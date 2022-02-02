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IAM Identity and Access Management Authentication Management Systems Identity management, IDM Управление учётными данными, идентификацией и доступом Customer Identity and Access Management, CIAM Управление идентификационными данными

IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными


02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange
05.05.2021 WSO2 и «ЕмДев» проводят совместный вебинар про WSO2 IS, CIAM и управление учётными данными
29.04.2021 WSO2 и «ЕмДев» проводят совместный вебинар про WSO2 IS, CIAM и управление учётными данными
07.11.2019 «Инфосистемы джет»: количество внедрений систем управления доступом в России удвоилось
30.07.2019 «Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи
16.07.2019 Fujitsu обновила функции биометрической аутентификации PalmSecure
02.07.2019 Eset обновила свою систему двухфакторной аутентификации
25.06.2019 Eset обнаружила в Google Play приложения для обхода двухфакторной аутентификации
06.06.2019 Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko
04.04.2019 Более половины компаний не используют двухфакторную аутентификацию
28.03.2019 Бизнес стал втрое чаще использовать криптографию вместо двойной аутентификации
25.02.2019 Infowatch: биометрическая аутентификация не гарантирует защиту информации на 100%
21.02.2019 «Дыра» в WhatsApp для iPhone позволяет кому угодно читать чужие сообщения
23.11.2018 «Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management
12.04.2018 «Аванпост» выпустил последнее крупное обновление Avanpost IDM перед выходом 6-го поколения продукта
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений
12.04.2017 IdM с человеческим лицом, или как эволюционируют системы управления правами доступа
11.04.2017 Управление доступом по-русски: современные функции и доступная поддержка
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO
26.09.2016 Двухфакторная аутентификация AUTH.AS: для всех бизнесов, устройств и масштабов
05.07.2016 DPD в России повысила уровень внутрикорпоративной ИБ с помощью «Крок» и Merlion
15.01.2016 Сервис аутентификации и идентификации Wi-Fi компании ПАФЭС прошел проверку Роскомнадзора
10.12.2014 Как с минимумом усилий создать и поддерживать ролевую модель организации?
22.04.2014 Oracle Mobile Authenticator превращает мобильное устройство в аппаратный аутентификатор
16.04.2014 Oracle Identity Management 11g R2 позволяет безопасно развертывать корпоративные, облачные и мобильные среды
24.02.2014 CloudAccess 2.0 от NetIQ упрощает управление учетными записями и правами доступа к облачным приложениям
17.09.2013 Виктор Ивановский - В крупной компании IdM-система окупится за пару лет
09.07.2013 EMC купила разработчика IAM-решений Aveksa
27.06.2013 Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ
22.04.2013 «Лето Банк» автоматизировал управление учетными записями на базе решений Oracle
27.09.2012 RSA объединяет управление доступом и идентификацией в корпоративной и облачной инфраструктурах
24.08.2012 Как подружить аутсорсинг и аутстаффинг с системами аутентификации
01.08.2012 Oracle анонсировала новый релиз платформы Oracle Identity Management 11g
22.02.2011 Oracle Identity and Access Management Suite 11g сертифицирован ФСТЭК России
17.02.2011 Бесконтактные считыватели Omnikey интегрированы с системой аутентификации Indeed-ID
01.12.2010 «Корус Консалтинг» создал комплексное решение класса Identity and Access Management
19.10.2010 «Компетенс Ай Ти» представила на российском рынке новую линейку продуктов управления доступом Indeed-ID IAM
27.03.2009 Apple разрабатывает технологию скрытой аутентификации

Публикаций - 4511, упоминаний - 5682

IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 533
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 382
Apple Inc 10683 288
IBM - International Business Machines Corp 8941 203
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 180
Intel Corporation 11262 176
Yandex - Яндекс 5015 172
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 121
Samsung Electronics 9333 119
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 108
Amazon Inc - Amazon.com 2650 100
Элемент ГК - Elementec 1523 96
Meta Platforms - Facebook 4267 92
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 87
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 85
Oracle Corporation 6035 84
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 81
Softline - Софтлайн 1870 75
Крок - Croc 1616 71
Telegram Group 805 71
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 67
Huawei 3222 65
Lenovo Group 2077 62
Информзащита 641 61
AMD - Advanced Micro Devices 3661 60
Nvidia Corp 3118 59
VK - Mail.ru Group 3057 59
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 57
SAP SE 4595 57
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 55
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 50
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 49
Dr.Web - Доктор Веб 1186 47
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 44
Red Hat 1183 44
PayPal 634 43
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 42
Cisco Systems 4720 34
LG Electronics 3372 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 249
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 126
Альфа-Банк 1476 91
Почта России ПАО 1853 88
Лента - Сеть розничной торговли 912 45
РЖД - Российские железные дороги 1458 44
ПСБ - Промсвязьбанк 682 40
Совкомбанк ПАО 171 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 24
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 22
Газпром ПАО 1008 21
Самолёт ГК 216 20
Открытие ФК - Росгосстрах 266 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 14
X5 Group 709 13
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 12
Связной ГК 1190 10
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 9
Почта Банк 319 9
Росводоканал 69 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 9
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 8
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 8
Точка 1820 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 6
Синара Банк - СКБ-банк 110 6
РСХБ - Россельхозбанк 228 6
Роснефть НК 434 6
Ренессанс Страхование 83 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Открытие ФК 2713 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 5
Виктория - Сеть супермаркетов 145 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 856
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 554
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 374
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 264
Президент Российской Федерации 3770 166
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 145
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 131
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 128
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 126
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 122
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 113
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 110
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 103
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 88
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 40
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 31
Таможня - Таможенная служба 421 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 30
Администрация Президента РФ 904 29
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 28
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 17
Счётная палата РФ 628 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 14
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 13
Верховный суд Российской Федерации 709 11
Совет при президенте Российской Федерации 55 10
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 10
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 10
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 11
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 8
TCG - Trusted Computing Group 19 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
Web development - Веб-разработка 0 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 3
Единая Россия - Политическая партия 246 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
Демократическая политическая партия США 91 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 785
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 720
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 699
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 626
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 607
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 520
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 514
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 465
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 463
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 450
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 437
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 428
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 417
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 406
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 400
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 383
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 343
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 341
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 329
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 316
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 302
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Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 288
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 245
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 245
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 236
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 220
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 220
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 211
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Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 161
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 160
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 154
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 603
Google Android 11959 523
Linux OS 7669 383
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 209
Apple iOS 6422 184
Aladdin JaCarta 257 183
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 126
Oracle Java - язык программирования 2554 122
Microsoft Windows 2104 119
Microsoft Windows 2000 2856 118
Microsoft Office 3247 100
Apple macOS 1457 96
Microsoft Windows 7 1780 94
Microsoft SQL Server 1416 78
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 68
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 60
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 59
Mozilla Firefox - браузер 1738 54
Microsoft Windows 10 11713 49
Apple Safari - браузер 743 46
Google Gmail 802 45
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 43
Microsoft Windows XP 2291 41
Aladdin Secret Disk 71 38
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 36
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 35
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 35
WhatsApp Messenger 745 35
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 32
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 32
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 30
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 29
Новые облачные технологии - МойОфис 381 29
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 28
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 28
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 26
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Aladdin JaCarta Management System (JMS) 44 24
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 22
Путин Владимир 2542 112
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Чернышенко Дмитрий 320 25
Мишустин Михаил 376 24
Мельникова Анастасия 197 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 9
Конусов Андрей 84 7
Бокова Людмила 80 7
Акимов Максим 170 7
Беров Иван 42 6
Массух Илья 202 6
Горелкин Антон 38 5
Гришин Дмитрий 185 5
Челышев Сергей 5 5
Клишас Андрей 45 5
Иванов Александр 83 5
Грудинин Дмитрий 5 4
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Бондарь Дмитрий 23 3
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Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 3
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Башлыков Михаил 22 3
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Янкин Андрей 22 3
Купецкий Дмитрий 11 3
Новодворский Алексей 104 3
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Krebs Brian - Кребс Брайан 48 3
Горелов Дмитрий 55 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 214
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 175
Япония 10069 126
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 118
Земля - планета Солнечной системы 7427 105
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 87
Казахстан - Республика 4467 87
Беларусь - Белоруссия 3525 86
Австралия - Австралийский Союз 2791 81
Азия - Азиатский регион 3803 66
Африка - Африканский регион 2928 62
Германия - Федеративная Республика 8903 58
Бразилия - Федеративная Республика 1945 56
Россия - СФО - Новосибирск 3269 51
Нидерланды 2197 48
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 42
Россия - ЦФО - Тульская область 965 40
Россия - ПФО - Казань 2085 40
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 38
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 37
Швеция - Королевство 2072 36
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 31
Китай - Тайвань 2115 29
Украина 6212 29
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 24
Америка 2011 23
Австрия - Австрийская Республика 1020 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 19
Чехия - Чешская Республика 1053 19
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 19
Европа Восточная 2927 19
Таиланд - Королевство 671 18
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 17
Россия - СФО - Омская область 517 17
Россия - УФО - Свердловская область 1102 16
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 1762
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1081
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 414
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 272
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 215
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 214
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 209
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 192
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 127
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 101
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 72
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 71
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 71
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 64
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 60
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 49
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 39
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 37
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 36
Ergonomics - Эргономика 840 33
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 31
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 29
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 23
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 23
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 21
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 20
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 19
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 19
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 18
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 18
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 17
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 16
Физика - Physics - область естествознания 889 16
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 14
Федеральное законодательство 1944 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 47
Коммерсантъ - Издательский дом 888 32
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 19
Thomson Reuters - Рейтер 5731 18
Forbes - Форбс 591 16
РИА Новости 766 15
The Register 1286 9
TAdviser - Центр выбора технологий 243 8
FT - Financial Times 1118 5
PCweek 30 4
Открытые системы ИД 160 4
DigiTimes - Издание 1284 3
Cellular News 231 2
AppleInsider 384 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
Tom’s Hardware 127 2
ZDnet 584 2
Reddit 221 2
Wired - Издание 217 1
BleepingComputer - Издание 157 1
The Washington Post 298 1
Медуза - Meduza 24 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
VNUNet.com 201 1
Microsoft 365 Status 1 1
91Mobiles 590 1
РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
CNBeta 3 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Juniper Research 468 21
Gartner - Гартнер 3301 19
IDC - International Data Corporation 4671 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 10
500 Startups 4742 7
BCG - Boston Consulting Group 85 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 2
Reports and Data 3 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
ZK Research 8 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 2
Data Insight - Исследовательское агентство 86 2
Forrester Research 810 2
PCMark 104 1
Gartner - Dataquest 340 1
VMR - Verified Market Research 4 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
Javelin Strategy & Research 4 1
Microsoft IoT Signals 2 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Privacy International 14 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Forrester Consulting 26 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Fortune Global 500 280 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
Fortune Global 100 138 1
Dimensional Research 12 1
Markets&Markets Research 97 1
Synergy Research Group 39 1
IBM X-Force Red Team 3 1
IBM Managed Security Services 8 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 18 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 15
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 12
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 8
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 2
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
Macquarie University - Университет Маккуори 1 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 0 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 0 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 0 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 0 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 6 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 7 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
РГБ - Российская государственная библиотека 86 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 8
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 8
Oracle TechForum 25 5
Oracle OpenWorld 65 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
Gartner Symposium ITxpo 0 2
GeekBrains 49 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
Taiwan Excellence Awards 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
Broadband World Forum 6 1
VMworld 29 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 1
Citrix Synergy 6 1
IBM Think 3 1
CeBIT 454 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
МТС Телеком Идея 52 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Capture the Flag - CTF 26 1
Black Hat - Конференция 77 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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