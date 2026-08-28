«Авито Работа»: число вакансий для соискателей старшего возраста выросло почти вдвое по отдельным профессиям

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменилось количество вакансий, доступных в том числе для специалистов старшего возраста, в июне–июле 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее заметный рост числа предложений отмечен в рабочих и производственных специальностях: количество вакансий для стропальщиков выросло на 98%, для сельскохозяйственных рабочих — на 94%, для автоэлектриков — на 70%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Стропальщикам работодатели в среднем предлагают 65 тыс. руб/мес. Эти специалисты обеспечивают подготовку грузов к подъему и перемещению: выполняют обвязку, зацепку и контроль за надежностью крепления при работе с подъемными механизмами. Средний предлагаемый доход сельскохозяйственных рабочих составляет 71,89 тыс. руб/мес. Они заняты на полевых работах, в уходе за культурами и сборе урожая. Автоэлектрики в среднем могут рассчитывать на 118,75 тыс. руб/мес. Эти специалисты отвечают за диагностику и ремонт электрооборудования автомобилей. Также в топ-5 направлений по динамике вакансий для специалистов старшего возраста вошли газорезчики (+70% к количеству предложений, средняя предлагаемая зарплата 82,5 тыс. руб/мес) и монтажники (+69% к количеству вакансий, средняя предлагаемая зарплата — 113,58 тыс. руб/мес).

Важно учитывать, что средние зарплатные предложения складываются из значений, указанных работодателями в вакансиях, и могут отличаться от фактического дохода. На итоговую сумму влияют регион, опыт и квалификация, график занятости, а также премии и дополнительные выплаты. На уровень предлагаемых зарплат влияет и то, что многие позиции предполагают вахтовый формат работы, который традиционно сопровождается более высоким уровнем вознаграждений.

«По данным аналитического дайджеста «Авито Работы» за II квартал 2026 г., рынок труда сохраняет высокую занятость: безработица находится на минимальном уровне 2,2%, а традиционное ядро — специалисты 30–44 лет — почти полностью трудоустроено: заняты 97% мужчин и 90% женщин. Поэтому работодатели все чаще обращаются к специалистам старшего возраста — это зрелые профессионалы с многолетним опытом, которые хотят и готовы работать. Компании ценят их экспертизу и все чаще предлагают гибкие форматы занятости. Этот подход подтверждается откликом со стороны самих специалистов: за II квартал 2026 г. активность кандидатов 55+ заметно выросла — интерес к вакансиям в сельском хозяйстве увеличился на 50%, в общепите и автосервисах — на 42%, в розничной торговле — на 33%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

В регионах работодатели также стали чаще размещать вакансии, доступные соискателям старшего возраста. Наиболее заметный рост числа предложений отмечен в Республике Саха (Якутия) — здесь показатель увеличился на 27% год к году. В Республике Бурятия количество таких вакансий выросло на 19%, а в Амурской области — на 12%. Таким образом, положительная динамика отмечена сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, где становится больше возможностей для продолжения профессиональной деятельности.