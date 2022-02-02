Индексная книга CNews*
IAM Identity and Access Management Authentication Management Systems Identity management, IDM Управление учётными данными, идентификацией и доступом Customer Identity and Access Management, CIAM Управление идентификационными данными
Публикаций - 4511, упоминаний - 5682
IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 112
|Исанин Антон 9365 26
|Чернышенко Дмитрий 320 25
|Мишустин Михаил 376 24
|Мельникова Анастасия 197 12
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 9
|Конусов Андрей 84 7
|Бокова Людмила 80 7
|Акимов Максим 170 7
|Беров Иван 42 6
|Массух Илья 202 6
|Горелкин Антон 38 5
|Гришин Дмитрий 185 5
|Челышев Сергей 5 5
|Клишас Андрей 45 5
|Иванов Александр 83 5
|Грудинин Дмитрий 5 4
|Рахметов Руслан 34 4
|Паршин Максим 200 4
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
|Круглов Кирилл 7 3
|Бондарь Дмитрий 23 3
|Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 24 3
|Мылицын Роман 85 3
|Рябова Галина 22 3
|Кабаков Ярослав 21 3
|Турчак Андрей 16 3
|Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 3
|Ляпунов Игорь 65 3
|Башлыков Михаил 22 3
|Кушиков Петр 13 3
|Янкин Андрей 22 3
|Купецкий Дмитрий 11 3
|Новодворский Алексей 104 3
|Смышляев Станислав 9 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 3
|Горелов Дмитрий 55 3
|Зимин Иван 7 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Zak Igal - Зак Игал 15 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 47
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 32
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 19
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 18
|Forbes - Форбс 591 16
|РИА Новости 766 15
|The Register 1286 9
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 8
|FT - Financial Times 1118 5
|PCweek 30 4
|Открытые системы ИД 160 4
|DigiTimes - Издание 1284 3
|Cellular News 231 2
|AppleInsider 384 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
|CNews - ZOOM.CNews 1609 2
|Tom’s Hardware 127 2
|ZDnet 584 2
|Reddit 221 2
|Wired - Издание 217 1
|BleepingComputer - Издание 157 1
|The Washington Post 298 1
|Медуза - Meduza 24 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|VNUNet.com 201 1
|Microsoft 365 Status 1 1
|91Mobiles 590 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
|CNBeta 3 1
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198432, в очереди разбора - 934816.
Создано именных указателей - 91903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198432, в очереди разбора - 934816.
Создано именных указателей - 91903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.