а людям — самостоятельно выбирать время, место и длительность подработки. Благодаря этому подработка становится удобным инструментом и для бизнеса, и для тех, кто хочет увеличить доход без отказа от основной работы», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Онлайн-реклама влияет на выбор подработки для 69% россиян, готовых рассмотреть дополнительную занятость. 12% называют рекламные предложения одним из главных факторов принятия решения. Еще 26% учитывают рекламу, но финальный выбор определяют другие параметры, а 31% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

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Среди источников информации о подработке 35% респондентов называют рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. На рекомендации друзей и коллег ориентируются 28%, на рекламу на видеоплатформах — 20%, в сервисах коротких вертикальных видео — 16%.

«Осенью вместе с ростом спроса на подработку увеличивается и конкуренция за внимание исполнителей. В этот период особенно важно быть заметным: потенциальные исполнители одновременно рассматривают множество предложений и выбирают те, которые быстрее привлекают их внимание и понятнее отвечают на их запрос. Онлайн-реклама помогает работодателям выделиться среди других предложений и обратиться к аудитории в момент, когда она готова рассматривать дополнительные варианты дохода», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

* Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет


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