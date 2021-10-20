Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС
Мобильные ТелеСистемы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 6441, упоминаний - 29121
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 170
|Никифоров Николай 1126 112
|Ушацкий Андрей 100 99
|Медведев Дмитрий 1433 93
|Герчук Михаил 87 83
|Дубовсков Андрей 82 78
|Щеголев Игорь 676 77
|Евтушенков Владимир 130 76
|Шамолин Михаил 102 74
|Корня Алексей 73 72
|Поповский Александр 86 71
|Лацанич Василь 92 70
|Айбашева Анна 91 69
|Кусков Денис 150 64
|Каримова Гульнара 89 57
|Мотовилов Олег 58 56
|Кузьменко Валерия 58 56
|Каримов Ислам 85 55
|Чаркин Евгений 182 55
|Николаев Вячеслав 56 55
|Солодовников Дмитрий 55 55
|Брюквин Юрий 196 54
|Клепиков Алексей 77 47
|Рылов Дмитрий 45 45
|Морошкин Александр 106 45
|Соловенчук Александр 44 44
|Дмитриев Кирилл 93 43
|Халматов Максим 45 43
|Малис Александр 110 42
|Усманов Алишер 241 41
|Аветисян Армен 41 41
|Иванов Олег 124 40
|Егоров Игорь 40 40
|Четвернин Алексей 651 40
|Авакян Гаянэ 50 37
|Урьяс Вадим 76 37
|Попов Андрей 72 35
|Ершов Андрей 45 35
|Рейман Леонид 407 33
|Свердлов Денис 163 33
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754861, в очереди разбора - 658551.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754861, в очереди разбора - 658551.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru