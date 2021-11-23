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Удаленная работа сотрудников (удаленка)
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23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис?
05.08.2021 Аналитика All Cups: важнее «удаленки» для российских ИТ-шников только большая зарплата
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс»
26.02.2021 McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки
27.01.2021 Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК
06.11.2020 Как перестроить работу ИТ-служб на удаленке
27.10.2020 Tele2 поможет корпоративным клиентам ускорить бизнес-процессы на «удаленке»
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс
15.10.2020 Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты
16.07.2020 Corpsoft24 выпустила ПО для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке»
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу
01.06.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: ИТ-компании на «удаленке» работают эффективнее, чем в офисе
20.04.2020 Cтройконтроль на «удаленке»
20.01.2020 Удаленная работа

Публикаций - 153, упоминаний - 213

Удаленная работа сотрудников (удаленка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21014 13
VK - Mail.ru Group 2814 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 8
VMware 1981 7
Крок 1560 7
5034 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 6
Yandex - Яндекс 4582 6
Cisco Systems 4640 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 5
Meta - Facebook 4129 5
Accenture - Аксенчер 778 5
1С-Битрикс - Bitrix 416 5
Инфосистемы Джет 841 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 4
Google LLC 9440 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 4
Nokia Corporation 5235 4
Intel Corporation 10803 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 4
Twitter 2293 4
Huawei 2996 3
HP Inc. 5104 3
Infotecs - ИнфоТеКС 300 3
Код Безопасности 389 3
GitHub 448 3
Citrix Systems 725 3
Ланит - Норбит - Norbit 266 3
Dell Technologies - Dell Computer 841 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 3
Oracle Corporation 5811 3
Amazon Inc - Amazon.com 2529 3
Информзащита 616 3
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Базальт СПО 220 3
Veeam Software 266 3
Apple Inc - Эппл Рус 10124 3
СберАвто 18 8
HeadHunter Group - HH Group 385 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 4
PepsiCo - Пепсико 147 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Citibank - Ситибанк 250 2
Ингосстрах СПАО 279 2
BMW 372 2
Альфа-Банк 1336 2
X5 Group - Пятерочка 291 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 26 2
X5 Group 650 2
Банк Санкт-Петербург 127 2
ГПБ - Газпромбанк 801 2
РЖД - Российские железные дороги 1331 2
Почта России ПАО 1798 2
Зарубежнефть 28 1
Valtec 9 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 27 1
Май - Российская торговая компания 63 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 45 1
Conde Nast - Конде Наст 22 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 1
ПГК - Первая грузовая компания 113 1
Авто.ру - Auto.ru 77 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 7 1
Открытие Брокер 14 1
Hansa - Ханса 71 1
ВсеИнструменты.ру 14 1
Cushman & Wakefield 5 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 6
Президент Российской Федерации 1731 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 4
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 2
МФЦ Мои документы Курской области АУ КО 1 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Мэр города Москвы 16 1
Правительство Москвы - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 88 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Счётная палата РФ 556 1
ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 50 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Правительство Москвы 819 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 1
Администрация Президента РФ 325 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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