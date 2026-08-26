«Авито Работа»: зарплатные предложения для электриков в промышленном строительстве выросли на 25%

Эксперты «Авито Работы» сравнили, как за последний год изменились средние зарплатные предложения для электриков в разных отраслях. Заметнее всего они выросли в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов: во II квартале 2026 г. работодатели предлагали таким специалистам в среднем 100,14 тыс. руб/мес — это на 25% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В строительстве жилых и коммерческих объектов средние зарплатные предложения для электриков выросли на 20% и достигли 101,14 тыс. руб/мес. В пищевой промышленности уровень предлагаемого вознаграждения увеличился на 15% — до 68,95 тыс. руб/мес.

Здесь и далее под средним зарплатным предложением понимается усредненное значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, которую работодатели указывают в вакансиях на платформе. Показатель может отличаться от номинальной зарплаты сотрудника, поскольку не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

Спрос на электриков также продолжает расти. Наибольшая динамика зафиксирована в энергетике — число вакансий для этих специалистов за год выросло в 2,2 раза (+124%). В сфере технического обслуживания, ремонта техники и оборудования спрос на электриков вырос на 14% за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 80 тыс. руб/мес. При этом важно учитывать, что указанные средние зарплатные предложения рассчитаны для начинающих специалистов — с опытом и квалификацией уровень дохода может быть значительно выше. Кроме того, итоговый заработок электрика зависит от региона работы, формата занятости и сложности выполняемых задач.

«Рост зарплатных предложений для электриков связан с высокой потребностью в специалистах сразу в нескольких отраслях. В строительстве они нужны как на этапе возведения новых объектов, так и для дальнейшего обслуживания инженерных систем. На фоне этого растет и интерес самих специалистов: например, число откликов на вакансии в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры увеличилось на 34% за год», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».