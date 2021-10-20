Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Удаленная работа сотрудников (удаленка)
Мониторинг удаленно работающего персонала
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 163
Удаленная работа сотрудников (удаленка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 7
|Клишас Андрей 44 3
|Исаев Андрей 19 3
|Собянин Сергей 211 3
|Рустамов Рустам 169 2
|Мегрелишвили Георгий 16 2
|Матвиенко Валентина 58 2
|Платонов Михаил 38 2
|Янкин Андрей 14 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Неверов Сергей 6 2
|Карпов Иван 41 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Михалев Евгений 40 1
|Симакович Александр 1 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Муравьев Владимир 29 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Панферов Алексей 22 1
|Садовенко Илья 60 1
|Петров Михаил 88 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Борисов Илья 26 1
|Суровец Дмитрий 44 1
|Пегасов Сергей 52 1
|Починок Николай 8 1
|Халматов Максим 45 1
|Timothy William Bray - Тим Брэй 8 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Лацанич Василь 92 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Bloomberg 785 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 2
|Business Insider 182 2
|The Bell - Издание 34 2
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РИА Новости 654 1
|РосКомСвобода 75 1
|The Information 39 1
|Российская газета 92 1
|Kotaku 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru