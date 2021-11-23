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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Удаленная работа сотрудников (удаленка)
Мониторинг удаленно работающего персонала
Дистанционная работа
Публикаций - 153, упоминаний - 213
Удаленная работа сотрудников (удаленка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2443 7
|Матвиенко Валентина 104 4
|Собянин Сергей 220 4
|Клишас Андрей 44 4
|Неверов Сергей 8 4
|Мишустин Михаил 333 3
|Исаев Андрей 20 3
|Мегрелишвили Георгий 17 2
|Тутуков Алексей 2 2
|Рустамов Рустам 181 2
|Попов Александр 32 2
|Галкин Дмитрий 20 2
|Мелехин Иван 18 2
|Яковенко Денис 3 2
|Володин Вячеслав 67 2
|Засохлин Иван 9 2
|Одинцов Дмитрий 87 2
|Янкин Андрей 21 2
|Коростелев Павел 9 2
|Папура Михаил 6 2
|Платонов Михаил 42 2
|Шадаев Максут 420 2
|Клявин Владимир 30 2
|Торбахов Александр 54 1
|Борисов Илья 26 1
|Касперская Наталья 237 1
|Рахметов Руслан 29 1
|Починок Николай 10 1
|Гришин Владислав 2 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
|Мылицын Роман 81 1
|Урьяс Вадим 81 1
|Пегасов Сергей 53 1
|Садовенко Илья 62 1
|Халматов Максим 48 1
|Timothy William Bray - Тим Брэй 9 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 1
|Бочарникова Татьяна 79 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Поляков Сергей 63 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 791 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 2
|Bloomberg 939 2
|ZDnet 559 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5681 2
|Business Insider 184 2
|The Bell - Издание 34 2
|РИА Новости 720 1
|Kotaku 21 1
|GQ 12 1
|Cosmopolitan 22 1
|Российская газета 219 1
|The Information 39 1
|The Verge - Издание 459 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
|Forbes - Форбс 560 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru