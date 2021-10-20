Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46346
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МТС
Мобильные ТелеСистемы


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 5
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
18.10.2021 Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть 2
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона 4
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 2
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 7
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 3
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 4
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 2
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 4
06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 15
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 12
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 7
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 7
27.09.2021 МТС и факультет психологии МГУ обучат киберпсихологии и UX-дизайну 4
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 3
24.09.2021 Первые Коростели, Зеленая Поляна, Луговое и еще семнадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС 3
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов 4
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 1
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 2
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 4
22.09.2021 Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС 21
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 7
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 2
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 3
17.09.2021 МТС построила для «Сбера» две пилотные зоны 5G 4
17.09.2021 МТС увеличила долю в УК «Система капитал» до 100% 10
17.09.2021 МТС купила у собственных хозяев инвестиционную компанию за 3,5 миллиарда 20
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 BQ и МТС объявляют о сотрудничестве 4

Публикаций - 6441, упоминаний - 29121

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 1748
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1510
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 794
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 504
АФК Система ПАО 990 432
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 311
Samsung Electronics 5627 310
Apple Inc - Эппл Рус 7669 264
Huawei 2723 249
Yandex - Яндекс 4098 248
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 215
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 215
Yota - Скартел 623 168
Microsoft Corporation 10997 161
VK - Mail.ru Group 2482 155
Nokia Corporation 2404 155
NVision Group - Энвижн Груп 544 135
Ericsson 846 127
Google LLC 7124 113
Telia Company 346 109
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 105
Ростелеком Связьинвест 692 105
Ростех - Ростехнологии 2230 105
Vodafone Group 374 101
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 97
Facebook 3764 97
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 95
Ситроникс - Sitronics 556 94
Киевстар 256 94
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 91
Скай Линк - Skylink 496 91
3726 91
ZTE Corporation 549 90
LG Electronics 1831 89
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 89
СМАРТС Компания 203 88
HTC Corporation 1184 88
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 74
Sony 2306 72
Oracle Corporation 3331 72
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 375
Евросеть 882 161
Связной ГК 875 140
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 140
Газпромбанк - ГПБ 692 139
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 137
РЖД - Российские железные дороги 1081 132
МТС банк 254 131
Альфа-Банк 1122 120
Почта России ПАО 1570 111
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 111
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 92
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 81
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 79
X5 Group 599 77
Аэрофлот 492 74
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 65
Альфа-Групп 318 63
Qiwi 783 59
X5 Group - Пятерочка 559 56
Ингосстрах СПАО 210 56
Visa International 1343 55
ВТБ24 583 53
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 53
Уралсиб Банк 389 50
Роснефть НК 367 49
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 47
Segezha Group - Сегежа Групп 85 45
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 45
ПСБ - Промсвязьбанк 613 43
ВТБ Банк Москвы 371 42
Газпром нефть 380 42
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 39
Takilant 50 39
Газпром ПАО 518 39
ПГК - Первая грузовая компания 98 38
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 37
АльфаСтрахование СГ 207 37
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 37
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 457
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 280
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 258
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 157
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 140
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 110
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 100
Президент Российской Федерации 1439 94
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 92
Правительство РФ 2198 88
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 85
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 76
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 71
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 68
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 53
Арбитражный суд города Москвы 339 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 48
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 47
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 44
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 41
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 39
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 39
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 35
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 33
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 33
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 33
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 29
Счётная палата РФ 459 28
Правительство Москвы 649 28
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 27
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 27
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 26
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 23
Федеральное казначейство России 766 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 126
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 42
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 38
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 28
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 24
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 16
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 15
АФТ - Ассоциация Финтех 76 15
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 12
Руссофт - Russoft 250 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 7
ЛДПР 68 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 6
Единая Россия - Политическая партия 171 6
АРБ - Ассоциация российских банков 81 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 3
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Лига стримеров 2 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1031
3G - Стандарт мобильной связи 3699 865
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 377
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 355
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 350
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 340
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 236
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 217
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 215
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 167
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 136
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 124
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 119
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 116
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 113
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 113
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 107
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 104
Big Data - Большие данные 1136 97
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 93
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 90
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 87
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 87
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 84
LTE-смартфон 138 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 78
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 71
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 64
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 63
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 62
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 62
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 62
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 58
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 56
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 55
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 55
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 55
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 52
Google Android 10750 298
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 173
Apple iOS 5741 166
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 160
МТС Cloud - CloudMTS 125 119
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 90
МТС 3G-сеть 86 83
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 77
Google Play - Google Store - Android Market 2515 75
Apple iPhone 5 710 70
Microsoft Windows 10 6602 66
Apple - App Store 2198 65
Apple iPad 3263 58
Apple iPhone 4 700 50
Microsoft Windows Phone OS 1472 50
VK - Mail.ru Одноклассники 848 49
Google YouTube - Видеохостинг 1702 49
Microsoft Skype 1459 49
МТС Деньги 42 38
Symbian OS 755 37
Apple iPad mini 375 37
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 37
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 36
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 36
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 35
Linux OS 4236 35
WhatsApp Messenger 654 34
МТС Мобильные сотрудники 39 34
МТС SIM-карты 35 33
МТС Коннект 32 32
МТС Мобильная библиотека 32 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 32
МТС ТВ 37 32
Microsoft Azure 1171 31
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 30
Rakuten Viber 429 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 29
МТС Автосекретарь 35 29
ICQ 493 29
Samsung Galaxy Note 558 28
Путин Владимир 1820 170
Никифоров Николай 1126 112
Ушацкий Андрей 100 99
Медведев Дмитрий 1433 93
Герчук Михаил 87 83
Дубовсков Андрей 82 78
Щеголев Игорь 676 77
Евтушенков Владимир 130 76
Шамолин Михаил 102 74
Корня Алексей 73 72
Поповский Александр 86 71
Лацанич Василь 92 70
Айбашева Анна 91 69
Кусков Денис 150 64
Каримова Гульнара 89 57
Мотовилов Олег 58 56
Кузьменко Валерия 58 56
Каримов Ислам 85 55
Чаркин Евгений 182 55
Николаев Вячеслав 56 55
Солодовников Дмитрий 55 55
Брюквин Юрий 196 54
Клепиков Алексей 77 47
Рылов Дмитрий 45 45
Морошкин Александр 106 45
Соловенчук Александр 44 44
Дмитриев Кирилл 93 43
Халматов Максим 45 43
Малис Александр 110 42
Усманов Алишер 241 41
Аветисян Армен 41 41
Иванов Олег 124 40
Егоров Игорь 40 40
Четвернин Алексей 651 40
Авакян Гаянэ 50 37
Урьяс Вадим 76 37
Попов Андрей 72 35
Ершов Андрей 45 35
Рейман Леонид 407 33
Свердлов Денис 163 33
Россия - Российская федерация - РФ 57124 3028
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 1242
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 487
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 353
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 351
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 276
Украина 3344 272
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 213
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 209
Узбекистан - Республика 820 191
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 188
Россия - СФО - Новосибирск 1954 179
Беларусь - Белоруссия 2079 170
Россия - Сибирь 871 168
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 161
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 155
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 153
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 145
Россия - Владивосток 864 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 129
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 125
Россия - Красноярский край 657 123
Россия - ПФО - Казань 1507 123
Армения - Республика 684 120
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 120
Восточная Европа 1667 120
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 120
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 119
Казахстан - Республика 2618 117
Россия - ПФО - Самара 1285 113
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 113
Европа 3725 109
Россия - Республика Алтай 681 107
Россия - Свердловская область 804 100
Россия - Амурская область 320 100
Россия - Приморский край - Приморье 604 98
Россия - Ростовская область 859 97
Россия - Краснодарский край 913 97
Россия - Краснодар 1031 97
Индия - Республика 2156 92
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 144
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 119
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 107
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 92
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 92
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 82
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 80
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 70
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 47
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 45
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 44
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 41
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 34
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 32
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 31
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 31
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 30
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 30
Русский язык 966 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 28
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 19
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 19
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 18
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 18
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 18
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 17
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 16
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 14
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 13
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 13
Антитеррор 62 12
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 111
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 81
Коммерсантъ - Издательский дом 480 68
Прайм - Агентство экономической информации 527 50
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 45
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 40
Ведомости 259 37
РИА Новости 654 37
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 36
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 35
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 20
Forbes - Форбс 441 18
НТВ - Телекомпания 163 16
Bloomberg 785 15
Thomson Reuters - Рейтер 1708 14
Россия 24 - телеканал 86 12
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 11
Стрим-ТВ - телекомпания 79 10
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 10
CNews - ZOOM.CNews 1084 10
Wikipedia - Википедия 272 10
Apps4All 25 9
ТНТ - Телеканал 94 9
ТВ-3 - телеканал 48 7
За Телеком - telegram-канал 37 7
The Wall Street Journal 709 7
FT - Financial Times 246 7
КиноПоиск - Портал о кино 118 7
TAdviser - Центр выбора технологий 214 7
WikiLeaks 106 6
The Bell - Издание 34 6
КХЛ HD - телеканал 22 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 5
The Verge - Издание 448 5
Российская газета 91 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 5
Радио Свобода - радиостанция 22 5
Mezzo - телеканал 7 4
National Geographic 34 4
Пятый канал - Телеканал 38 4
CNews Analytics 1988 188
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 102
IDC - International Data Corporation 2708 75
TelecomDaily ИАА 112 62
Gartner 2187 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 29
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 19
AC&M Consulting 54 18
Juniper Research 278 11
IDC Russia - IDC Россия 115 8
Strategy Analytics 173 7
RAEX - Эксперт РА 49 7
CNews Инновация года - награда 26 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Kelly Services 16 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 4
Synergy Research Group 13 4
Frost & Sullivan 101 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 4
Zecurion Analytics 25 4
Forrester Research 385 4
Fortune Global 500 160 3
CNews Fast рейтинг 29 3
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 3
BCG - Boston Consulting Group 43 3
ABI Research 181 3
Markets&Markets Research 78 3
IDC EMEA 14 2
Grand View Research 11 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
Analysys Mason 26 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
Mordor Intelligence 8 2
GSMA Intelligence 5 2
Ericsson Mobility Report 27 2
CCS Insight 20 2
comScore 224 2
IHS iSuppli 273 2
eMarketer 77 2
CNews Мишень 7 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 28
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 21
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 12
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 9
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 31 9
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 9
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 7
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 6
GfK - ГФК-Русь 119 6
ТГУ - Томский государственный университет 62 6
ИИИ - Институт исследований интернета 17 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 5
РАН - Российская академия наук 315 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 5
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
МЭИ - Московский энергетический институт 38 4
Академгородок Новосибирск 29 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
Сириус - Образовательный центр 85 3
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 54
CNews AWARDS 291 45
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 44
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 30
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 29
Олимпийские игры - Olympic Games 302 21
CNews Баттл 34 21
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 14
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 11
МТС Телеком Идея 11 10
Worldskills - Ворлдскиллс 72 9
CNews APPWards 36 8
Digital October - конференционное пространство 86 7
Oracle AppsForum 12 5
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 5
CNews FORUM Кейсы 44 4
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 4
Цифровая прокачка региона 22 3
CSTB Telecom & Media 37 3
Oracle Modern Cloud Day 7 3
Цифровая среда онлайн 5 2
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
CNews ИТ-стратегия 13 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Microsoft Imagine Cup 43 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
AI Russia Awards 4 2
GeekBrains 40 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
Oracle OpenWorld 36 2
Чемпионат Италии по футболу 6 2
Global Finance World's Best Digital Bank Awards 1 1
Зимние Азиатские игры 2 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754861, в очереди разбора - 658551.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще