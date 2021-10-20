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Удаленная работа сотрудников (удаленка)
Мониторинг удаленно работающего персонала


20.10.2021 Рост зарплат ИТ-специалистов внезапно прекратился, сменившись падением 1
31.08.2021 «Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 2
20.08.2021 «Удаленщики» придумали, как удвоить зарплату тайком от начальства 3
06.08.2021 Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии 1
05.08.2021 Аналитика All Cups: важнее «удаленки» для российских ИТ-шников только большая зарплата 1
28.07.2021 Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе 2
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
14.07.2021 «Ростелеком»: самая «дорогая» утечка в финансовом секторе в 2020 году стоила свыше 100 млн рублей 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
14.05.2021 Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
29.04.2021 «Авиасейлс» перешла на удаленный наем сотрудников с HRlink 1
26.04.2021 «Сёрчинформ» открыла курсы корпоративной ИБ-грамотности для разных отраслей бизнеса 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 2
13.04.2021 «Лаборатория Касперского»: каждая третья семья докупала устройства или брала их в аренду для обучения на «дистанционке» 1
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux 1
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP 1
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 1
31.03.2021 Сервис «Работа.ру» упростил поиск вакансий с удаленной занятостью и возможностью переезда 1
30.03.2021 В чем выгода внедрения VDI: опыт финансового сектора 2
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 2
26.03.2021 «Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
19.03.2021 Рост продаж мониторов для ПК установил рекорд за всю историю наблюдений 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 2
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 5
04.03.2021 Исследование: из-за COVID-19 компании признали ИТ стратегическим активом и перестали на нем экономить 1
02.03.2021 Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai 2
26.02.2021 McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home 2
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
20.02.2021 Corpsoft24 оснастила ПО Rewtas продвинутыми инструментами аналитики 1
17.02.2021 Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России 1
15.02.2021 7 способов саботировать переход на Agile 1
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1

Публикаций - 112, упоминаний - 163

Удаленная работа сотрудников (удаленка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 12
Microsoft Corporation 11095 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Cisco Systems 2040 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Accenture - Аксенчер 532 5
Facebook 3766 5
Крок 1220 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Twitter 2204 4
Google LLC 7154 4
Nokia Corporation 2439 4
VMware 1829 3
Инфосистемы Джет 675 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Veeam Software 250 2
Lenovo Group 1637 2
SBCloud - СБКлауд 31 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Huawei 2730 2
IBM 3544 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
AppDynamics 30 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Dell Technologies 133 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
NetApp 485 2
3748 2
Oracle Corporation 3350 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Intel Corporation 4180 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Ланит ГК 1157 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Softline - Софтлайн 1474 1
SAP SE 3215 1
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
PepsiCo - Пепсико 95 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Почта России ПАО 1574 2
X5 Group 599 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Альфа-Банк 1125 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Май - Российская торговая компания 49 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
Hansa - Ханса 59 1
Valtec 9 1
Зарубежнефть 27 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Square 38 1
Candy Group - Канди 53 1
Траско - Trasko 27 1
Нордеа Банк 49 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Citibank - Ситибанк 170 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
Открытие Брокер 13 1
A.T.Legal 10 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Cushman & Wakefield 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Президент Российской Федерации 1439 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
МФЦ Мои документы Курской области АУ КО 1 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Мэр города Москвы 13 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Правительство Москвы 653 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Счётная палата РФ 460 1
Единая Россия - Политическая партия 176 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
Kubernetes 307 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
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3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
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CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 2
Microsoft Windows 10 6645 15
Java - Язык программирования 1177 11
Google Android 10751 7
Linux OS 4260 6
SQL - Язык программирования 434 6
Apple iOS 5742 5
Apple macOS 926 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Teams 214 4
JavaScript - Язык программирования 631 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Cisco Webex 107 3
Microsoft Skype 1469 3
Microsoft Windows 853 2
Microsoft Office 365 769 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Ред ОС 239 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 6 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
WhatsApp Messenger 654 2
Node.js - программная платформа 58 2
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 5 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Aladdin Liveoffice 1 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Office 1942 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
PHP - Язык программирования 305 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Rakuten Viber 429 1
Путин Владимир 1826 7
Клишас Андрей 44 3
Исаев Андрей 19 3
Собянин Сергей 211 3
Рустамов Рустам 169 2
Мегрелишвили Георгий 16 2
Матвиенко Валентина 58 2
Платонов Михаил 38 2
Янкин Андрей 14 2
Шадаев Максут 384 2
Мишустин Михаил 302 2
Неверов Сергей 6 2
Карпов Иван 41 1
Урьяс Вадим 76 1
Клепиков Алексей 77 1
Михалев Евгений 40 1
Симакович Александр 1 1
Рахметов Руслан 23 1
Муравьев Владимир 29 1
Кулешов Сергей 35 1
Панферов Алексей 22 1
Садовенко Илья 60 1
Петров Михаил 88 1
Алифанов Кирилл 56 1
Смирнов Алексей 142 1
Борисов Илья 26 1
Суровец Дмитрий 44 1
Пегасов Сергей 52 1
Починок Николай 8 1
Халматов Максим 45 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 8 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Абакумов Евгений 103 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Лацанич Василь 92 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 5
США - Кремниевая долина 399 4
Германия - Федеративная Республика 3643 3
США - Сан-Франциско 694 3
США - Калифорния 974 3
Украина 3372 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
США - Колорадо 55 2
Европа Западная 614 2
США - Вашингтон 334 2
Грузия 691 2
Северная Америка 1413 2
США - Денвер 25 2
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Африка 1489 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Казахстан - Республика 2632 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - Свердловская область 806 1
Северный полярный круг 25 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Сиэтл 134 1
США - Техас 223 1
Монголия 172 1
США - Флорида 142 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Иркутская область 545 1
Таджикистан - Республика 436 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 36
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 6
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Трудовой договор 2 2
Федеральное законодательство 254 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Молодёжный парламентаризм 2 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Bloomberg 785 2
Thomson Reuters - Рейтер 1735 2
Business Insider 182 2
The Bell - Издание 34 2
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 442 1
РИА Новости 654 1
РосКомСвобода 75 1
The Information 39 1
Российская газета 92 1
Kotaku 21 1
Gartner 2192 5
IDC - International Data Corporation 2720 4
CNews Analytics 1990 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
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CCS Insight 20 1
Strategy Analytics 176 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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