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Аналитики МТС и «Авито» выяснили, что дальневосточники старше 45 реже покупают онлайн, чем другие россияне

МТС и онлайн-платформа «Авито» провели совместное исследование цифровой грамотности в России. Согласно данным аналитиков, жители Дальнего Востока старшего возраста демонстрируют наиболее настороженное отношение к интернет-покупкам и продажам по сравнению с другими регионами России. При этом они активнее остальных запрашивают обучение через короткие видеоуроки и ждут практических советов от цифровых компаний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Только 12% дальневосточников старше 45 лет регулярно совершают сделки в интернете, а 34% делают это редко или никогда. Для сравнения: в среднем по России каждый четвертый россиянин той же возрастной группы (25%) покупает и продает онлайн часто, а еще 31% — иногда. Таким образом, доля регулярных пользователей онлайн-сделок на Дальнем Востоке вдвое ниже общероссийского показателя.

При этом 63% жителей Дальнего Востока хотели бы повышать цифровую грамотность через короткие видеоролики — это один из самых высоких запросов на такой формат среди всех возрастных групп. 78% дальневосточников уверены, что прикладные советы по цифровой безопасности должны давать именно цифровые компании (по России — 77%).

Мнение, что обучать должны дети, внуки или знакомые, на Дальнем Востоке разделяют лишь 26% опрошенных — значительно меньше, чем тех, кто рассчитывает на помощь бизнеса. К родственникам старшее поколение обращается в основном за конкретной помощью: освоить новое приложение (28%), разобраться со смартфоном в целом (20%), настроить защиту (15%) или распознать мошенничество (13%).

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Самые популярные советы, которые жители Дальнего Востока дают пожилым родственникам: не передавать личные данные третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать персональные данные по телефону, а также не соглашаться на предоплату и покупать только на проверенных площадках.

«Результаты исследования четко показывают дальневосточную специфику: наши жители старше 45 лет вдвое реже совершают онлайн-сделки, чем в среднем по России, и при этом активно хотят учиться — предпочитая короткие видеоуроки. Мы видим в этом запрос на понятные и практичные инструменты защиты. Как мобильный оператор мы не только обучаем, но и ежедневно защищаем абонентов: наши системы блокируют тысячи нежелательных звонков злоумышленников, а встроенный ИИ-ассистент в режиме реального времени предупреждает о возможной опасности во время подозрительного вызова. Это особенно важно для старшего поколения. Мы продолжим развивать цифровую безопасность в Хабаровском крае, опираясь на реальные потребности жителей», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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