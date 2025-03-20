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«ВКонтакте» упростит процесс верификации

«ВКонтакте» готовит упрощение верификации — теперь получить синюю галочку будет проще. Об этом CNews сообщили представители VK.

Одно из ожидаемых изменений — возможность подавать заявку на верификацию не только владельцу паблика, но и официальному представителю. Также на первом этапе планируется смягчение условий: верификацию смогут получить сообщества и профили с аудиторией от 5000 подписчиков, публикующие минимум одну единицу контента за 30 дней — статью, видео, клип, пост или историю.

«Обновление правил верификации — результат постоянного развития продукта и анализа пожеланий авторов. Наша цель — сделать так, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Следующим шагом «ВКонтакте» планирует расширить продуктовую ценность верификации, например учитывать ее наличие в работе алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске. Кроме того, рассматриваются обновления в позиционировании и визуальном оформлении верификации. Для этого соцсеть анализирует текущие критерии и привлекает к обсуждению экспертов и администраторов сообществ.

Потенциальные изменения могут вступить в силу в первом полугодии 2025 г. Окончательные параметры и сроки реализации будут объявлены дополнительно.

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